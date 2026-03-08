„Mindig a válogatottnak éltem, minden magyar sportolónak így kéne” – a Fradi klasszisának 38 évesen is a vb a cél

„Ez kezd már kicsit idegesíteni” – az FTC válogatott kapusa a Mandinernek
Tűkön ülve várja mindenki a Fradi bemutatkozását.
Sofron Istvánnak erdélyiként még többet jelent a címeres mez, így mindent megtesz, hogy ott lehessen Svájcban. A Ferencváros elnyűhetetlen csatárklasszisa igazi hullámvasútként élte meg a zöld-fehérek bemutatkozó ICEHL-idényét, melynek során emlékezetes csatákat vívott fehérvári nevelőklubjával – de immár a magyar válogatott és a vb van fókuszban.
Érdekes, testileg-lelkileg is hullámzó idényt zárt az FTC-Telekom jégkorongcsapatával Sofron István. A zöld-fehérek új csatlakozóként az első idényüket teljesítették az osztrák bázisú hokiligában, az ICEHL-ben (leánykori nevén EBEL), a Hydro Fehérvár AV19 mellett immár második magyar klubként.
A Fradi egyik legnagyobb nyári igazolása a 174-szeres, korábban a tengerentúlt és a német élvonalat is megjárt válogatott csatárklasszis volt, aki 37 évesen is kiválóan tért vissza az erős nemzetközi ligába, majd egy sérülés hetekre kivette a játékból és ez megtörte a lendületét. Bár a Magyar Kupa-címvédés sikerült a Volán ellen, a bajnokságban egyszer sem tudták legyőzni a nevelőklubját – pedig az utolsó alapszakaszmeccs utolsó percéig még vezetésre, ezzel playoffra álltak a székesfehérvári MET Arénában...
Induljunk messzebbről: milyen volt ennyire hosszú idő után visszatérni az osztrák ligába, ahova jó ideje visszavágyott?
Nagy dolognak tartom, főleg úgy, hogy anno 2007-ben a Fehérvár történelmi első EBEL-szezonjának is a részese voltam, és most a Fradi bemutatkozó osztrák idényének is. Ráadásul közel álltunk a csodához, vagy legalábbis ahhoz, hogy a Volánt megelőzve rögtön az újoncévünkben bejussunk a rájátszásba – ezt szerintem előzetesen nem sokan gondolták volna. Felemás érzés, mert ha azt nézzük, az utolsó alapszakaszmeccsen mennyire közel jártunk a bravúrhoz, nyilván keserű a szánk íze, de az összkép alapján meg azt gondolom, nincs okunk a szégyenkezésre egy ekkora szintlépés után.
Ordas közhely, hogy az élet a legnagyobb rendező, de most tényleg így volt: a két magyar csapat pont egymás ellen küzdött meg az utolsó playoffhelyért, az utolsó alapszakasz-mérkőzésen, az utolsó percig nyílt csatában, drámai végkifejlettel…
Ennél tényleg nem lehetett volna izgalmasabb forgatókönyvet írni. Mindenekelőtt úgy vélem, az, hogy
egy ilyen téttel bíró találkozó két magyar csapat között, telt ház, ötezer néző előtt és ilyen izgalmak közepette megvalósult, önmagában egy piros betűs ünnepnap a magyar jégkorongsport számára.
Más kérdés, hogy a vége a mi szempontunkból rendkívül fájóan alakult, hiszen fél perccel a lefújás előtt még mi álltunk győzelemre és továbbjutásra, akkor jött a számunkra végzetes fehérvári egyenlítő gól, emberhátrányban… Ez ilyen: már a meccs előtt is tudtuk, hogy a két csapat és a szurkolótáboruk közül a végén az egyik nagyon boldog, a másik nagyon szomorú lesz. Fáj, hogy végül mi lettünk azok, de még egyszer mondom, ha az összképet nézzük, akkor szerintem felemelt fejjel fejeztük be a bemutatkozó szezonunkat.
Székesfehérváron nevelkedett, a mai napig ezer szállal kötődik a városhoz, a lefújás után a könnyeivel küszködve nyilatkozott ellenfélként – ezt az érzelmi hullámvasút részét hogyan élte meg?
Nyilvánvaló, hogy a tét mellett számomra óriási lelki plusztöltettel is bírt a mérkőzés, hiszen mindenki tudja, hogy hároméves korom óta Fehérváron éltem, ott nőttem fel, a szüleim a mai napig ott laknak.
Soha nem egyszerű a volt klubod, a gyerekkori csapatod ellen játszani, ahol megtanítottak mindenre, ahonnan először kerültél be a válogatottba, ahol korábban EBEL-gólkirály voltál…
Ez a része lelkileg nehéz, de nem csak én vagyok így, ugyanezeket elmondhatná Bálizs Bence, Horváth Milán és a többiek, akik szintén Fehérvárról indultak. Ezzel együtt felemelő volt átélni a fogadtatást, amiben részesítettek, látni a rengeteg ismerős arcot és érezni a szeretetüket mind a mai napig.
Ezt is ajánljuk a témában
Tűkön ülve várja mindenki a Fradi bemutatkozását.
A szezon előtt úgy fogalmazott, rendkívül elszánt, és még 37-38 évesen is érzi magában az erőt az ezen a szinten való helytálláshoz. Azt kapta, amit előzetesen várt?
Hét év telt el azóta, hogy legutóbb az osztrák ligában játszottam, természetesen kíváncsi voltam, mire vagyok még képes ezen a szinten. Maximálisan motivált voltam, tényleg azt éreztem, hogy még harmincnyolc évesen is bennem van egy jó teljesítmény. És ennek fényében kiválóan is indult az idény, rögtön az elejétől kezdve az első sorban mentem, tudtam hozni a pontokat, a csapatnak is jól ment, szépen nyeregettük a mérkőzéseket. Aztán jött egy balszerencsés sérülés, ami
öthetes kényszerkihagyással, a visszatérésem utáni maradék 15-16 találkozót pedig már teljesen más szerepkörben, a harmadik-negyedik sorban húztam le jóval kevesebb játékidővel, emberelőnyös és -hátrányos játék nélkül. De mivel
a csapatot mindig is magam, az egyén elé helyeztem, úgy voltam vele, ott segítek a legjobb tudásom szerint, ahol az edző mondja: ha most a góllövés helyett az a fő feladatunk, hogy az utolsó két sorban azért menjünk, hogy minél kevesebb gólt kapjunk, miközben az első két sor minél többet tud pihenni, akkor ezért fogok mindent megtenni.
Ezt is ajánljuk a témában
Ez mindig komoly presztízsgyőzelem.
Lehet, hogy a bajnoki idény fájó véget ért, de az évad egyik fénypontjaként mégiscsak ott van a történelmi Magyar Kupa-címvédés, szintén Fehérváron.
Igen, ez talán így volt megírva odafönt. Óriási fegyvertény volt a csapatnak, hogy sikerült megvédenünk a Magyar Kupa-címünket, főleg úgy, hogy az idény elején a Szuperkupát is elhódítottuk. Ezekre nagyon büszkék vagyunk, és szerintem joggal. Nyilván az lett volna a hab a tortán, ha a bajnokságban is sikerül kiharcolnunk a rájátszásba jutást, de ha a kezem a szívemre teszem, azt kell mondanom, mivel a kupával ellentétben a ligában négyből egyszer sem sikerült legyőznünk a Fehérvárt, nehezen lehetne azt mondani, hogy megérdemeltük volna a playoffot ő kárukra – még így is, hogy a legvégén borzasztóan közel voltunk hozzá.
A Fradiba igazolásakor arról is beszélgettünk, hogy korábban finoman szólva is rapszodikus volt a kapcsolata a ferencvárosi szurkolókkal. Sikerült kisimítani a múltbéli ráncokat?
Abszolút, semmi probléma nem volt ezzel. Nagy szeretettel fogadtak, már a legelején leültünk beszélgetni a szurkolótábor vezetőivel, és rögtön tisztáztuk, hogy mostantól közös a cél, ugyanazért küzdünk. Rengetegen buzdítottak minket az idény során, amit ezúton is szeretnénk megköszönni. Sőt, tudok egy srácról, aki konkrétan az összes mérkőzésünkön kint volt, hazai pályán és idegenben is mindenhova elkísért minket, a negyvennyolc bajnoki alapszakaszmeccsből egyetlenegyet sem hagyott ki. Cserébe én is igyekeztem mindent megtenni, amikor megkaptam a lehetőséget, élni vele, és végig a maximumot nyújtani, mindig abban a szerepben, amit éppen nekem szánt a stáb.
Ezt is ajánljuk a témában
Ha már Székesfehérvárról nem hívják...
Azért az sem kis dolog, hogy februárban visszakerült a válogatottba, így most 38 évesen is azért küzd, hogy ott lehessen a tavaszi elit-világbajnokságon egy, a magyar hoki számára ikonikus helyszínen, Svájcban…
Sosem titkoltam, hogy a válogatott mindig is a szívem csücske volt: számomra a kezdetektől fogva az a legfontosabb, hogy ott igazán jól teljesítsek, és minél hasznosabb tagja tudjak lenni a nemzeti csapatnak. Erdélyi származásúként nekem talán még többet jelent a címer; amikor Csíkszeredában játszottam, akkor is azt éreztem,
a határokon túl érzik át az emberek úgy igazán, mit jelent valójában magyarnak lenni – nekik ez az igazi önkifejezési eszközük, és nagyon vágynak is rá, hogy kifejezhessék. Én is teljes szívemből imádom a válogatott lét minden pillanatát, nekem ez a legkülönlegesebb dolog, és szerintem ennek így kellene lennie minden sportoló életében, űzzön bármilyen sportot.
Éppen ezért a következő két és fél hónapban is azon leszek, hogy ott lehessek a májusi világbajnokságon.
Ezt is ajánljuk a témában
Sikerült meglepni Kubatov Gábort.
Ezt is ajánljuk a témában
Szép emlékű helyszín!
Ezért is ment dupla motivációval végig, már a klubidény alatt is?
Az biztos, hogy extra a motiváció, főleg, mivel tavaly sérülés miatt lemaradtam az A csoportos vb-ről. Szerencsére a fiúk a történelmi bennmaradás kivívásával lehetővé tették, hogy idén is meglegyen rá a lehetőségem… Talán nem is kell külön mondani, mekkora lehetőség és felelősség ez egyben: olyan világsztárok ellen képviselni az országodat, akikkel nagyon ritkán adódik lehetőség játszani, önmagában hatalmas élmény, de ezzel együtt a feladat, a kihívás is legalább ekkora, hiszen a tavalyi bravúr után idén is a bennmaradás egyértelmű céljával megyünk majd Svájcba. Sőt, merünk nagyot álmodni: ahogy az elmúlt húsz-huszonöt évben olyan szintre fejlődött a magyar hoki, ahova senki sem várta, úgy most sem tartjuk lehetetlennek, hogy akár még egy lépcsőfokot ugorjunk, és akár a nagyobb csapatokat is megszorongassuk.
Ezt is ajánljuk a témában
A legfontosabb meccs sikerült a legjobban: hogy ez a sportági sajátosságoknak is köszönhetően bennmaradást ért végül, hadd ne szoruljon magyarázatra. Kohán Gergely írása.
Ezt is ajánljuk a témában
Az újpesti nevelésű, 15 éves korától Finnországban pallérozódó csatártehetség a felnőtt-világbajnokságon való szereplése után felkerült a legerősebb profi liga, az NHL előzetes draftlistájára. Interjú.
Az, hogy a negyven felé közeledve is a jégre tudott tenni egy ilyen teljesítményt, milyen visszaigazolást jelent a jövőre nézve?
Tartom, hogy amíg azt érzem, fizikailag rendben vagyok, bírja még a szervezetem, és az aktuális csapatomnak érdemben a hasznára tudok lenni, addig nyüstölöm és megyek tovább.
Fiatalabb már nyilván nem leszek, és ez a test azért sokat kapott: ez a huszadik profi szezonom a felnőttek között, márpedig én sosem az önkímélő stílusomról voltam híres… Sokszor sok mindenem sajog, de amíg ez elviselhető keretek között marad, nem fogom feladni, elvégre nekem ez az életem.
Bizonyára az lesz majd a legnehezebb, hogy amikor eljön a pont, akkor ki tudjam mondani, elég volt, eddig és ne tovább. De előtte
szeretném elérni, hogy olyan nyomot hagyjak az emberekben, hogy miután tényleg szögre akasztottam a korcsolyát, úgy emlékezzenek majd rám, hogy „de jó lenne, ha Sofi még játszana”, s ne pedig úgy, hogy „de jó, hogy már nem játszik…”
Nyitókép: MJSZ/Vörös Dávid