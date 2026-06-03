Kihallgatta a NAV Molnár Áront, aki teljesen zavarba jött a kérdésektől

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Miről is szól valójában a kormányzás?
A színésznek a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaival összefüggésben kellett bejárulnia a meghallgatásra.
Molnár Áron színész a közösségi oldalán számolt be arról, hogy reggel kilenc órakor Kecskeméten hallgatta ki a NAV a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásaival összefüggő ügyben.
A színész a tapasztalatairól a következőket írta: „Őszinte leszek, nagyon zavarba ejtő kihallgatás volt. Ugyanis a NAV munkatársai, nyomozói mindenről, mindent tudni akartak, folyamatosan kérdeztek, rendesen bele kellett menni a részletekbe.
A zavart főleg az okozta, hogy azt éreztem, ez egy valós nyomozás.”
Nyitókép: Facebook / Molnár Áron
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