Krajcsovics Újpest Dárdai Pál

Kiderítettük: Dárdai Pál ebben példát mutat Újpesten és egész Magyarországon

2026. március 13. 14:33

Krajcsovics Ábel háromszor lépett eddig pályára a Szusza Ferenc Stadionban. Mindegyik alkalommal gólt szerzett csereként beállva és mind a három találatát elvették a játékvezetők az Újpest 21 éves tehetségének. A fiatal szélsővel a peches szériájáról, a fővárosi klubról és Dárdai Pálról is beszélgettünk.

2026. március 13. 14:33
null
Nagy-Pál Tamás

Eleget tett Banai Dávid tanácsának, volt templomban?
Még nem, de mindenképpen el kell majd mennem, muszáj lesz – válaszolta a Mandinernek az Újpest 21 éves labdarúgója, Krajcsovics Ábel, akinek az elmúlt hétvégén a Paks ellen szerzett gólja már a harmadik érvénytelenített találata volt 2026-ban a Szusza Ferenc Stadionban. – Aznap nagyon megviselt, hogy elvették a gólomat, de mégsem annyira, mint korábban, hiszen előtte kétszer is megtörtént velem ugyanez, így van már benne tapasztalatom sajnos. Nincs más hátra, ugyanúgy dolgoznom kell tovább, aztán előbb-utóbb összejön az érvényes találat is.

A három közül egyébként melyik a legfájdalmasabb? Azért kérdezem, mert a Paks elleni például három pontot ért volna.
Igen, én is ezt mondanám, mert ezen a győzelem múlt, így tényleg nagyon fájó. Győztes gólt szerezni mindig különleges érzés.

És érezte úgy valamelyiknél, hogy nem teljesen jogosan vették el?

  • A Diósgyőr elleni gólt én nem éreztem szabálytalannak, 
  • a legutóbbit meg van, aki megadja, más meg nem. 
  • Les miatt csak centiken múlhatott a Debrecennek lőtt gólom, 

de minden esetben el kell fogadnunk a játékvezető döntését.

 

A beszélgetésünk elején Banai Dávidot idéztem. A többiek hogyan reagáltak a történtekre: zrikálják vagy inkább bátorítják a pechszériája miatt?
Csakis pozitív dolgokat mondtak. Látják, hogy beállok, és gólt is tudok szerezni, ez a lényeg. Még ha nem is adták meg, az a fontos, hogy itt vagyok, próbálkozok, ők pedig támogatnak mindenben.

Való igaz, hogy mindhárom alkalommal csereként lehetett volna eredményes. Ez azt jelenti, hogy hamar felveszi a ritmust a meccseken?
A ZTE-nél is inkább csereként léptem pályára, úgyhogy igen, könnyebben megy. Mindig fókuszáltan állok be, próbálkozok, és általában így jön ki a lépés.

Jól sejtem, hogy gyorsan sikerült beilleszkednie a téli érkezése után?
Így van, nagyon befogadó az itteni közösség, nem volt semmi probléma.

Milyen a munka Szélesi Zoltánnal? 
Nagyon figyel arra, hogy a csapategység jó legyen, és ez igaz is. Szeretek vele dolgozni, szerintem nagyszerű edző.

A Paks elleni meccs utáni sajtótájékoztatón edzője azt mondta önről, hogy van benne egy olyan faktor, ami nagyon kevés játékosban található meg. Mire gondolhatott?
Szerintem a váratlan megoldásaimra játék közben. 

Néha tényleg olyan kiszámíthatatlan dolgokat csinálok, hogy a védők nem tudják, mi fog történni. Ez egyrészt zsigerből, ösztönből jön, másrészt tudatosan.

Ez annak is köszönhető, hogy kétlábas, és így mindkét szélén megállja a helyét?
Igen, annak is. Jobblábas vagyok eredetileg, de szinte ugyanúgy tudom használni a balt is.

Ebben sok munka van?
Gyerekként édesapámmal fejlesztettük mindkét lábamat, sokat gyakoroltunk, másrészt viszont adottság is, mondhatni, így születtem. Mindig éreztem, hogy a bal lábamat is remekül tudom használni.

Újpest FC
Amikor még nem tudta, hogy nem adják meg a gólját... / Fotó: Újpest FC

Ezt hozta Dárdai Pál Újpestre

Milyen együtt dolgozni Dárdai Pállal? Egyáltalán mennyire szoros a munkakapcsolat a játékosok és a sportigazgató között?
Minden edzésen kint van. 

Nagyon pozitív szemléletű ember: amikor kikapunk, akkor is inkább a pozitívumokra próbál rávilágítani. Ebben nagyon jó példát mutat Magyarországon, mert szerintem nem ez a jellemző itthon.

De mindig azt érzem, ezt a szemléletet próbálja meg nekünk is átadni.

Érzékelhető bármilyen módon a német profizmus és precizitás, amit Berlinből hozott magával?
Az egész csapatot áthatja a szervezettség. Egyrészt szerintem érezni lehet a stílusunkon, ahogy játszani próbálunk, szervezettek vagyunk. Az edzéseken a szakmai stáb fizikailag is magasabb szintre próbál mindenkit emelni, ami a futómennyiségre és -minőségre is hatással van. Nemcsak az alapembereket, hanem a keret összes tagját, hogy készen álljunk, ha szükség van ránk. Egyénileg is sokat foglalkoznak a játékosokkal.

Mikor jön el az idő, amikor már nem csereként számít önre Szélesi Zoltán?
Rajtam is múlik, hogyan teljesítek az edzéseken, meccseken, bár úgy vélem, ezzel a részével nincs nálam gond. A többi azonban nem rajtam múlik, de úgyis eljön majd az én időm is, nem aggódom ezen.

Szombaton a Kisvárdát fogadják. Az eltiltott Fiola Attila mennyire fog hiányozni a védelemből?
Biztos, hogy hiányozni fog, mert meghatározó játékosunk. Megvan benne a kellő agresszió, irányítani is tud, rutinos futballista, rengeteg tapasztalattal. De meglátjuk, muszáj lesz pótolnunk valahogy.

A nyolcadik helyen állnak a tabellán, a tizenegyedik, kieső pozícióban lévő Diósgyőrt öt ponttal előzik meg. Milyen most a hangulat az öltözőben?
Igazából nem a tabellát szoktuk nézegetni, hanem minden egyes nap úgy jövünk az edzésekre, hogy csakis a következő meccsre koncentrálunk, amit meg akarunk nyerni. Nem számolgatunk, hanem az adott mérkőzésre és munkára fókuszálunk.

Például arra, hogy összejöjjön a negyedik, de egyben első érvényes Krajcsovics-gól?
Remélem, hogy végre meglesz az is.

Az Újpest–Kisvárda mérkőzést szombat délután fél 3-tól rendezik meg az NB I 26. fordulójában.

***

Nyitókép: Újpest FC

