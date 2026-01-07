Most érkezett: az extrém időjárás miatt vörös kód van érvényben az egész országban

Ez egy speciális eljárás, amelynek lényege az arra rászoruló életek védelme – fejtette ki Fülöp Attila. „Reggel 8 órától tehát minden szociális intézmény, bentlakásos intézmény köteles fogadni azokat a bajbajutott, hajlék nélküli, a hideg miatt bármilyen problémával küzdő honfitársunkat, akinek átmenetileg krízisellátásra van szüksége” – magyarázta.

A vörös kód elrendelése tehát azt jelenti, hogy a szociális intézményeknek az eddigieknél is szélesebb körben kell segítséget nyújtaniuk, és senkit nem utasíthatnak el, aki a fagyos időjárás miatt veszélybe kerül.

Nyitókép: Varga György / MTI