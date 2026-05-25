Cirkusz van, új kenyér még nincs – máris repedezik a Tisza mítosza?

Magyar Péter megkegyelmezett az utolsó kommunista kormányfőnek
A Tisza 8 évben maximalizálná a kormányfői tisztség időtartamát. De van itt egy kis bibi! Kovács András írása.
Magyar Péter látványos kommunikációja és influenszer stílusú politizálása mögül egyre többen hiányolják a szakmai kormányzást. Nepotizmusvádak, vitatott alkotmányos lépések és bizonytalan gazdasági ígéretek árnyékolják be a Tisza-kormány első napjait.
Tizenkét napos lett a Magyar-kormány. Az új kormányfő nem kért 100 napos türelmi időt, ami érthető is, mivel pontosan ott folytatta influenszerkampányát, ahol április 12-én befejezte. A nagyérdemű láthatott tárlatvezetést, vonatozást – és mindenekelőtt mérhetetlen egoizmust és önimádatot a kormányfő részéről. Amiben azonban hiányt szenvedünk, az a szakértői kormányzás. Pedig az utóbbira több ígéret is elhangzott az elmúlt hónapokban. De mi is folyik itt az influenszer- és bosszúkormányzás felszíne alatt?
Miközben a Tisza-kormány a jogállamiság helyreállítását hirdette meg, több esetben maga is rendkívül agresszív alkotmányos eszközökhöz nyúlt. Ennek egyik kirívó példája, hogy nyolc évben maximalizálnák azt az időtartamot, amelyet valaki miniszterelnökként eltölthet. A kormány álláspontja szerint ez a demokratikus fékek és ellensúlyok megerősítését szolgálja, ellenzői szerint azonban egyértelműen Orbán Viktor politikai visszatérésének megakadályozására irányul. Az intézkedés személyre szabott alkotmányozásnak tekinthető, amely ellentétes azzal a pluralista jogállami szemlélettel, amelyre Magyar Péter korábban rendszeresen hivatkozott.
A Tisza kétharmados parlamenti többsége olyan helyzetet teremtett, amelyben a korábban bírált alkotmányozási gyakorlatot maga az új kormány is alkalmazni kezdte. A „nem leszünk olyanok, mint a Fidesz” ígérete fokozatosan háttérbe szorult, amikor az új kabinet szembesült a politikai realitásokkal. A konfliktus különösen élesen jelent meg a köztársasági elnök körüli vitában. Magyar Péter nyíltan felszólította Sulyok Tamást a lemondásra, majd alkotmányos változtatásokat helyezett kilátásba arra az esetre, ha az államfő nem távozna önként. A kritikus hangok szerint ez olyan politikai nyomásgyakorlásnak tűnt, amely nehezen egyeztethető össze az intézményi függetlenség tiszteletben tartásával.
Az első komoly meghátrálást is bemutatta Magyar Péter az elmúlt napokban. A Tisza vezetője eredetileg saját sógorát, Melléthei-Barna Mártont kívánta igazságügyi miniszterré kinevezni. Ez azért vált különösen érzékeny témává, mert a Tisza Párt kampányának egyik központi eleme a nepotizmus, a politikai klientúra és a „rokoni hálózatok” felszámolásának ígérete volt. Az ügy már önmagában aláásta az új kabinet erkölcsi hitelességét. Bár a jelölt végül visszalépett, a probléma nem a visszalépéssel kezdődött, hanem azzal, hogy egyáltalán felmerülhetett egy ilyen kinevezés.
Ráadásul a befektetői bizalom szempontjából különösen fontos lenne a kiszámítható és professzionális államigazgatás képe.
Egy ilyen jellegű botrány már a kormány első heteiben bizonytalanságot keltett a nemzetközi szereplők szemében.
Bár a kampány véget ért, Magyar Péter újabb és újabb jóléti intézkedéseket lengetett be a kormányzása első napjaiban. Ez abból a szempontból meglehetősen furcsának hat, hogy Tarr Zoltán a bizottsági meghallgatásán arról beszélt: még a tatárjárás is kevesebb pusztítással járt Magyarországon, mint a Fidesz kormányzása.
Hogyan lehet jóléti intézkedésekről beszélni, ha az ország romokban van? – teszi fel a kérdést sok közéleti szereplő.
Bár a Reutersnek adott nyilatkozatai alapján a miniszterelnök később már jóval óvatosabban fogalmazott, és jelezte, hogy az adóreformok csak a 2026-os költségvetés elfogadása után jöhetnek szóba. A Tisza Párt ellenzékben még egyszerű és gyors megoldásokat sugallt a gazdasági problémákra, kormányra kerülve azonban ugyanazokkal a strukturális nehézségekkel szembesült, amelyekkel korábban a Fidesz-kormányok is.
Ha már gazdaság: Magyar Péter többször bejelentette, hogy június 1-jétől jelentősen korlátozná a nem uniós munkavállalók beáramlását. A probléma azért vált különösen élessé, mert a magyar gazdaság számos ágazata – különösen az ipar és az építőipar – jelentős mértékben támaszkodik külföldi munkaerőre. Ebben a kérdésben sem született még meg a vonatkozó kormánydöntés, pedig június 1-je gyorsan közeleg. A Tisza szavazói is várják a megígért kormányzati lépést.
Az influenszerkormányzás egyelőre kiválóan elfedi előlünk, hogyan kívánja hazahozni az uniós forrásokat a Magyar-kabinet. A nemzetközi piacok kezdetben pozitívan reagáltak a kormányváltásra: erősödött a forint, javult a befektetői hangulat, és sokan az uniós források gyorsabb felszabadítását várták. Hamar megjelent azonban a kérdés, hogy milyen politikai árat kell ezért fizetnie a kabinetnek.
A Tisza egyszerre próbál „európai mintadiák” és patrióta nemzeti erő lenni, ám a két magatartás között éles ellentét feszül, így hamarosan dönteni kell.
Az elmúlt 12 nap kormányzásnak nevezhető elemei tehát az alábbi csomópontok körül rendeződtek:
Csodát persze senki sem várt az új kormánytól, de óhatatlanul szembeötlik az egyszerű állampolgárnak, hogy amit itt az illetékesek előadnak, az sem nem szakértői kormányzás, sem nem a gazdasági prosperitást elősegítő lépések sora. Pusztán a bosszúkormányzás ideológiáját alátámasztó, összevissza intézkedések elegye tárul elénk. Víziókról, távlatos célokról szinte semmit sem hallani.
Magyar Péter one man show-ja azonban egyelőre a szőnyeg alá söpri ezeket a problémákat. Kormányzás még nincs, filmszínház viszont annál inkább. A látvány és az adott nap megnyerésének igényéből áll össze az a sajátos mix, amellyel Magyar Péter megpróbál kifarolni a legnehezebb döntések elől és politikailag túlélni azokat. Az idő egyelőre őt igazolja, hiszen az ingyenesen megtekinthető politikai filmszínháznak nagy és lelkes követőtábora van. A rómaiak azonban már megmondták: a nép kenyéren és cirkuszon él. Cirkuszban egyelőre verhetetlen a Tisza, de mi lesz, ha elfogy a kenyér?
