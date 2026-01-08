Megtudta a Mandiner, hány napra elegendő gázunk maradt – milliókat érint a dolog

Most érkezett: az extrém időjárás miatt vörös kód van érvényben az egész országban
Az intézkedés visszavonásáig érvényes, országos szintű vörös kódot rendeltek el szerda reggel 8 órától.
Jó hír a magyar családoknak, továbbra is biztonsággal fűthetik az otthonaikat, bármennyire is kemény a tél. Már most van tavaszig elegendő gáz, de folyamatosak az újabb és újabb beszerzések.
Súlyos mínuszokkal néz szembe az ország a következő napokban, az extrém hideg miatt pedig már a vörös kód riasztást is kiadták, akár mínusz 20 fok is előfordulhat. Ilyenkor sok családnak érthetően azon jár az esze, lesz-e elegendő fűtőanyaga, hiszen a házakat, lakásokat valamivel fel kell melegíteni. A Mandiner ezért kérdésekkel fordult az Energiaügyi Minisztériumhoz, hogy megtudjuk, pontosan hány napra elegendő készlet maradt a gáztárolókban.
A minisztérium Kommunikációs Főosztálya lapunknak küldött válaszában úgy fogalmazott: a hazai fogyasztók biztonságát kiszolgálását a betárolt készletek mellett a folyamatos importszállítások és az egyre növekvő belföldi kitermelés is garantálják.
Ezt is ajánljuk a témában
Az intézkedés visszavonásáig érvényes, országos szintű vörös kódot rendeltek el szerda reggel 8 órától.
A magyar családok nagy biztonsággal fűthetik otthonaikat a kemény télben is, miközben a rezsicsökkentésnek köszönhetően változatlanul Európa legalacsonyabb áram- és gázárait fizetik.
Ezt is ajánljuk a témában
A vállalat már el is kezdett dolgozni a kitermelési stratégiáján.
A hazai gáztárolók töltöttsége 57 százalékos, lényegében megegyezik az uniós átlagos szinttel. Ez a legfrissebb adatok szerint ugyanis 58 százalékon áll. A legkisebb tárolt mennyiséggel Horvátország rendelkezik, ott mindössze 35 százalékon állnak a tárolók. 50 százalék alatt van még Dániában, Lettországban és Hollandiában a gázkészlet.
Az elérhető készletmennyiség 3,7 milliárd köbméter, negyedével haladja meg az elmúlt időszak éves lakossági felhasználását. A fogyasztásarányos töltöttség 42 százalékos, ez az arány az egyik legmagasabb a kontinensen, a 19 százalékos uniós középérték több mint duplája.
A rendelkezésre álló tartalék az ország ellátásához még mintegy 75 téli napra elegendő lenne.
Azaz már a mostani készlettel is márciusig megoldható sok százezer otthon fűtése. Persze sokan más módokkal, árammal, vagy tűzifával fűtenek, de Magyarországon még mindig a gáz a legelterjedtebb fűtőanyag.
A fogyasztási mennyiség fenntartását az is nagyban segíti, hogy a magyar családok és vállalkozások elkezdtek spórolni a gázzal. A 2021-ben még 11 milliárd köbméter feletti (a lakosság esetében több mint 4 milliárd köbméteres) éves gázfelhasználás az elmúlt években a kormányzati intézkedések és a tudatosabb fogyasztói magatartás miatt 8,5 milliárd köbméterre (a háztartásoknál 3 milliárd köbméterre) csökkent.
„Jelentős tartalékok vannak tehát a rendszerben, a jellemzően föld alatt futó gázvezetékek ráadásul kevésbé kitettek az időjárási hatásoknak. De az árammal fűtőknek sincs okuk aggodalomra: az elosztók megerősített diszpécserszolgálatokkal, 24 órás készenlétben lévő szerelőcsapatokkal gondoskodnak az esetleges hibák gyors elhárításáról” – húzta alá a tárca.
Emlékeztettek:
a családok a fűtőberendezések állapotának ellenőrzésével készülhettek fel megfelelően a télre.
Elektromos kazán, hőszivattyú használata esetén érdemes megnézni, hogy a fagyvédelmi funkció aktív-e. Az Energiaügyi Minisztérium kezdeményezésére az MVM január végéig meghosszabbította az eredetileg vízkeresztig tartó kikapcsolási moratóriumot. Így még a jelentős hátralékot felhalmozók sem maradnak áram és gáz nélkül, mindenki fűtött otthonokba térhet haza.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán