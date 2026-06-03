Sajtóértesülés: listázhatják a külügyben az alkalmazottakat

Ugyanakkor a kormányváltás után hetekig nem kaptak tájékoztatást arról, milyen jövőre számíthatnak a munkahelyükön. Aztán május 28-án behívták a Személyügyi Főosztályra, ahol kézhez kapott egy közös megegyezéses, május 31-i dátumozású dokumentumot a távozásáról, amit viszont nem vihetett magával, csak akkor, ha már aláírta azt.
Hogy mi történik, ha nem írja alá a dokumentumot, arról szerinte a főosztályon zavarosan fogalmaztak, majd belengették,
hogyha nem közös megegyezéssel távozik, hanem kirúgják, abban az esetben három évre eltilthatják a közigazgatási munkáktól.