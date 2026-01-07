Ft
01. 07.
szerda
belügyminisztérium vörös kód

Most érkezett: az extrém időjárás miatt vörös kód van érvényben az egész országban

2026. január 07. 09:55

Az intézkedés visszavonásáig érvényes, országos szintű vörös kódot rendeltek el szerda reggel 8 órától.

2026. január 07. 09:55
null

Az intézkedés visszavonásáig érvényes, országos szintű vörös kódot rendelt el a Belügyminisztérium szerda reggel 8 órától a rendkívüli hóhelyzet miatt – jelentette be Fülöp Attila, a tárca gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a Facebook-oldalán.

Az államtitkár az Operatív Törsz sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: ilyen időjárási körülmények mellett az állam kötelessége megvédeni az állampolgárok személyi épségét és vagyonát, és ehhez minden szükséges erőforrást biztosítanak is.

A rendkívüli helyzet miatt a szociális ellátórendszerben is különleges intézkedéseket vezettek be, amelyek elsődleges célja az emberi élet védelme.

Ez egy speciális eljárás, amelynek lényege az arra rászoruló életek védelme – fejtette ki Fülöp Attila. „Reggel 8 órától tehát minden szociális intézmény, bentlakásos intézmény köteles fogadni azokat a bajbajutott, hajlék nélküli, a hideg miatt bármilyen problémával küzdő honfitársunkat, akinek átmenetileg krízisellátásra van szüksége” – magyarázta.

A vörös kód elrendelése tehát azt jelenti, hogy a szociális intézményeknek az eddigieknél is szélesebb körben kell segítséget nyújtaniuk, és senkit nem utasíthatnak el, aki a fagyos időjárás miatt veszélybe kerül.

Nyitókép: Varga György / MTI

boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2026. január 07. 12:03
Január hideggel provokál? Jó, hát senki se számított rá, hogy télen hideg van meg havazik. Ez ilyen rendkívüli dolog télen. Osztrák hókotrók mikor jönnek?
egonsamu-2
2026. január 07. 11:23
Gyerekkoromban igazi telek voltak, több hétig tökig érö hóval és mínuszokkal. Érdekes és érthetetlen módon médis túléltük "operativ törzs" és színjátszó pánikfigyelmeztetések nélkül. Kiment a hókotró meg az utcaseprö aztán végezték a dolgukat. Szegény klimaszektásoknak ez a tél egy hatalmas pofon lehet...
lendvaiildiko
2026. január 07. 11:22
Eltörött a hólapátom. Mivel a közelben nyugati cégek áruházai vannak, próbáltam venni. No, nagyon jól szabályoz a demokratikus, átlátható stb piac, kb úgy, mint a kommunizmus gazdasága. Akkor is télen kellett hűtőszekrényt venni és nyáron kályhát, de azért hólapát télen mindig volt.....
milegyen-2
2026. január 07. 11:16
Mikor látjuk az idióta Tisza vezért egy hólapáttal a kezében?
