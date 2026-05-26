Cirkusz van, új kenyér még nincs – máris repedezik a Tisza mítosza?
Magyar Péter 12 napja tartó kormányzása egy szempontból biztosan sikeres. Kovács András írása.
Én azonban egyre kíváncsibb vagyok az úgynevezett kormányzásra. Ez ugyanis még nem az, csak mondom.
„Folytatódik a Tisza-show. A miniszterelnök csokorral fogadja hazatérő kedvesét a reptéren, s az erről beszámoló posztok alatt külön kommenteket is elhelyez, ha valaki nem volt kellően pontos a történteket illetően!
Még el sem kezdett vitázni róla a T. Ház, Magyar Péter korrigálja az egyik első kormánypárti indítványt. Két képviselő nyújtotta be, ami 2026. áprilisa előtt kábé antidemokratikus gyakorlatnak számított. Sebaj!
Nincs megállás a »mondjon le« vonaton se, ezúttal a tudományos miniszter tanácsolná el a kutatóintézeti vezetőt az állásából. Egyre több »független« sajtómunkás csatlakozik a kormányzathoz és környékéhez, lassan külön platformjuk lehetne, mondjuk »RTL-ATV-24.hu és társai« néven. Na de majd ítélkezzünk a teljesítmény nyomán.
Ja, és az akkor még ellenzéki pártvezetőről világraszóló dokumentumfilmet forgató (értsd: propagandát) alkotóból pikk-pakk miniszterelnöki kabinetfőnök lehet, mint az a pünkösdi hétvégén ugyancsak kiderült vala. Biztos vagyok benne, hogy továbbra sem fogunk unatkozni, én azonban egyre kíváncsibb vagyok az úgynevezett kormányzásra. Ez ugyanis még nem az, csak mondom.”
