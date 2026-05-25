Cirkusz van, új kenyér még nincs – máris repedezik a Tisza mítosza?

Bár a kampány véget ért, Magyar Péter újabb és újabb jóléti intézkedéseket lengetett be a kormányzása első napjaiban. Ez abból a szempontból meglehetősen furcsának hat, hogy Tarr Zoltán a bizottsági meghallgatásán arról beszélt: még a tatárjárás is kevesebb pusztítással járt Magyarországon, mint a Fidesz kormányzása.

Hogyan lehet jóléti intézkedésekről beszélni, ha az ország romokban van? – teszi fel a kérdést sok közéleti szereplő.

Bár a Reutersnek adott nyilatkozatai alapján a miniszterelnök később már jóval óvatosabban fogalmazott, és jelezte, hogy az adóreformok csak a 2026-os költségvetés elfogadása után jöhetnek szóba. A Tisza Párt ellenzékben még egyszerű és gyors megoldásokat sugallt a gazdasági problémákra, kormányra kerülve azonban ugyanazokkal a strukturális nehézségekkel szembesült, amelyekkel korábban a Fidesz-kormányok is.