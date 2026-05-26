Ft
Ft
30°C
18°C
Ft
Ft
30°C
18°C
05. 26.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 26.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Brüsszel Magyar Péter uniós források Európai Bizottság Európai Unió

Brüsszelből figyelmeztették Magyar Péteréket: teljesíteni kell mindent, másképp nincs pénz

2026. május 26. 15:34

A szupermérföldkövek, azok szupermérföldkövek.

2026. május 26. 15:34
null

Teljesíteni kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós helyreállítási alapok forrásaihoz – közölte Maciej Berestecki, az Európai Bizottság illetékes szóvivője Brüsszelben kedden.

A brüsszeli testület szokásos napi sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva az uniós szóvivő emlékeztetett: a múlt héten Magyarországon tárgyalt az Európai Bizottság helyreállítási alap ügyében felelős missziója. A megbeszélések során – mint fogalmazott – „jó előrelépést értünk el a magyar hatóságokkal”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Néhány kérdés még tisztázásra vár a következő napokban, de cél a fennmaradó technikai részletek lehető leghamarabbi véglegesítése, tekintettel arra, hogy Magyarország május végén benyújthassa a helyreállítási tervét az uniós bizottsági felülvizsgálatra – hangsúlyozta.

Paula Pinho, az uniós bizottság vezető szóvivője kérdésre válaszolva hozzátette: egyelőre nem tudja megerősíteni Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen uniós bizottsági elnök uniós pénzek ügyeben tervezett brüsszeli találkozójának pontos időpontját.

Magyarországnak az igazságszolgáltatás függetlenségét és az uniós pénzügyi érdekek védelmét megerősítő 27 szupermérföldkövet kell teljesítenie

a koronavírus-járvány utáni gazdasági helyreállítást segítő uniós alap forrásainak kifizetéséhez.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

 

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vitya-44
2026. május 26. 17:35
A 27 mérföldkőből mennyi kell még?!!Még 100 vagy mi a tököm?
Válasz erre
0
0
auditorium
2026. május 26. 17:24
Húzzák a mézesmadzagot...Ilyen pina paulákra bizzák ügyünket. A ténsasszony még soha nem járt Bp-en, Kijevbe bezzeg még vonattal is elment többször. Oda könnyen küldi a milliárdokat, állitólag kölcsönbe. Z. pedig jót szórakozik a naiv eu-i vezetőkön.
Válasz erre
0
0
madar6-54
2026. május 26. 17:10
Pedzegetik már potyapetya mindenkinek hazudik!
Válasz erre
3
0
fatman
2026. május 26. 17:06
Aki egyszer zsarolható, az mindig zsarolható...
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!