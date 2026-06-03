Kísérletek, csillagászati előadások és elsősegély-bemutatók – nyílt napot tartottak az MCC beregszászi központjában

Látványos természettudományos bemutatók, csillagászati és elsősegély-foglalkozások, valamint kreatív programok várták azokat a diákokat, akik részt vettek az MCC beregszászi képzési központjának nyílt napján. A programra Kárpátalja több iskolájából is érkeztek fiatalok, hogy közelebbről megismerjék a Fiatal Tehetség Program (FIT) közösségét és képzéseit – olvasható az MCC hivatalos oldalán.

A beszámolóban ismertették, hogy a nyílt napon a diákok több állomáson keresztül fedezhették fel a különböző kurzusokat, miközben az interaktív feladatoknak köszönhetően maguk is aktívan bekapcsolódhattak a foglalkozásokba.