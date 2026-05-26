befogadóközpont Geert Wilders migráció Hollandia tiltakozás

Elárasztják a migránsok a holland központokat, már sportközpontokba hordják őket

2026. május 26. 18:42

Újabb rendkívüli intézkedésekre kényszerültek a holland hatóságok a túlzsúfolt befogadóközpontok miatt. A migránsok egy részét már sportcsarnokokban és más ideiglenes létesítményekben helyezik el, miközben több településen is egyre erősebb a lakossági tiltakozás.

null

A hollandiai menedékközpontok ismét telítődtek, ezért több mint száz migránst kellett ideiglenes szálláshelyekre áthelyezni – számolt be róla a Remix. Az ország legnagyobb regisztrációs központja, a Ter Apelben működő létesítmény újra elérte kapacitásának határát, így a hatóságok sürgősségi megoldásokhoz nyúltak.

A migránsok elhelyezése miatt országszerte tiltakozások zajlanak
Forrás: X / Geert Wilders

Csütörtök este még késő órákban is tucatjával várakoztak menedékkérők a központ előtt a füvön, mert már nem jutott számukra hely az épületben. A beszámoló szerint este fél tizenegy körül két busz érkezett a helyszínre, amelyek szinte teljesen megtelve indultak tovább Gieten felé.

Az Aa en Hunze önkormányzathoz tartozó településen a De Goorns sportcsarnokot nyitották meg az érkezők előtt. 

A helyi önkormányzat közlése szerint körülbelül 90-100 ember kapott ott ideiglenes szállást, miután Jaap Velema, Westerwolde polgármestere segítséget kért a környező településektől. Nem ez volt az első hasonló intézkedés az elmúlt napokban. Szerdán mintegy ötven migránst vittek Stadskanaalba egyetlen éjszakára, mert Ter Apelben teljesen elfogyott a hely. A holland menekültügyi hivatal szerint a regisztrációs központ továbbra is túlterhelt, és még mindig nincs elegendő férőhely minden érkező számára.

Újabb szükségmegoldásokra kényszerülnek a migránsok miatt 

A holland kormány más városokat is igyekszik bevonni a helyzet kezelésébe. Amszterdam további befogadóhelyeket ajánlott fel Bart van den Brink menekültügyi miniszter kérésére. A város szóvivője szerint a Ter Apelből történő átszállítások már folyamatban vannak, és az új helyek segíthetnek enyhíteni a központokra nehezedő nyomást.

Amszterdam közlése szerint az új férőhelyek a már meglévő 4781 befogadóhelyen felül állnak rendelkezésre, ami szerintük meghaladja az országos elosztási törvényben előírt kötelezettségeket. 

Ugyanakkor csütörtökön még mindig nem volt világos, hogy ez elegendő lesz-e a helyzet stabilizálására. A holland települések egy része egyre nehezebben fogadja el az újabb és újabb szükségszállások megnyitását. Hulst városában például komoly felháborodást váltott ki, hogy a Reynaertland uszodát ismét menedékkérők ideiglenes elhelyezésére használják fel

A helyiek szerint az átmenetinek szánt intézkedések egyre inkább állandóvá válnak.

A lakossági elégedetlenség más településeken is erősödik. Loosdrechtben már több mint egy hónapja tartanak demonstrációkat az új befogadóhelyek ellen, míg Engelenben az váltott ki tiltakozást, hogy ötven kísérő nélküli fiatalkorú migránst helyeznének el egy korábbi rendőrőrs épületében.

Geert Wilders is megszólalt

Az engeleni tiltakozókhoz csatlakozott Geert Wilders, a Szabadságpárt vezetője is, aki a helyszínen tartott beszédet a demonstrálóknak. A politikus szerint a menedékközpontok veszélyeket jelentenek a környéken élők számára, és szerinte a helyiek biztonsága is veszélybe kerülhet. Wilders élesen bírálta a holland vezetést és a bevándorláspolitikát is. A település polgármesterének üzenve kijelentette:

Álljon ki a saját emberei mellett. Ha erre nem képes vagy nem akarja, akkor távozzon!

A politikus szerint a tömeges bevándorlás súlyos anyagi terheket ró a holland társadalomra.

Hollandia Hollandia marad, és az iszlámnak nincs helye Hollandiában. Emberek, a tömeges bevándorlás már több száz milliárd eurónkba került

– fogalmazott Wilders a demonstráción részt vevő tömeg előtt. A pártvezető azt is állította, hogy a holland emberek fizetik meg a nyitott határok politikájának árát.

És ki fizeti meg ennek az árát? Mit gondolnak, ki fizeti meg? Önök. Valóban önök fizetik meg. A hollandok

– mondta. Wilders szerint a holland kormány a bevándorlás költségei miatt más területeken kénytelen megszorításokat bevezetni.

És hogy finanszírozzák ezt a kis viccet a tömeges bevándorlásról és a nyitott határokról, Jetten és bandája most az egészségügyön spórol. A nyugdíjakon. A szociális ellátáson

– jelentette ki a politikus.

Nyitókép: X / Leonie Klabbers

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ergit
2026. május 26. 19:48
A lakosság keressen már olyan vezetésre alkalmas embereket, akik végre az ő és Hollandia érdekeiért dolgoznak!!!! És azokat szavazzák meg országvezetőnek!!!
Gaz_pacho
2026. május 26. 19:47
Fulladjanak bele a migránsokba. A lakosok meg kis zácslókákkal menjenek tüntikézni ellenük.....
Zsolt75
2026. május 26. 19:32
Türelem, holland testvéreink! Hamarosan mi is átveszünk a terhetekből! Áradjon!
Agricola
2026. május 26. 19:30
Majd Magyar Péter segít. Megegyeznek Ursulával, osztanak Magyarországra is migránsokat, nálunk is lesz idegenrendészeti őrzött szállás és menekültügyi őrzött befogadó központ amely gettóvá fejlődhet.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!