Az elme belső monológja így visszhangzik a sötétben: »Nem én nyertem meg ezt a választást. Nem rám szavaztak az emberek. Semmi hatalmam sincs azok fölött, akik felemeltek, nekik viszont minden hatalmuk megvan ahhoz, hogy a mélybe taszítsanak. Egyetlen esélyem maradt a túlélésre, hogy a csúcson maradjak, és ott tündököljek abban a nárcisztikus napfényben, amely nélkül elsorvad a testem, a lelkem és minden gondolatom: ha folyamatosan bizonyítom a népemnek – a szavazóknak és a mögöttem álló, láthatatlan erőknek –, hogy nélkülem ez az egész kártyavár összeomlik. Hogy a sárkány, aki nem más, mint Orbán Viktor, újra visszatér, és tüzet okádva ragadja el tőlük a királyságot, amit most megszereztünk.«

Nem az elhivatottság, nem a tiszta küldetéstudat, és nem is a magasztos igazságba vetett hit vezérli – ugyan már. A félelem hajtja őt. A zsarnoki félelem hajtja napról napra, óráról órára, percről percre előre. Ez egy folyamatos, tébolyult készenlét, egy végletekig befeszült állapot, egy ugrásra kész, feszült figyelem, amely nem engedheti meg magának, hogy bármit is kiadjon a kezéből.

Mert abban a pillanatban, amint kiderül, hogy már nincs rá szükség, mint egy elhasznált eszközt, el fogják dobni. És ezt a sötét igazságot ő is pontosan tudja.”