05. 26.
kedd
Kocsis Máté mentelmi joga: kiderült, mit javasol az Országgyűlés mentelmi bizottsága

2026. május 26. 14:34

Még a tiszások is meghagynák.

Az Országgyűlés mentelmi bizottsága keddi ülésén úgy döntött, hogy Kocsis Máté (Fidesz) mentelmi jogának fenntartását javasolja.

Sasi-Nagy Edit (Tisza) a bizottság elnöke az MTI kérdésére elmondta: egy magánvádas bűncselekmény, rágalmazási ügyben érkezett kérés a testülethez a Kocsis Máté mentelmi jogának felfüggesztésére.

Ismertette: a testület elé a mentelmi jog fenntartására vonatkozó javaslatot terjesztett és a bizottság egyhangúlag úgy döntött,

azt javasolják a parlamentnek, hogy tartsa fenn a keddi szavazáson a képviselő mentelmi jogát.

További kérdésre közölte: a bizottság a jövőben főszabályként azt az eljárást kívánja követni, hogy magánvádas ügyekben fenntartják a mentelmi jogot, míg közvádas ügyekben megfontolják a felfüggesztést.

A tiszás politikus kitért arra is: azt gondolják, az elmúlt években volt egy olyan helytelen gyakorlat, amivel nem értenek egyet, hogy a mentelmi jog felfüggesztését magánvádas ügyekben is kvázi politikai nyomásgyakorlás.

Kocsis Máté április 20-án beszélt arról a Fidesz-frakció podcast adásában, hogy úgy tudja: Magyar Péter édesanyja – Erőss Monika – jelentette fel valamiért, ezért várhatóan a parlament második ülésén dönthetnek a mentelmi joga kiadása ügyében.

(MTI)

Nyitókép: Kocsis Máté Facebook-oldala

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csicseriborso3
2026. május 26. 14:41
Félnek hogy akkor adolfpéter mentelmi jogát is ki kéne adni.
