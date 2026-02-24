Ft
vučić aleksandar vucic merényletet tervez belügyminisztérium szerbia

Most érkezett: merényletre készültek Magyarország szomszédságában, az elnök volt célkeresztben

2026. február 24. 08:36

A gyanú szerint a támadást nemcsak Aleksandar Vučić és családja, hanem a belügyminisztérium tagjai ellen is tervezték.

2026. február 24. 08:36
Letartóztattak két férfit a dél-szerbiai Kraljevóban, mert a gyanú szerint merényletet terveztek Aleksandar Vucic szerb elnök és családja ellen – közölte kedden a szerb belügyminisztérium. 

A tájékoztatás szerint a rendőrség és a titkosszolgálat munkatársai hétfő este fogták el az 51 éves D.R.-t és a 43 éves M.R.-t, mert a gyanú szerint veszélyeztették Szerbia alkotmányos rendjét és biztonságát. 

A nyomozás adatai szerint a két férfi 2025 decembere és 2026 februárja között erőszakos eszközzel meg akarta változtatni Szerbia alkotmányos berendezkedését, valamint megdönteni a legmagasabb szintű állami szervek hatalmát. A gyanú szerint fegyverbeszerzést és merényletet terveztek a szerb államfő, valamint felesége és gyermekei ellen. 

A vizsgálat eredménye alapján a belügyminisztérium tagjai elleni támadásra is készültek. 

(MTI)

Képernyőfotó: mup.gov.rs

 

angie1
2026. február 24. 10:15
És egész véletlenül, milyen állampolgársággal rendelkezik a két férfi akit elfogtak?! Mert erre nem tért ki a cikkíró.
kapor tyütyü
2026. február 24. 09:58
Így megy ez a fene nagy demokráciában. Amikor a balliberális csőcselék nem tud törvénytelenül az utcai zavargások árán káoszt teremtve az ország(ok) kormányrúdjához kerülni, akkor előveszik a fizikai megsemmisítést. Vucsity erénye, hogy kesztyűs kézzel, türelemmel kezelte az ellene bubogókat, akik - mint nálunk a Tisza szekta - (kis képzavarral) látványosan hangosak, elhiszik magukról, hogy ők a többség, az urnazárás után pedig összefosott gatyával sírnak egymás vállán. Úgy Szerbiában, ahogy nálunk is a jövőben el kellene gondolkodni a BTK. módosításán, mert amit a tiszás csürhe művel a közösségi térben, az régen kimerítette egyrészt a hazaárulás, másrészt a társadalmi rend erőszakos megváltoztatásának kritériumat. Nem sokat kéne szarozni: a legvéresebb szájú uszítókat összekapkodni IP-cím, vagy az idiótábbját Facebook-profil alapján, példát statuálni, súlyos pénzbüntetés és börtön! Mintának elég lenne a vonatkozó német törvény. Ott úgyis a miénktől különb a demokrácia.
Laszlo_dk
2026. február 24. 09:45
A Gladio még mindig létezik!
iphone-13
2026. február 24. 09:34
aljas libsi tetvek!
