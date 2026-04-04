Csoda készülődik Franciaországban: több mint 21 ezer ember keresztelkedik meg nagyszombat estéjén (VIDEÓ)

– hozzátéve, hogy ma már a francia társadalomban nem tabu a hit (írjuk ezt a tömeges muszlim bevándorlás pozitívumainak nyúlfarknyi listájához), a semmiféle vallási nevelésben nem részesült fiatalok pedig előítéletek nélkül fordulnak az egyházhoz, biztos pontot és gyökereket találva ott.

A sok felnőttkeresztség ráadásul jótékonyan visszahat a katolikus közösségekre, alkalmat kínálva számos régi motorosnak is arra, hogy rácsodálkozzon a hit ajándékára, és leporolja kissé a sajátját.

Amire a nagyszombat eleve kiválóan alkalmas: napközben nincsenek a templomokban misék, ez az „Isten igéje nélküli nap”, Jézus sírba temetve, „Isten halott”, úgymond – távol van, ahogy egy hit nélkül élő ember életéből (látszólag) az év minden napján. Majd erre következik az éjszaka a fényárral, a poklokra alászálló Jézus Krisztus diadalmas feltámadásával, a „Békesség veletek! Én vagyok, ne féljetek!” bizonyosságával, a húsvét kirobbanó örömével –

hát csoda-e, hogy bő húszezer francia szeretne a permanens nagyszombatjából kijönni húsvét vigíliájának fényére?

Nagyszombat ugyanakkor a „szent maradék” napja is – a nép halálra adta Jézus Krisztust, a tanítványok szétszéledtek, a főpapok dörzsölték a tenyerüket; csupán a jómódú Arimateai József gondoskodik a holttestről, aki titokban volt Jézus követője, plusz Nikodémus, a farizeus hoz a sírhoz illatszereket, emellett Mária Magdolnát és a két másik nőt látjuk ott sürgölődni. Nem kifejezetten az a tömeg, amely virágvasárnap éljenzett – de hűségesen szolgálnak a legkeservesebb időkben, hogy azután kétezer évvel később immár bő kétmilliárd keresztény ismerje nevüket és tettüket.