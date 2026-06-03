Ukrajna már a „fantomhadtesteket” is beveti: nem létező személyeket soroznak be a toborzótisztek

A „fantomhadtest” létrehozása során a hadkiegészítő parancsnokság vezetője 162, helyettese pedig 108 fiktív személyt regisztrált.

A probléma súlyát tovább növeli Ukrajna kritikus demográfiai helyzete: a népesség száma vészesen csökkent a háborús veszteségek és az elvándorlás miatt, ami nemcsak a munkaerőhiányt súlyosbítja, hanem a védelmi képességeket is érdemben gyengíti. Mivel a toborzási bázis rohamosan szűkül, a „fantomhadtest” létrehozása a hadsereg harcképességét is veszélyezteti. A munkaerőhiány kezelésére a kormányzat már a migrációs politika szélsőséges liberalizációjának lehetőségét is vizsgálja.