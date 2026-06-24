Ft
Ft
34°C
22°C
Ft
Ft
34°C
22°C
06. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
dzsudzsák dvsc dzsudzsák balázs

Dzsudzsák hosszabbított a DVSC-vel, 40 évesen is az NB1-ben játszik majd

2026. június 24. 13:52

A debreceni klub szerdai hírében kiemelte: a csapat kapitánya 2020-ban tért vissza a DVSC-be, amelyben azóta is vezéregyéniségnek és meghatározó játékosnak számít.

2026. június 24. 13:52
null

A DVSC élvonalbeli labdarúgócsapata egy évvel, 2027 nyaráig meghosszabbította Dzsudzsák Balázs szerződését.

A debreceni klub szerdai hírében kiemelte: a csapat kapitánya 2020-ban tért vissza a DVSC-be, amelyben azóta is vezéregyéniségnek és meghatározó játékosnak számít. A 109 mérkőzéssel a magyar válogatottban rekorder, 39 esztendős középpályás az előző bajnoki idényben mind a 33 találkozón pályára lépett, 6 góllal és 5 gólpasszal zárt a negyedik helyezett csapatban.

(MTI)

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
napredbosna
2026. június 24. 14:12
Minden tiszteletem Dzsudzsáké! Amíg bírja, focizzon! Lássa meg a határt, amíg ezt megteheti! Utána meg segítsen a Debrecennek vagy bármelyik más magyar csapatnak!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!