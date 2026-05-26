Cirkusz van, új kenyér még nincs – máris repedezik a Tisza mítosza?
Magyar Péter 12 napja tartó kormányzása egy szempontból biztosan sikeres. Kovács András írása.
Szokatlan, hogy egy miniszterelnök ilyen sokszor bekiabál a parlament ülésén más képviselők beszédeibe.
„MAGYAR PÉTER: HIGGADTABBAN!
Szokatlan, hogy egy miniszterelnök ilyen sokszor bekiabál a parlament ülésén más képviselők beszédeibe, sőt, hadonászik a kezével, és még Gulyás Gergely fideszes frakcióvezetőhöz is odamegy és ingerülten beszél hozzá. Magyar Péter a miniszterelnöki méltóságából adott lejjebb és még csak tizenöt napja miniszterelnök.”
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt