Magyar–francia stratégiát sürgetett Emmanuel Macron a Magyar Péterrel tartott sajtótájékoztatón, s Ukrajna mielőbbi EU-csatlakozásáról beszélt

Hamarosan megbukik Merz kancellár? Teljes fordulat jöhet Berlinben
Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
Magyar Péter közölte, „minél több tartalommal akarja megtölteni” a francia–magyar együttműködést, s azt is elmondta, mikor írhatják alá.
Az Elisée Palotában fogadta Emmanuel Macron Magyar Péter miniszterelnököt, ahol rövid sajtótéjákoztatót is tartottak.
Az európai értékekről és a kormányváltásról beszélt Macron, aki örömét fejezte ki, hogy a befagyasztott uniós források egy részét feloldják.
Macron arról is beszélt, hogy örül Magyarország európai ügyészséghez való csatlakozásának, valamint annak, hogy a kormányváltás után Magyarországon ismét tiszteletben tartják a pénzügyi és jogállami értékeket. Hangsúlyozta: az új miniszterelnök szerinte mindent megtesz azért, hogy megerősítse a versenyképességet és a demokráciát, amelyek kulcsfontosságú tényezők lesznek a következő időszakban.
Ezek fontos tények lesznek az Európai Tanács következő ülésén, ahol Ukrajna támogatásáról is szó lesz. Macron kiemelte, hogy sikerült felszabadítani a 90 milliárd eurós támogatási csomagot a vétók alól Ukrajna számára, valamint elfogadták az új szankciós csomagot Oroszországgal szemben, amelyre nyomást kell gyakorolni az árnyékflotta megállítására.
Arról is beszélt, hogy Ukrajna saját érdemei alapján csatlakozhasson az Európai Unióhoz. Éppen ezért új francia–magyar stratégiai stratégiát nyitnak meg,
ami az 1991-es barátsági megállapodásnak a folytatása, modernizálása lesz.
Macron szerint a stratégiai együttműködést több területen is meg lehet erősíteni, így a védelem, a nukleáris energiaipar, a mezőgazdaság, valamint a hamis információk elleni fellépés és a demokráciák védelme terén. Hozzátette: rendkívül fontos, hogy a francia jelenlét Magyarországon ismét meggyőződhessen arról, hogy új, bizalomépítő alapokon lehet együttműködni.
Magyar Péter üdvözölte ezt és közölte, „minél több tartalommal akarja megtölteni” a francia-magyar együttműködést, sok a közös érdek, október 23-a előtt szeretné ezt tető alá hozni, hogy október 23-án aláírhassák – erre meghívta Macront Budapestre.
Hozzátette: a V4-ek-be újra életet akar lehelni, és Franciaország, illetve Németország közös kormányülései és közös célok kitűzése tekintetében is sok reményt táplál, egy sokkal szorosabb együttműködés érdekében.
Az Ukrajna mielőbbi EU-csatlakozásával kapcsolatos felvetésre viszont feltűnően nem reagált.
Beszélt arról, hogy „a magyar emberek is érzik ezt az új fuvallatot, ezt a tavaszi szelet”, méltatta Franciaországot, amelynek cégei 45 ezer magyar embernek adnak munkát.
Noha már felállították a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalt, Magyar Péter most jelen időben beszélt arról: „létrehozunk új szervezeteket, amik a korrupció ellen harcolnak”
S hogy emellett „létrehozunk egy egyenlő feltételrendszert magyar és külföldi befektetőknek, és várjuk a francia befektetők érkezését”.
Közölte:
jó itt lenni, jó Európában lenni”.
Ismert: Magyar Péter szerdán Párizsban tárgyal Emmanuel Macron francia elnökkel, miután Berlinben már Friedrich Merz német kancellár is látványos politikai támogatásáról biztosította az új magyar miniszterelnököt. A találkozó várhatóan az európai integráció elmélyítéséről, Ukrajna további támogatásáról, valamint Magyarország „visszatereléséről” az uniós fősodorba szól majd. Macron korábban többször is üdvözölte a magyarországi kormányváltást, és új korszak kezdetéről beszélt Európában, így nem kizárt, hogy a párizsi egyeztetésen is a szorosabb brüsszeli együttműködés, illetve a korábban befagyasztott uniós források felhasználása kerül a középpontba. A miniszterelnök Facebook-posztja szerint reggel megkoszorúzta az Ismeretlen Katona sírját, vizitált a francia Nemzetgyűlés felsőházának elnökénél, és 13 órakor találkozott az elnökkel, Emmanuel Macronnal.
Fotó: Ludovic Marin/AFP