Spanyol után észt tréner – Lengyelországból érkezett a Debrecen új vezetőedzője

Nagy fogás: Angliából igazolt válogatott labdarúgót a debreceni klub
A tehetség még a korosztályos nemzeti csapatban is bevethető.
Az észt Gert Remmel lett a DVSC labdarúgócsapatának új vezetőedzője. Az 50 éves szakember a spanyol Sergio Navarrót váltja a debreceniek kispadján.
A Debreceni VSC szerdán az észt Gert Remmelt nevezte ki a labdarúgócsapat új vezetőedzőjének. A klub honlapjának beszámolója szerint az 50 éves szakember a lengyel első osztályú Motor Lublin szakmai stábjából érkezett a hajdúságiakhoz, de korábban dolgozott a finn HIFK és Honka együtteseinél, továbbá tapasztalatokat szerzett Olaszországban, Cipruson és Horvátországban is.
Gert Remmel intelligens, innovatív, tapasztalt, ám rendkívül modern szemléletű, a rendszerszintű gondolkodást preferáló trénerként ismert a futballszakmai világban, akinek remek érzéke van a fiatalok fejlesztéséhez
– jellemezte a DVSC az új trénerét, aki a finn U21-es válogatott szakmai stábjának meghatározó tagjaként nagy részt vállalt abban, hogy a gárda kijutott a 2025-ös korosztályos Európa-bajnokságra, amelyen Dánia és Hollandia ellen is pontot szerzett.
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A tehetség még a korosztályos nemzeti csapatban is bevethető.
Remmel egyik segítője, Rasmus Jansson szintén a Motor Lublin stábjából érkezik. A videóelemzőként, egyéni fejlesztőként dolgozó 29 éves finn szakember tagja a bosnyák válogatott szakmai stábjának, amely kivívta a világbajnoki részvételt.
A DVSC stábjához csatlakozik a portugál Ednardo Monteiro is. A 36 esztendős segédedző nagy tapasztalattal rendelkezik az utánpótlásképzésben a klub szerint.
Remmel elődje a spanyol Sergio Navarro volt, akinek irányításával negyedik lett a DVSC, azaz a következő szezonban a Konferencia-ligában szerepelhet.
Nyitókép: dvsc.hu