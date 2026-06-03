Kísérletek, csillagászati előadások és elsősegély-bemutatók – nyílt napot tartottak az MCC beregszászi központjában

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A résztvevők a nyílt nap során nemcsak a képzésekbe, hanem a FIT közösségi életébe is közelebbről bepillanthattak.
Látványos természettudományos bemutatók, csillagászati és elsősegély-foglalkozások, valamint kreatív programok várták azokat a diákokat, akik részt vettek az MCC beregszászi képzési központjának nyílt napján. A programra Kárpátalja több iskolájából is érkeztek fiatalok, hogy közelebbről megismerjék a Fiatal Tehetség Program (FIT) közösségét és képzéseit – olvasható az MCC hivatalos oldalán.
A beszámolóban ismertették, hogy a nyílt napon a diákok több állomáson keresztül fedezhették fel a különböző kurzusokat, miközben az interaktív feladatoknak köszönhetően maguk is aktívan bekapcsolódhattak a foglalkozásokba.
Különösen nagy érdeklődés övezte a természettudományos foglalkozásokat, ahol a résztvevők látványos kísérleteken keresztül ismerkedhettek meg a tudomány világával.
Míg a csillagászati foglalkozások a világűr és az űrkutatás izgalmas kérdéseibe engedtek betekintést, addig a művészeti kurzusokon a kreativitás és az önkifejezés kapta a főszerepet – sorolták.
Mint fogalmaztak, a programok sokszínűsége jól mutatta, hogy a Fiatal Tehetség Program milyen változatos területeken kínál fejlődési lehetőséget a fiataloknak. A résztvevők a nyílt nap során nemcsak a képzésekbe, hanem a FIT közösségi életébe is közelebbről bepillanthattak – írták a szervezők.
Nyitókép: mcc.hu