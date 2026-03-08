Ft
03. 08.
vasárnap
UNDORÍTÓ kommentek felolvasóestje – Vitályos Eszter, Ibolya Csenge, Hal Melinda | Hotel Lentulai

2026. március 08. 14:18

„Náci Barbie”, „közpénzszopó” – csak pár durva jelző, amit női politikusok kapnak. A Hotel Lentulaiban Vitályos Eszter, Ibolya Csenge és Hal Melinda elemezték a Tisza-párt körüli online agressziót. Miért lett „szexi” a bántalmazás, és hol válik a kritika pszichózissá? Brutális kommentek és túlélési stratégiák a kampányban.

2026. március 08. 14:18
A Hotel Lentulaiban tabuk nélkül járták körül a magyar online tér sötét oldalát és a politikai közbeszéd drasztikus eldurvulását. A rendhagyó beszélgetés vendégei – Vitályos Eszter kormányszóvivő, Ibolya Csenge a Fidesz-frakció szóvivője és Hal Melinda klinikai szakpszichológus – egybehangzóan állították, hogy Magyar Péter politikai színre lépésével egy korábban nem látott „abúzus-legitimizáció” vette kezdetét a közösségi médiában.

A műsorban bemutatott döbbenetes példák alapján a női politikusokat érő támadások már régen túlléptek a véleménynyilvánítás keretein. Ibolya Csenge rámutatott, hogy a platformokon 

„a legdurvább szexuális fenyegetések, becsületsértő jelzők és a női méltóságot sárba tipró megnyilvánulások váltak mindennapossá.” Ez a fajta virtuális erőszak nem elszigetelt jelenség, hanem a beszélgetők szerint egy tudatosan gerjesztett folyamat része.

Bár a közvetlen lakossági fórumok hangulata továbbra is a tiszteleten alapul, a digitális térben más törvények uralkodnak. 

Vitályos Eszter szerint ezen „online térben megjelenő 'hordák' és álprofilok célja a megfélemlítés és a stabilitás kikezdése”, ám hozzátette, hogy sportolói múltja és szilárd meggyőződése kellő tartást ad neki az ilyen típusú támadások kivédéséhez.

A jelenség mélyebb, lélektani gyökereit elemezve Hal Melinda arra figyelmeztetett, hogy a magánéleti minták és a politikai szerepvállalás nem választható el egymástól. A pszichológus hangsúlyozta: 

„aki a magánéletben bántalmazó, az az országgal és a szavazóival is hasonlóan fog bánni.”

A közelgő választások tétje már nem csupán a politikai irányvonal, hanem az alapvető emberi értékek védelme a digitális barbársággal szemben.

Nézze meg  a teljes epizódot a Mandiner YouTube-csatornáján.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
luxusbatar
2026. március 08. 18:51
A legmocskosabban a 60+os nagymamák gyalázkodnak. Természetesen az unokáik érdekében...
Válasz erre
1
0
csulak
2026. március 08. 16:45
SOHA TOBBE BALOLDALT
Válasz erre
2
0
levente-11
2026. március 08. 15:46
Csak-csak nem múlt el a 40 év szocialista "kultúrája". A bunkó prolik nem válogatnak a szavak közül.
Válasz erre
3
0
macskusz-4
2026. március 08. 15:43
Ha lenne működő állam, és konzervatív kormány, akkor ez nem volna eltűrve. Mert magától sosem fog megszűnni.És idővel senkit nem fog érdekelni, mert unalmas panaszkodni miatta, tettek nélkül.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!