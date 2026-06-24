Dzsudzsák hosszabbított a DVSC-vel, 40 évesen is az NB1-ben játszik majd

A DVSC élvonalbeli labdarúgócsapata egy évvel, 2027 nyaráig meghosszabbította Dzsudzsák Balázs szerződését.

A debreceni klub szerdai hírében kiemelte: a csapat kapitánya 2020-ban tért vissza a DVSC-be, amelyben azóta is vezéregyéniségnek és meghatározó játékosnak számít. A 109 mérkőzéssel a magyar válogatottban rekorder, 39 esztendős középpályás az előző bajnoki idényben mind a 33 találkozón pályára lépett, 6 góllal és 5 gólpasszal zárt a negyedik helyezett csapatban.