gazdaság faktum magyar péter európai unió munkaerő munkaerőpiac orbán viktor

Faktum: Magyar Péter kontra valóság – valóban alacsonyt bért okoznak a vendégmunkások Magyarországon?

2026. január 08. 18:10

A Tisza Párt elnöke teljes tiltást helyezett kilátásba az EU-n kívüli vendégmunkásokkal szemben.

2026. január 08. 18:10
null

Magyar Péter újévi megszólalásában a munkaerőpiac kérdését állította a középpontba, és kormányra kerülése esetére radikális gazdaságpolitikai fordulatot ígért. A Tisza Párt elnöke szerint ugyanis a vendégmunkások jelenléte akadályozza a reálbérek emelkedését, ezért teljes tiltást hirdetett meg az Európai Unión kívüli munkaerő alkalmazására. A gazdasági adatok és vállalati tapasztalatok azonban ennél összetettebb képet rajzolnak a magyar munkaerőpiac működéséről – olvasható a Faktum legújabb elemzésében.

Az Orbán Viktor évnyitó sajtótájékoztatóját követően Magyar Péter részletesebben is indokolta álláspontját. Értelmezése szerint Magyarországon azért maradnak el a béremelések a környező országokhoz képest, mert a kormány lehetővé teszi, hogy vendégmunkások alacsonyabb bérért végezzék el ugyanazt a munkát. Elemzésünk azt vizsgálja, mennyire támasztható alá ez az állítás a gazdaság működésének tényleges tapasztalataival, és milyen következményekkel járna az ígéret végrehajtása.

A vállalati gyakorlatok azt mutatják, hogy az EU-n kívüli vendégmunkások alkalmazása nem elsősorban a bérek leszorításáról szól.

 A munkaerő-kölcsönzés, a szállás, az adminisztráció és a toborzás miatt ez a forma gyakran kifejezetten drágább, mégis szükségessé vált ott, ahol tartós és strukturális munkaerőhiány alakult ki. Az ipari és logisztikai szektorban a folyamatos termelési kényszer és a határidős beszállítói szerződések olyan kockázatot jelentenek, amelyet a hazai munkaerőpiac önmagában nem képes kezelni. A globális értékláncokba beágyazott magyar gazdaságban a termelés leállása nem béremelkedést, hanem megrendelések elvesztését hozza magával.

Fotó: faktumprojekt.hu

Magyar Péter érvelése leegyszerűsíti ezt az összetett helyzetet, amikor a vendégmunkások jelenlétét politikai és morális problémaként állítja be. A magyar munkaerőpiac működését azonban alapvetően demográfiai folyamatok, elvándorlás, valamint területi és ágazati különbségek alakítják. Számos térségben egyszerűen nincs elegendő munkavállaló a meglévő állások betöltésére, miközben máshol eltérő típusú munkahelyek maradnak betöltetlenül. A vendégmunkások ezért jellemzően nem a magyar munkavállalókat kiszorító szegmensekben jelennek meg, hanem ott, ahol a hazai kínálat strukturálisan elégtelen.

A politikus beszédében a jelenség a multinacionális vállalatok visszaéléseként jelenik meg, amikor azt állítja, hogy „külföldi multik, állami milliárdokért, nem magyar munkaerővel termelnek”. A valóság azonban ennél lényegesen összetettebb. Az autóiparban, az elektronikai gyártásban vagy az akkumulátor-ipar egyes területein a folyamatos termelés és a stabil munkaerő-ellátás alapfeltétel. Ezekben az ágazatokban a munkaerő kiesése gyorsan beruházások és megrendelések elvesztéséhez vezethet. 

Emellett a többműszakos és monoton munkakörök egyre kevésbé vonzóak a fiatalabb generációk számára, így a cégek sok esetben hiába keresnek hazai munkaerőt.

A vendégmunkások növekvő jelenléte nem kizárólag magyar sajátosság, hanem regionális és globális trend. A közép-európai országok hasonló kihívásokkal szembesülnek a demográfiai fogyás és az elöregedő társadalmak miatt. Lengyelországban, Csehországban és Romániában is egyre nagyobb számban dolgoznak külföldi munkavállalók, eltérő léptékben, de azonos gazdasági logika mentén. A vendégmunkások száma így nem önmagában értelmezendő, hanem annak a szerkezeti alkalmazkodásnak a jele, amelyet a régió gazdaságai végrehajtanak.

Fotó: faktumprojekt.hu

Magyar Péter állítása elsősorban inkább erős politikai üzenet, nem pedig megalapozott gazdasági diagnózis. Ugyan valós társadalmi feszültségekre reagál, azonban az ok-okozati összefüggéseket leegyszerűsíti, és bűnbakként jelöl meg egy olyan jelenséget, amely nemcsak Magyarországon, hanem a teljes közép-európai régióban strukturális válaszként jelent meg a munkaerőhiányra.

Lengyelországban, Csehországban és Romániában eltérő léptékben, de azonos gazdasági logika mentén szintén nő a vendégmunkások száma, miközben sehol sem vezetett automatikus bérfelzárkózáshoz azok kizárása vagy szigorú korlátozása.

 A vendégmunkások alkalmazása nem ideológiai döntés, hanem a gazdasági szerkezet és a nemzetközi beágyazottság következménye. Ennek felszámolása ezért nem „felszabadítaná” a magyar munkaerőpiacot, hanem a régióban is egyedülálló működési sokkot idézne elő. Magyar Péter ígérete így nem a rendszer javítását szolgálná, hanem rendszerszinten szűkítené a magyar gazdaság mozgásterét.

Nyitókép forrása: faktumprojekt.hu.

***

