Gyászol az újpesti közösség: tragikus balesetben elhunyt válogatott tehetségtől búcsúznak

Tragikus autóbalesetben elhunyt az UTE Akadémia U21-es jégkorong csapatának játékosa, a korábbi utánpótlás-válogatott Borsos Barna, aki édesapjával az M3-as autópálya fővárosi szakaszán ismeretlen okokból nagy sebességgel a szalagkorlátnak és a zajvédő falnak csapódott. A húszéves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők már nem tudtak rajta segíteni, a helyszínen életét vesztette. A vele utazó édesapját jelenleg kórházban ápolják – értesült a Tények.

„Megdöbbenéssel és mély szomorúsággal értesültünk arról, hogy az UTE Akadémia U21-es jégkorong csapatának játékosa, Borsos Barna elhunyt.