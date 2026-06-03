Ft
Ft
21°C
15°C
Ft
Ft
21°C
15°C
06. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
fit nyílt nap program kárpátalja mcc

Kísérletek, csillagászati előadások és elsősegély-bemutatók – nyílt napot tartottak az MCC beregszászi központjában

2026. június 03. 15:04

A résztvevők a nyílt nap során nemcsak a képzésekbe, hanem a FIT közösségi életébe is közelebbről bepillanthattak.

2026. június 03. 15:04
null

Látványos természettudományos bemutatók, csillagászati és elsősegély-foglalkozások, valamint kreatív programok várták azokat a diákokat, akik részt vettek az MCC beregszászi képzési központjának nyílt napján. A programra Kárpátalja több iskolájából is érkeztek fiatalok, hogy közelebbről megismerjék a Fiatal Tehetség Program (FIT) közösségét és képzéseit – olvasható az MCC hivatalos oldalán.

A beszámolóban ismertették, hogy a nyílt napon a diákok több állomáson keresztül fedezhették fel a különböző kurzusokat, miközben az interaktív feladatoknak köszönhetően maguk is aktívan bekapcsolódhattak a foglalkozásokba.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Különösen nagy érdeklődés övezte a természettudományos foglalkozásokat, ahol a résztvevők látványos kísérleteken keresztül ismerkedhettek meg a tudomány világával.

Míg a csillagászati foglalkozások a világűr és az űrkutatás izgalmas kérdéseibe engedtek betekintést, addig a művészeti kurzusokon a kreativitás és az önkifejezés kapta a főszerepet – sorolták.

Mint fogalmaztak, a programok sokszínűsége jól mutatta, hogy a Fiatal Tehetség Program milyen változatos területeken kínál fejlődési lehetőséget a fiataloknak. A résztvevők a nyílt nap során nemcsak a képzésekbe, hanem a FIT közösségi életébe is közelebbről bepillanthattak – írták a szervezők.

Nyitókép: mcc.hu

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!