Brüsszelből figyelmeztették Magyar Péteréket: teljesíteni kell mindent, másképp nincs pénz

Teljesíteni kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós helyreállítási alapok forrásaihoz – közölte Maciej Berestecki, az Európai Bizottság illetékes szóvivője Brüsszelben kedden.

A brüsszeli testület szokásos napi sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva az uniós szóvivő emlékeztetett: a múlt héten Magyarországon tárgyalt az Európai Bizottság helyreállítási alap ügyében felelős missziója. A megbeszélések során – mint fogalmazott – „jó előrelépést értünk el a magyar hatóságokkal”.