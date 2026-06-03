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nav molnár áron Kihallgatás

Kihallgatta a NAV Molnár Áront, aki teljesen zavarba jött a kérdésektől

2026. június 03. 16:06

A színésznek a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaival összefüggésben kellett bejárulnia a meghallgatásra.

2026. június 03. 16:06
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Molnár Áron színész a közösségi oldalán számolt be arról, hogy reggel kilenc órakor Kecskeméten hallgatta ki a NAV a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásaival összefüggő ügyben.

A színész a tapasztalatairól a következőket írta: „Őszinte leszek, nagyon zavarba ejtő kihallgatás volt. Ugyanis a NAV munkatársai, nyomozói mindenről, mindent tudni akartak, folyamatosan kérdeztek, rendesen bele kellett menni a részletekbe.

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Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
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A zavart főleg az okozta, hogy azt éreztem, ez egy valós nyomozás.”

Nyitókép: Facebook / Molnár Áron

***

 

 

Összesen 19 komment

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Sorrend:
andris-923
2026. június 03. 16:31
Noárka remélem elővetted a híres művészeti mutatványodat (középső mutató új) és annyira megijedtek hogy elsimítottak mindent
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Pandaka pygmaea
2026. június 03. 16:29
Ez hülye??
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survivor
2026. június 03. 16:27
" hogy azt éreztem, ez egy valós nyomozás.” Húbazmeg..... :-))) :-)))
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salátás
2026. június 03. 16:26
„Őszinte leszek, nagyon zavarba ejtő kihallgatás volt. Ugyanis a NAV munkatársai, nyomozói mindenről, mindent tudni akartak, folyamatosan kérdeztek, rendesen bele kellett menni a részletekbe.A zavart főleg az okozta, hogy azt éreztem, ez egy valós nyomozás." mert milyen a nem valós nyomozás, zsenikém? behívnak kicsit dumcsizni? és ezek a szellemi nullák hisztiztek, hogy mindenszar :((((
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