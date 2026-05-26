Elárasztják a migránsok a holland központokat, már sportközpontokba hordják őket

A hollandiai menedékközpontok ismét telítődtek, ezért több mint száz migránst kellett ideiglenes szálláshelyekre áthelyezni – számolt be róla a Remix. Az ország legnagyobb regisztrációs központja, a Ter Apelben működő létesítmény újra elérte kapacitásának határát, így a hatóságok sürgősségi megoldásokhoz nyúltak.

A migránsok elhelyezése miatt országszerte tiltakozások zajlanak

Forrás: X / Geert Wilders

Csütörtök este még késő órákban is tucatjával várakoztak menedékkérők a központ előtt a füvön, mert már nem jutott számukra hely az épületben. A beszámoló szerint este fél tizenegy körül két busz érkezett a helyszínre, amelyek szinte teljesen megtelve indultak tovább Gieten felé.