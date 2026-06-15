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Savonarola fidesz hazugság Magyar Péter gyűlölet

Magyar Péter egyetlen percre sem csendesedik el

2026. június 15. 07:05

A megállás nélküli, tébolyult menetelés mögött nem a küldetés tiszta fénye, hanem a rettegés fekete örvénye kavarog.

2026. június 15. 07:05
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Kötter Tamás
Kötter Tamás
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„Honfitársak?! Ugyan már! Tisztelt befektetők! A megállás nélküli, tébolyult menetelés mögött nem a küldetés tiszta fénye, hanem a rettegés fekete örvénye kavarog.

Magyar Péter egyetlen percre sem csendesedik el: ha a sors úgy kívánja, az éjfél sötétjében, a hajnal szürkületében vagy a vasárnap szentségében is posztol, gúnyos bohócfejekkel pecsételi meg a virtuális teret, kommentál, vagy önmagáról készített videókkal ostorozza tovább Orbán Viktort és a Fidesz birodalmát.

Sokan ámulva nézik e monumentális, tébolyult energiát és Savonarolát idéző rendíthetetlen hitet, amellyel napról napra folytatja két éve megkezdett bosszúhadjáratát. De csak kevesen látják meg, kevesen értik meg azt a mély, fojtogató rettegést, amely e lélek mélyén munkál, amely nap mint nap a falhoz állítja őt, és szüntelenül ott zümmög a fejében, mint egy kitörölhetetlen átok.

Az elme belső monológja így visszhangzik a sötétben: »Nem én nyertem meg ezt a választást. Nem rám szavaztak az emberek. Semmi hatalmam sincs azok fölött, akik felemeltek, nekik viszont minden hatalmuk megvan ahhoz, hogy a mélybe taszítsanak.  Egyetlen esélyem maradt a túlélésre, hogy a csúcson maradjak, és ott tündököljek abban a nárcisztikus napfényben, amely nélkül elsorvad a testem, a lelkem és minden gondolatom: ha folyamatosan bizonyítom a népemnek – a szavazóknak és a mögöttem álló, láthatatlan erőknek –, hogy nélkülem ez az egész kártyavár összeomlik. Hogy a sárkány, aki nem más, mint Orbán Viktor, újra visszatér, és tüzet okádva ragadja el tőlük a királyságot, amit most megszereztünk.«

Nem az elhivatottság, nem a tiszta küldetéstudat, és nem is a magasztos igazságba vetett hit vezérli – ugyan már. A félelem hajtja őt. A zsarnoki félelem hajtja napról napra, óráról órára, percről percre előre. Ez egy folyamatos, tébolyult készenlét, egy végletekig befeszült állapot, egy ugrásra kész, feszült figyelem, amely nem engedheti meg magának, hogy bármit is kiadjon a kezéből.

Mert abban a pillanatban, amint kiderül, hogy már nincs rá szükség, mint egy elhasznált eszközt, el fogják dobni. És ezt a sötét igazságot ő is pontosan tudja.”

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Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 36 komment

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zsocc44
2026. június 15. 09:21
Naná, hogy retteg! A zakkant pávián pontosan tudja, hogy nem a képességei emelték erre a posztra. Akik felemelték, holnap elsüllyesztik. Eddigi életében, saját jogon semmit nem ért el. A félelme abból is fakad, hogy lebukik, kilátszik a valóság. Pörög, mint majom f@szán a stanicli, mert addig érdemi munkát nem kell végezni, amivel elbukhat a tehetségtelensége miatt.
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zsocc44
2026. június 15. 09:17
antoniosalazar 2026. június 15. 07:49 • Szerkesztve Látom ehhez is értesz! Na mesélj kicsi bonobó! Mesélj a hitel szerződések feltételeiről! Erősen érdekelne, hogy agyhalott kólás doboz, miként kavarodik bele a valóságba! Fészbúk nem ér!
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ördöngös pepecselés
2026. június 15. 09:14
antoniosalazar 2026. június 15. 09:05 hülye vagy tiszakárosult mert tiétek a hatalom és nem a démonotoké úgyhogy épeszű ember már nem Orbán diktatúrájától retteg hanem a vergődéseteken szánakozik
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1
0
Élő Éva
2026. június 15. 09:09
Elképesztő az az egyszemélyes show amit MP. nap, mint nap lenyom, akár hajdan Nero. Szép fénylő arany szobrát már a neten felállították, komment had áldoz előtte szüntelen. Reméljük Róma felgyújtására nem fog sor kerülni, de ha mégis a Fidesz lesz az oka.
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1
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