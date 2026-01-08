Ft
Ft
-2°C
-5°C
Ft
Ft
-2°C
-5°C
01. 08.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 08.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
család biztonság mandiner mvm energiaügyi minisztérium

Megtudta a Mandiner, hány napra elegendő gázunk maradt – milliókat érint a dolog

2026. január 08. 15:08

Jó hír a magyar családoknak, továbbra is biztonsággal fűthetik az otthonaikat, bármennyire is kemény a tél. Már most van tavaszig elegendő gáz, de folyamatosak az újabb és újabb beszerzések.

2026. január 08. 15:08
null
Ferentzi András

Súlyos mínuszokkal néz szembe az ország a következő napokban, az extrém hideg miatt pedig már a vörös kód riasztást is kiadták, akár mínusz 20 fok is előfordulhat. Ilyenkor sok családnak érthetően azon jár az esze, lesz-e elegendő fűtőanyaga, hiszen a házakat, lakásokat valamivel fel kell melegíteni. A Mandiner ezért kérdésekkel fordult az Energiaügyi Minisztériumhoz, hogy megtudjuk, pontosan hány napra elegendő készlet maradt a gáztárolókban. 

A legtöbb magyar háztartás gázzal fűt és azzal is főz (Fotó: Ina FASSBENDER / AFP)
A legtöbb magyar háztartás gázzal fűt és azzal is főz (Fotó: Ina FASSBENDER / AFP)

Jut elég gáz a családoknak

A minisztérium Kommunikációs Főosztálya lapunknak küldött válaszában úgy fogalmazott: a hazai fogyasztók biztonságát kiszolgálását a betárolt készletek mellett a folyamatos importszállítások és az egyre növekvő belföldi kitermelés is garantálják. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A magyar családok nagy biztonsággal fűthetik otthonaikat a kemény télben is, miközben a rezsicsökkentésnek köszönhetően változatlanul Európa legalacsonyabb áram- és gázárait fizetik.

Ezt is ajánljuk a témában

A hazai gáztárolók töltöttsége 57 százalékos, lényegében megegyezik az uniós átlagos szinttel. Ez a legfrissebb adatok szerint ugyanis 58 százalékon áll. A legkisebb tárolt mennyiséggel Horvátország rendelkezik, ott mindössze 35 százalékon állnak a tárolók. 50 százalék alatt van még Dániában, Lettországban és Hollandiában a gázkészlet. 

  • 50 százalék körüli szinten áll Németország és Franciaország. 
  • Románia 70, Lengyelország 80 százalék körül áll. 

Az elérhető készletmennyiség 3,7 milliárd köbméter, negyedével haladja meg az elmúlt időszak éves lakossági felhasználását. A fogyasztásarányos töltöttség 42 százalékos, ez az arány az egyik legmagasabb a kontinensen, a 19 százalékos uniós középérték több mint duplája. 

A rendelkezésre álló tartalék az ország ellátásához még mintegy 75 téli napra elegendő lenne.

Azaz már a mostani készlettel is márciusig megoldható sok százezer otthon fűtése. Persze sokan más módokkal, árammal, vagy tűzifával fűtenek, de Magyarországon még mindig a gáz a legelterjedtebb fűtőanyag. 

Elkezdtünk spórolni

A fogyasztási mennyiség fenntartását az is nagyban segíti, hogy a magyar családok és vállalkozások elkezdtek spórolni a gázzal. A 2021-ben még 11 milliárd köbméter feletti (a lakosság esetében több mint 4 milliárd köbméteres) éves gázfelhasználás az elmúlt években a kormányzati intézkedések és a tudatosabb fogyasztói magatartás miatt 8,5 milliárd köbméterre (a háztartásoknál 3 milliárd köbméterre) csökkent. 

„Jelentős tartalékok vannak tehát a rendszerben, a jellemzően föld alatt futó gázvezetékek ráadásul kevésbé kitettek az időjárási hatásoknak. De az árammal fűtőknek sincs okuk aggodalomra: az elosztók megerősített diszpécserszolgálatokkal, 24 órás készenlétben lévő szerelőcsapatokkal gondoskodnak az esetleges hibák gyors elhárításáról” – húzta alá a tárca. 

Emlékeztettek: 

a családok a fűtőberendezések állapotának ellenőrzésével készülhettek fel megfelelően a télre. 

Elektromos kazán, hőszivattyú használata esetén érdemes megnézni, hogy a fagyvédelmi funkció aktív-e. Az Energiaügyi Minisztérium kezdeményezésére az MVM január végéig meghosszabbította az eredetileg vízkeresztig tartó kikapcsolási moratóriumot. Így még a jelentős hátralékot felhalmozók sem maradnak áram és gáz nélkül, mindenki fűtött otthonokba térhet haza.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
monuskaroly
2026. január 08. 15:58
Az hogy hány százalék a tárolók töltöttsége nem mond sokat. Ami a lényeg, hány napra elegendő a tárolt mennyiség és ebben mi a legjobbak vagyunk Európában.
Válasz erre
0
0
Zsolt75
2026. január 08. 15:51
Szerencsére a tározókat a gonosz fidesz visszavásárolta, így a németek nem tudnak einstandolni..
Válasz erre
5
0
bigfater73
2026. január 08. 15:45
Zselének megy fele a készletnek! Méghozzá orosz! Hogy nem hányják el magukat a bandériások!
Válasz erre
3
1
Obsitos Technikus
•••
2026. január 08. 15:44 Szerkesztve
agsi.gie.eu/ 39.2641 TWh van a tárolókban, ez a tárolási kapacitás 57.75%-a, a 94.2 TWh éves felhasználásnak a 41.64%-a. Ennyi lett volna mingyinyires fontoskodás nélkül...
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!