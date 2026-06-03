Kihallgatta a NAV Molnár Áront, aki teljesen zavarba jött a kérdésektől

Molnár Áron színész a közösségi oldalán számolt be arról, hogy reggel kilenc órakor Kecskeméten hallgatta ki a NAV a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásaival összefüggő ügyben.

A színész a tapasztalatairól a következőket írta: „Őszinte leszek, nagyon zavarba ejtő kihallgatás volt. Ugyanis a NAV munkatársai, nyomozói mindenről, mindent tudni akartak, folyamatosan kérdeztek, rendesen bele kellett menni a részletekbe.