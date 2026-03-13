Kiderítettük: Dárdai Pál ebben példát mutat Újpesten és egész Magyarországon

Való igaz, hogy mindhárom alkalommal csereként lehetett volna eredményes. Ez azt jelenti, hogy hamar felveszi a ritmust a meccseken?

A ZTE-nél is inkább csereként léptem pályára, úgyhogy igen, könnyebben megy. Mindig fókuszáltan állok be, próbálkozok, és általában így jön ki a lépés.

Jól sejtem, hogy gyorsan sikerült beilleszkednie a téli érkezése után?

Így van, nagyon befogadó az itteni közösség, nem volt semmi probléma.

Milyen a munka Szélesi Zoltánnal?

Nagyon figyel arra, hogy a csapategység jó legyen, és ez igaz is. Szeretek vele dolgozni, szerintem nagyszerű edző.

A Paks elleni meccs utáni sajtótájékoztatón edzője azt mondta önről, hogy van benne egy olyan faktor, ami nagyon kevés játékosban található meg. Mire gondolhatott?

Szerintem a váratlan megoldásaimra játék közben.