Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
család galla miklós kórház otthon

Megszólalt a család: megdöbbentő híreket közöltek Galla Miklós állapotáról

2026. március 10. 17:44

A humoristát péntek reggel vitték a mentők a kórházba, miután otthonában elesett.

2026. március 10. 17:44
null

Ismert, az elmúlt időszakban több sajtóorgánum is beszámolt Galla Miklós rendkívül rossz egészségi állapotáról. A család a humorista hivatalos Facebook-oldalán osztott meg egy bejegyzést, amelyben leírták: Galla Miklós jelenleg kórházi ellátásra szorul, miután pénteken otthonában elesett. Mivel a poszt közléséhez csak egyben járultak hozzá, ezért azt teljes terjedelmében, változtatás nélkül alább közöljük:

„Kedves Miklósért aggódók és ítélkezők!
Miklós kórházban van, beteg. Éppen azt vizsgálják, hogy hányfajta betegsége van. Súlyosabbakat és kevésbé súlyosakat is találnak. Ezek között van olyan is, aminek köszönhető az elmúlt években tapasztalható viselkedés-változása is. Tudjuk, soha nem volt teljesen százas, de ezt (is) szerettük benne mindannyian (akik szerettük a humorát). Megértjük, hogy Miklós kinek 5000 plusz kattintás a híroldalán, kinek egy lábtörlő, nekünk viszont egy rokonunk, akivel együtt nevettünk a családi ebédeken és akiért most aggódunk. Borzalmas látni azt, ahogy sokan fröcsögnek a róla közölt hírek alatt. Ő is egy ember, még akkor is, ha vannak olyanok, akinek nem tetszett a humora (vagy nem értették), aki nem érdemli meg azt a gyűlöletet, amit sokan árasztanak felé (ezt igazából senki nem érdemli meg). Szerencsére nem jut el hozzá. 
És íme a tények: Miklóst péntek reggel vitték a mentők a kórházba, mert elesett otthon. Egyéb betegségeit is elkezdték kivizsgálni, így bent tartották. Az orvosok minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy meggyógyítsák, ezt köszönjük nekik. Közben a családtagok bejutottak a lakásába és nekikezdtek az ott található rendetlenség felszámolásának. Ennek részeként konténert rendeltek, amibe belekerült Miklós ágya (is), hogy helye legyen az új ágyának. 
Amint lesz megosztásra érdemes hír, Miklós oldalán közzétesszük. Cserébe viszont megkérünk mindenkit, hogy drukkoljanak neki, hogy felépüljön, emlékezzen arra a Miklósra, aki megnevettette. 
Az empátiában nem hívőktől csak annyit kérünk, hogy azt otthon, a négy fal között csinálják, mert érző emberek vagyunk, akiknek nem esik jól a felőlük áradó mocsok. A pozitív energiára van most (is) szüksége Miklósnak. Nekünk is. 
A poszt közléséhez csak egyben járulunk hozzá.
Köszönettel:
A család”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép: Facebook

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Welszibard
2026. március 10. 20:09
Egy Idősek otthonába a belépő egy családi ház ára + havonta 200-300 ezer, ha teljeskörű az ellátás. Remélhetőleg öreg napjaira tett félre a gondoskodásra és a TB-t is rendesen fizette(?) A család ne új ágyat tegyen a lakásába, hanem sürgősen intézze az elhelyezést a lakásért cserébe. Én személy szerint angol koppintásnak és modorosnak éreztem a fanyarkodó humorát. Az nekem is betette az ajtót, amikor nyilvánosan verte a f@szát a közönségnek a színpadon és még vigyorgott is hozzá. Persze ezt is rá lehet fogni a betegségére. Akinek ez tetszett, az gyűjtsön az ellátására. Jobbulást kívánok neki és a családnak is.
Válasz erre
5
0
totumfaktum-2
2026. március 10. 20:00
A fénykorabeli humora sem az én világom, de nem lehet nem ismerni őt. A megbotránkoztató viselkedését ezek szerint valószínűleg valami kóros folyamat okozhatta. Tudjuk be ennek. Kívánjunk neki gyógyulást.
Válasz erre
4
0
wwoman-2
2026. március 10. 19:27
Egy ideje egyértelmű, hogy beteg, mentálisan is.
Válasz erre
4
0
nempolitizalok-0
2026. március 10. 19:26
Nyilván azért fröcsögnek rá, mert ő is fröcsögött. Ez van. Ez nem kötelező humoristáéknál, Ahogy az sem, hogy eladja magát.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!