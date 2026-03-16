Elbizonytalanodtak a Tisza Párt szavazói: már nem hiszik el, hogy előnyben lennének

Eldőlt, hogy a Békemeneten vagy a Nemzeti Meneten voltak többen – megérkeztek a hivatalos adatok
Nem fognak tetszeni a számok a Tisza Párt elnökének…
Magyar Péterék is tudják, a befolyásolás a célja a 20 százalékos Tisza-előnyt mutató méréseknek, de a valósághoz nincs közük.
Már Magyar Péter szimpatizánsainak is gyanússá váltak a baloldalhoz köthető közvélemény-kutatók felmérései. A közelmúltban a Medián már a Tisza Párt 20 százalékos előnyét mérte, miközben a nem az ellenzéket szolgáló intézetek rendszeresen szoros eredményről számolnak be, enyhe fideszes előnnyel.
A közösségi felületeken is rendszeresen visszatérő téma, valójában mekkora a két nagy párt támogatottsága. A Redditen egy fórumozó azt is elárulta, a Tisza Pártban tisztában vannak vele, hogy kétharmados többséget biztosan nem szereznek, de a választási győzelem sem magától értetődő.
A napokban viszont beszélgettem egy ismerősömmel, aki a Tisza Pártban van, (nem nagy politikusuk) és ő azt mondta, hogy ezek a közvélemény-kutatások kamuk, és a pártban is tudják hogy nem fognak nyerni kétharmaddal főleg, de még az 50-50 százalék is nagy szerénységgel mondható. Azt is elmondta, ezek a kutatások most tényleg befolyásolás miatt olyanok amilyenek.
„A másik téma a nemzeti menet, még ha többen is lettek volna a tiszások, akkor is számít egyáltalán? Ő azt mondta nem, hiszen Budapesten mindig az ellenzék nyer nagyrészt, itt hiába jönnek ki ennyien, de a rengeteg kis falu, városba sajnos nem fognak nyerni” – osztotta meg a tiszások információit a Reddit felhasználója, majd feltette a kérdést, „van egyáltalán esélye nyerni a Tisza Pártnak?”
