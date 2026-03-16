Elbizonytalanodtak a Tisza Párt szavazói: már nem hiszik el, hogy előnyben lennének

Már Magyar Péter szimpatizánsainak is gyanússá váltak a baloldalhoz köthető közvélemény-kutatók felmérései. A közelmúltban a Medián már a Tisza Párt 20 százalékos előnyét mérte, miközben a nem az ellenzéket szolgáló intézetek rendszeresen szoros eredményről számolnak be, enyhe fideszes előnnyel.

A közösségi felületeken is rendszeresen visszatérő téma, valójában mekkora a két nagy párt támogatottsága. A Redditen egy fórumozó azt is elárulta, a Tisza Pártban tisztában vannak vele, hogy kétharmados többséget biztosan nem szereznek, de a választási győzelem sem magától értetődő.