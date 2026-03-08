Ft
Ft
16°C
1°C
Ft
Ft
16°C
1°C
03. 08.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 08.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
gyász Újpest jégkorong baleset

Gyászol az újpesti közösség: tragikus balesetben elhunyt válogatott tehetségtől búcsúznak

2026. március 08. 14:53

A jégkorongozó a helyszínen meghalt, édesapját kórházban ápolják.

2026. március 08. 14:53
null

Tragikus autóbalesetben elhunyt az UTE Akadémia U21-es jégkorong csapatának játékosa, a korábbi utánpótlás-válogatott Borsos Barna, aki édesapjával az M3-as autópálya fővárosi szakaszán ismeretlen okokból nagy sebességgel a szalagkorlátnak és a zajvédő falnak csapódott. A húszéves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők már nem tudtak rajta segíteni, a helyszínen életét vesztette. A vele utazó édesapját jelenleg kórházban ápolják – értesült a Tények.

„Megdöbbenéssel és mély szomorúsággal értesültünk arról, hogy az UTE Akadémia U21-es jégkorong csapatának játékosa, Borsos Barna elhunyt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Emléke előtt tisztelegve 2026. március 9-én, hétfőn 19 órától gyertyagyújtást tartanak a Szilágyi utcai Jégcsarnoknál.

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki családjának, barátainak és mindazoknak, akik ismerték és szerették. A nehéz pillanatokban az egész újpesti közösség velük gyászol” – jelent meg az Újpest FC közösségi oldalán.

Fotó: Pixabay

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
wadcutter
2026. március 08. 17:46
aki a hokipályán is gyors, azt hiszi az úton is száguldozhat, csak az egyiket 15 éve napi 2 órában gyakorolta, a másikat meg legfeljebb néhány éve és napi néhány percet
Válasz erre
0
0
patópál
2026. március 08. 16:42
Kép alapján az egy Lancer Evo lehetett. Nem biztos, hogy egy húszéves srácnak az ideális választás.
Válasz erre
1
0
astra04
2026. március 08. 15:25
R.I.P... Sajnos mindenhol azt látni, hogy egyesek mennek, mint a barom, nem az útviszonyoknak megfelelően közlekednek, mások seggébe tapadnak, beláthatatlan kanyarban záróvonalnál előznek stb. Ha betartom a sebességhatárt kb. hülyének néznek, villognak, szorongatnak stb. Ezért van ennyi baleset.
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!