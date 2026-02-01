Hogy létezik, hogy Cristiano Ronaldo még mindig bírja? Szakembert kérdeztünk!

„Ott dől el minden, hogy kit mennyire viselnek meg vagy kerülnek el a sérülések. Egy sportolónak a sérüléslistája alapján jó eséllyel már a pályája elején-közepén meg lehet jósolni, hogy mekkora sansza van a hosszú karrierre. Tudatosan sokat lehet tenni érte a megfelelő edzéstechnikával, az étkezésre való odafigyeléssel, a regenerációval, illetve a környezeti ártalmak minimalizálásával” – sorolja megkeresésünkre Szelid Zsolt sportkardiológus, egyetemi docens, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) orvosi bizottságának elnöke.

„Éljünk úgy, hogy az esélyét se adjuk meg az olyan betegségek kialakulásának, mint a magas vérnyomás vagy a cukorbetegség. Másoknak sem javallott, az élsportolóknak pedig egyenesen tilos a dohányzás, nagyobb mennyiségű szeszes ital fogyasztása. Azt gondolnánk, nem is kell hangsúlyozni, de az élet sokszor cáfolta már ezt. Vagy ott vannak a stimulánsok, mint amilyen a koffein is. Az még hagyján, de ott van a sportolók – már az egészen fiatalok – körében is tomboló őrület, a snüssz, ez a Skandináviából származó, gyakorlatilag a dohányzást helyettesítő, füstmentes nikotinpárna. Egyesek egyfolytában tömködik be az ínyükhöz, ott egyből felszívódik, felpörgeti őket, s így rohannak be a pályára. A hatása hosszú távon nehezen mérhető, de az biztos, hogy roppant káros. Megdöbbentő, mennyien csinálják.”

Az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság tavaszi rajtja kapcsán körülnéztünk, mi a helyzet a 35 évesnél idősebb játékosokkal az NB I.-ben. Tavaly, 38 évesen 15 góllal a magyar élvonal történetének legidősebb gólkirályaként végzett Böde Dániel. A tőle megszokott stílusban csak annyival kommentálta az eredményt, hogy ez inkább a fiatalok szégyene, mintsem az ő érdeme. Szakértőnkkel megpróbáljuk a tudomány szempontjából, orvosi oldalról megvizsgálni, mely tényezők járulhatnak hozzá egy hosszú, sikeres pályafutáshoz.

Dzsudzsák Balázs 39 évesen is alapember Debrecenben

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Gyakorlat, rutin és dietetika