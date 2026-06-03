Sajtóértesülés: listázhatják a külügyben az alkalmazottakat

„Orbán Anita amúgy szimpatikus mint magánember, de semmi sem valósult meg abból, ami az állománygyűlésen elhangzott egyelőre. Nem álltak fel egy héten belül az államtitkárságok, azóta sem volt újabb állománygyűlés, és még a beígért kommunikációs főosztály sem létezik. Semmilyen információt nem kapunk. Teljes a bizonytalanság.

Viszont listákat írnak rólunk!”

– mondta a Köztérnek a négy, neve elhallgatását kérő külügyminisztériumi alkalmazott egyike a május 14-i legutolsó állománygyűlésről.