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ukrán katonák mozgósítás besorozás orosz-ukrán háború

Ukrajna már a „fantomhadtesteket” is beveti: nem létező személyeket soroznak be a toborzótisztek

2026. június 03. 15:06

Így teljesítsék a szigorú mozgósítási kvótákat.

2026. június 03. 15:06
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Kárpátalján, a Munkácsi járásban rendkívüli eseményekre derült fény: 

toborzótisztek nem létező személyek adataival töltötték fel a katonai adatbázist, hogy így teljesítsék a szigorú mozgósítási kvótákat

– írja a Világgazdaság.

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A „fantomhadtest” létrehozása során a hadkiegészítő parancsnokság vezetője 162, helyettese pedig 108 fiktív személyt regisztrált.

A probléma súlyát tovább növeli Ukrajna kritikus demográfiai helyzete: a népesség száma vészesen csökkent a háborús veszteségek és az elvándorlás miatt, ami nemcsak a munkaerőhiányt súlyosbítja, hanem a védelmi képességeket is érdemben gyengíti. Mivel a toborzási bázis rohamosan szűkül, a „fantomhadtest” létrehozása a hadsereg harcképességét is veszélyezteti. A munkaerőhiány kezelésére a kormányzat már a migrációs politika szélsőséges liberalizációjának lehetőségét is vizsgálja.

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Nyitókép: YURIY DYACHYSHYN / AFP

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Összesen 4 komment

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Sorrend:
gyzoltan-2
2026. június 03. 15:39
Nincs, nem lehet gond Ukrajnában! A döntés joga és lehetősége a zsidóság kezében van, és ez ideig nincs jele, hogy változott volna az alapállás, mely szerint: -az oroszok nem győzhetnek! -az oroszokkal nem lehet tárgyalni! -az oroszok csak az erőből értenek! -amit remélhetőleg mindenki ért..! Töretlenül bízom a zsidóságban! A múlt, a történelem is mellettük tanúskodik; a németeket is hogy elintézték, nemcsak térdre kényszerítették a németséget, de a sárba is taposták..! -igaz beletelt néhány évtizedbe..! Vélem, hogy hasonló a szándékuk az oroszokkal is... Megoldják! -még hány európai ország haderejét vonultathatják fel Oroszország ellenében, akár anélkül is, hogy maga a NATO hivatalosan hadat viselne, szóval csak úgy ukrán módra..! Balgaság lenne a zsidóság sikerében kételkedni..!
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Obsitos Technikus
2026. június 03. 15:36
Olvasták a Gyűrűk urát...
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DBZ22
2026. június 03. 15:33
A "fantomhadtesteknek " a kifizetett zsold is fantom lesz ? ( nem hinném , sok sok mityinka megy így valakinek a zsebébe )
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templar62
2026. június 03. 15:11
Skulls & Skeletons .
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