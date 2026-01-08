Megtudta a Mandiner, hány napra elegendő gázunk maradt – milliókat érint a dolog

Súlyos mínuszokkal néz szembe az ország a következő napokban, az extrém hideg miatt pedig már a vörös kód riasztást is kiadták, akár mínusz 20 fok is előfordulhat. Ilyenkor sok családnak érthetően azon jár az esze, lesz-e elegendő fűtőanyaga, hiszen a házakat, lakásokat valamivel fel kell melegíteni. A Mandiner ezért kérdésekkel fordult az Energiaügyi Minisztériumhoz, hogy megtudjuk, pontosan hány napra elegendő készlet maradt a gáztárolókban.

A legtöbb magyar háztartás gázzal fűt és azzal is főz (Fotó: Ina FASSBENDER / AFP)

Jut elég gáz a családoknak

A minisztérium Kommunikációs Főosztálya lapunknak küldött válaszában úgy fogalmazott: a hazai fogyasztók biztonságát kiszolgálását a betárolt készletek mellett a folyamatos importszállítások és az egyre növekvő belföldi kitermelés is garantálják.