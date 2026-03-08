Gyászol az újpesti közösség: tragikus balesetben elhunyt válogatott tehetségtől búcsúznak
2026. március 08. 14:53
A jégkorongozó a helyszínen meghalt, édesapját kórházban ápolják.
2026. március 08. 14:53
Tragikus autóbalesetben elhunyt az UTE Akadémia U21-es jégkorong csapatának játékosa, a korábbi utánpótlás-válogatott Borsos Barna, aki édesapjával az M3-as autópálya fővárosi szakaszán ismeretlen okokból nagy sebességgel a szalagkorlátnak és a zajvédő falnak csapódott. A húszéves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők már nem tudtak rajta segíteni, a helyszínen életét vesztette. A vele utazó édesapját jelenleg kórházban ápolják – értesült a Tények.
„Megdöbbenéssel és mély szomorúsággal értesültünk arról, hogy az UTE Akadémia U21-es jégkorong csapatának játékosa, Borsos Barna elhunyt.
Emléke előtt tisztelegve 2026. március 9-én, hétfőn 19 órától gyertyagyújtást tartanak a Szilágyi utcai Jégcsarnoknál.
Őszinte együttérzésünket fejezzük ki családjának, barátainak és mindazoknak, akik ismerték és szerették. A nehéz pillanatokban az egész újpesti közösség velük gyászol” – jelent meg az Újpest FC közösségi oldalán.
