Most érkezett: merényletre készültek Magyarország szomszédságában, az elnök volt célkeresztben

Letartóztattak két férfit a dél-szerbiai Kraljevóban, mert a gyanú szerint merényletet terveztek Aleksandar Vucic szerb elnök és családja ellen – közölte kedden a szerb belügyminisztérium.

A tájékoztatás szerint a rendőrség és a titkosszolgálat munkatársai hétfő este fogták el az 51 éves D.R.-t és a 43 éves M.R.-t, mert a gyanú szerint veszélyeztették Szerbia alkotmányos rendjét és biztonságát.