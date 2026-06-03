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szijjártó péter orbán anita közös felmondás külügyminisztérium

Sajtóértesülés: listázhatják a külügyben az alkalmazottakat

2026. június 03. 16:28

A külügynél dolgozó munkatársak értetlenül állnak a listázás előtt. Volt, aki arra panaszkodott, ki akarták rúgatni, pedig nem is fideszes.

2026. június 03. 16:28
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„Orbán Anita amúgy szimpatikus mint magánember, de semmi sem valósult meg abból, ami az állománygyűlésen elhangzott egyelőre. Nem álltak fel egy héten belül az államtitkárságok, azóta sem volt újabb állománygyűlés, és még a beígért kommunikációs főosztály sem létezik. Semmilyen információt nem kapunk. Teljes a bizonytalanság. 

Viszont listákat írnak rólunk!” 

– mondta a Köztérnek a négy, neve elhallgatását kérő külügyminisztériumi alkalmazott egyike a május 14-i legutolsó állománygyűlésről.

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A portálnak nyilatkozó alkalmazottak egyike ezzel kapcsolatban azt mondta: 

Úgy tudjuk, listák készülnek külön belföldre és a mai naptól a külképviseletekre vonatkozóan a nemkívánatos személyekről. 

Hogy mi alapján? Azt nem tudni, de nagy beleszólása van a néhány éve okkal elbocsátott vagy külszolgálatról hazarendelt munkatársaknak. Ezt több helyről is hallottuk.”

„Egyszerűen nem értem, ki írja ezeket a listákat. Mindenki beszél róluk. Tudjuk, hogy van ilyen. 

Valaki derítse már ki, mi alapján akartak például engem kirúgni. Nem is vagyok fideszes!” 

– hangoztatta a Köztérnek egy alkalmazott.

A portálnak arra is rámutattak: „Még Orbán Anita kabinetfőnökét se nevezték ki hivatalosan. Bár ő legalább egy régi külügyes arc. Amúgy róla meg nem mondtam volna, hogy tiszás. Ez alapján sem értem ezt a listázást.”

A Köztér megkereste a minisztérium sajtóosztályát és Bán Janka kabinetfőnököt is, de cikkünk megjelenéséig nem jelezték írásukban, hogy választ kaptak volna.

„Közös megegyezésbe bújtatott kirúgások” százai a külügynél?

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, a sajtóban és a közösségi médiában olyan értesülések jelentek meg a napokban, hogy a Tisza-kormány a Külügyminisztériumban tömeges létszámleépítésbe kezdett. 

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A hírek, bejegyzések 200 fő elbocsátásáról szóltak.

A Telexhez is több információ eljutott, melyek „közös megegyezéssel született felmondásba bújtatott kirúgásokról és fűnyíróelv-szerűen működő eltávolításokról” – szóltak. 

A lapnak több elbocsátott munkatárs is megszólalt. Egyikük elmondása szerint hét éven át dolgozott Szijjártó Péter nemrég leköszönt miniszter kabinetjében, ahol adminisztratív feladatokat látott el. Mint fogalmazott, 

politikai döntéseket nem hozott, sőt „örült a kormányváltásnak”, ő is a Tiszára szavazott. 

Ugyanakkor a kormányváltás után hetekig nem kaptak tájékoztatást arról, milyen jövőre számíthatnak a munkahelyükön. Aztán május 28-án behívták a Személyügyi Főosztályra, ahol kézhez kapott egy közös megegyezéses, május 31-i dátumozású dokumentumot a távozásáról, amit viszont nem vihetett magával, csak akkor, ha már aláírta azt. 

Hogy mi történik, ha nem írja alá a dokumentumot, arról szerinte a főosztályon zavarosan fogalmaztak, majd belengették, 

hogyha nem közös megegyezéssel távozik, hanem kirúgják, abban az esetben három évre eltilthatják a közigazgatási munkáktól.

De a portál beszélt a külügy egy olyan fiatal munkatársának hozzátartozójával is, aki kicsivel több mint fél éve dolgozott a tárcánál. A fiatal nő a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett, és állítása szerint soha nem végzett pártpolitikai munkát, még csak nem is a Fideszre szavazott. Furcsának tartja, hogy míg a Fidesz-éra helyettes államtitkárainak felkínáltak más pozíciót, neki egyből a közös felmondás jutott. A döntést bizalomvesztéssel indokolták – írta a Telex.

Reagált a minisztérium a sajtóban megírt elbocsájtásokra

A portál a történtek kapcsán kérdéseket intézett a Külügyminisztériumhoz: többek között arra voltak kíváncsiak, 

  • hány embert érintett a felmondás,
  • mi alapján választották ki ezeket a munkatársakat,
  • és mivel indokolták a döntést.

A tárca az érintettek számát nem árulta el, helyette válaszlevelében azt írta, hogy a minisztériumokban most alakítják ki a működéshez szükséges vezetői és szervezeti kereteket, „amelyek bizonyos személyi döntésekkel is együtt járnak”

Hozzátették, hogy a munkatársakat érintő döntések minden esetben egyedi mérlegelés alapján születnek meg. „Kiemelt szempont volt, hogy az érintettekkel személyesen egyeztessenek, és „a döntések során figyelembe vegyük egyéni élethelyzetüket, valamint szociális körülményeiket. (...) A folyamat során minden érintettel a lehető legnagyobb tisztelettel és emberséggel jártak el.

A változások pedig elsősorban a vezetés közvetlen munkájához kapcsolódó pozíciókat érintik, nem pedig a minisztérium adminisztratív feladatellátását”.

A Külügyminisztérium cáfolta azt az állítást is, hogy az érintetteket eltiltják a közigazgatási állások betöltésétől. „A minisztérium működése folyamatos és zavartalan, feladatait maradéktalanul ellátja” – zárta a tárca a választ.

Budai Gyula, volt fideszes politikus közösségi oldalán arról írt, hogy „Orbán Anita külügyminiszter asszony minisztériumi állomány gyűlésen két nagy bejelentést tett:

  • a külügyminisztérium büféjében le lehet majd ülni!
  • mindenkinek a munkájára számítanak!”

Ehhez képest Budai úgy értesült, hogy csak a múlt héten 200 főt rúgtak ki a minisztériumból.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 118 komment

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westend
2026. június 03. 19:13
Nyihaha :)
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1
0
chief Bromden
2026. június 03. 18:56
Listázták őket? Már régen. Lehet azért kerülhettek be.
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0
2
Box Hill
2026. június 03. 18:53
"Négy láb jó, két láb rossz." (George Orwell)
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6
0
5m007h 0p3ra70r
2026. június 03. 18:48
Listázás??? Meg amiről még nem is tudtok! A megfigyelés, lehallgatás munkahelyen és otthon is. A RENDSZER ALPJA A BIZALMATLANSÁG!
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