„Remélem, hogy megnyeri a választásokat” – váratlan támogatója akadt Orbán Viktornak

Fontos felhívást intézett a magyarokhoz Orbán Viktor (VIDEÓ)
„Most vasárnap mutassuk meg Zelenszkij elnöknek, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni, és nem érdemes fenyegetni” – így hívott minél többeket a Békemenetre a miniszterlnök.
A szomszédos ország a jövőben is jó kapcsolatot kíván folytatni a kormánnyal.
Szerbia kiváló viszonyt ápol Magyarországgal – hangsúlyozta Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök csütörtök este a belgrádi közszolgálati televízióban, és egyben reményének adott hangot, hogy Orbán Viktor megnyeri a Magyarországon egy hónap múlva esedékes választásokat.
Hozzátette: Orbán Viktor sok jót tett Szerbiáért. Mint mondta, igazságtalan lenne, és emberileg, illetve államférfiúi minőségében is hálátlannak tűnne, ha nem mondaná el, hogy Szerbia elégedett az Orbán Viktorral való együttműködéssel. „Ezzel mindent elmondtam. Remélem, hogy megnyeri a választásokat” – fogalmazott a szerb elnök – Szerbia a jövőben is arra törekszik, hogy jó és testvéri kapcsolatokat ápoljon a magyarokkal.
Arra a kérdésre, hogy egy esetleges budapesti kormányváltás veszélyeztetheti-e a két ország stratégiai projektjeit, a szerb elnök azt mondta: a szerb kőolajvezeték Algyő felé vezet, és hangsúlyozta, hogy ez a projekt biztosan nem kerül veszélybe.
Aleksandar Vucic reményét fejezte ki továbbá, hogy március végéig, de legkésőbb április elején megindul a személyszállítás a Belgrád-Budapest vasútvonalon.
Rendkívül drága rakétákról van szó – közölte Aleksandar Vučić elnök.
(MTI)
Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP