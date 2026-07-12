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ukrán dróncsapás támadás orosz-ukrán háború ukrajna oroszország

Lecsaptak az ukránok: lángokban állt az orosz létesítmény

2026. július 12. 11:11

Újabb ukrán dróncsapás miatt kigyulladt egy orosz olajfinomító.

2026. július 12. 11:11
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Újabb ukrán dróncsapás miatt kigyulladt egy orosz olajfinomító, egy férfi meghalt, három másik, köztük egy gyermek pedig megsebesült Oroszország Volga-vidékén, Szamarában – közölte vasárnap Vjacseszlav Fedoriscsev regionális kormányzó.

A támadások során lakóépületek és egy ipari létesítmény is megrongálódott, írta Fedoriscsev, további részleteket azonban már nem közölt.

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Az Asztra névre hallgató portál a közösségi médiában keringő képekre és videókra hivatkozva arról számolt be, hogy az ipari létesítmény a szizranyi olajfinomító volt.

A felvételeken több nagy tűz is látható volt a létesítményben.

Az orosz hadsereg vasárnap reggel közölte, hogy az éjszaka folyamán 349 ukrán drónt lőtt le, ami az elmúlt napokban tapasztalt támadásokhoz hasonló mértékű.

Ukrajna már többször is célba vette a szizranyi olajfinomítót. Egy május végi támadás után az évi mintegy 8,5 millió tonnás feldolgozási kapacitással rendelkező üzem kénytelen volt felfüggeszteni működését. Az állami tulajdonú Rosznyeft olajvállalat tulajdonában lévő finomító benzint, gázolajat és kerozint állít elő.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció, forrás: ARIS MESSINIS / AFP

 

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Összesen 17 komment

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Beszartak-a-fideszesek
2026. július 12. 11:38
Én már kezdem sajnálni a fideszektásokat. Nem elég az április 12-i csúfos vereség és kudarc, amikor a gőgjük találkozott a valósággal, de már az uraikat is drónokkal lövik.
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TOM66
2026. július 12. 11:37
Nem az ukránok! A nato! Az ukránok csak a hullákat adják!
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Beszartak-a-fideszesek
2026. július 12. 11:37
Bitrex® 2026. július 12. 11:34 Hát hogyne, persze. 950 km-t vitorlázik az ukrán drón (max. 200 km/h-al) 5-6 órán keresztül, és senki nem veszi észre útközben? Védd meg a gazdáid, magyar szolga.
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europész
2026. július 12. 11:36
Majd erre is megy a megfelelő válasz aztan megint rinyálhatnak.Érdekes az oroszok valahogy nem rinyálnak.
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