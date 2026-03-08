UNDORÍTÓ kommentek felolvasóestje – Vitályos Eszter, Ibolya Csenge, Hal Melinda | Hotel Lentulai

Vitályos Eszter szerint ezen „online térben megjelenő 'hordák' és álprofilok célja a megfélemlítés és a stabilitás kikezdése”, ám hozzátette, hogy sportolói múltja és szilárd meggyőződése kellő tartást ad neki az ilyen típusú támadások kivédéséhez.
A jelenség mélyebb, lélektani gyökereit elemezve Hal Melinda arra figyelmeztetett, hogy a magánéleti minták és a politikai szerepvállalás nem választható el egymástól. A pszichológus hangsúlyozta:
„aki a magánéletben bántalmazó, az az országgal és a szavazóival is hasonlóan fog bánni.”
A közelgő választások tétje már nem csupán a politikai irányvonal, hanem az alapvető emberi értékek védelme a digitális barbársággal szemben.
