Lecsaptak az ukránok: lángokban állt az orosz létesítmény

Újabb ukrán dróncsapás miatt kigyulladt egy orosz olajfinomító, egy férfi meghalt, három másik, köztük egy gyermek pedig megsebesült Oroszország Volga-vidékén, Szamarában – közölte vasárnap Vjacseszlav Fedoriscsev regionális kormányzó.

A támadások során lakóépületek és egy ipari létesítmény is megrongálódott, írta Fedoriscsev, további részleteket azonban már nem közölt.