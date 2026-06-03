Spanyol után észt tréner – Lengyelországból érkezett a Debrecen új vezetőedzője

A Debreceni VSC szerdán az észt Gert Remmelt nevezte ki a labdarúgócsapat új vezetőedzőjének. A klub honlapjának beszámolója szerint az 50 éves szakember a lengyel első osztályú Motor Lublin szakmai stábjából érkezett a hajdúságiakhoz, de korábban dolgozott a finn HIFK és Honka együtteseinél, továbbá tapasztalatokat szerzett Olaszországban, Cipruson és Horvátországban is.

Gert Remmel intelligens, innovatív, tapasztalt, ám rendkívül modern szemléletű, a rendszerszintű gondolkodást preferáló trénerként ismert a futballszakmai világban, akinek remek érzéke van a fiatalok fejlesztéséhez

– jellemezte a DVSC az új trénerét, aki a finn U21-es válogatott szakmai stábjának meghatározó tagjaként nagy részt vállalt abban, hogy a gárda kijutott a 2025-ös korosztályos Európa-bajnokságra, amelyen Dánia és Hollandia ellen is pontot szerzett.