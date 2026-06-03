Magyar–francia stratégiát sürgetett Emmanuel Macron a Magyar Péterrel tartott sajtótájékoztatón, s Ukrajna mielőbbi EU-csatlakozásáról beszélt

Ezek fontos tények lesznek az Európai Tanács következő ülésén, ahol Ukrajna támogatásáról is szó lesz. Macron kiemelte, hogy sikerült felszabadítani a 90 milliárd eurós támogatási csomagot a vétók alól Ukrajna számára, valamint elfogadták az új szankciós csomagot Oroszországgal szemben, amelyre nyomást kell gyakorolni az árnyékflotta megállítására.

Arról is beszélt, hogy Ukrajna saját érdemei alapján csatlakozhasson az Európai Unióhoz. Éppen ezért új francia–magyar stratégiai stratégiát nyitnak meg,

ami az 1991-es barátsági megállapodásnak a folytatása, modernizálása lesz.