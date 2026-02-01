Ft
Final Four Fehérvár DVTK Ferencváros jégkorong Magyar Kupa

A Fradi lenyomta a Volánt, Fehérváron védte meg Magyar Kupa-címét!

2026. február 01. 19:43

A rendező Fehérvárnak nem sikerült visszahódítania a kupát immár legnagyobb hazai riválisától. Lehet, hogy a bajnokságban eddig a Volánnak ment jobban, de a kupahétvége megint a Fradié volt...

2026. február 01. 19:43
null

A jégkorong Magyar Kupa négyes döntő szombati játéknapján igazolódott a hokiban alapvetően nem létező papírforma: a Hydro Fehérvár AV19 a saját farmcsapatát, a FEHA19-et, míg az FTC-Telekom a DVTK Jegesmedvéket győzte le az elődöntőben, a fináléban így a két osztrák ligás (ICEHL) nagycsapatunk küzdhetett meg egymással – vagyis megismétlődött a tavalyi döntő. Akkor a Fradi kiénekelte a sajtot a székesfehérváriak szájából, a koronázóvárosiaknak így hazai jégen mindenképpen a kupa visszahódítása volt a céljuk. 

Villámrajtot vett a Volán a Fradi kárára

A bajnokságban egyik csapat sem brillírozik, hiszen a Volán a 13 csapatos tabella 10., a Fradi a 11. helyén áll, ám a történelmi hűség kedvéért tegyük hozzá, hogy a zöld-fehéreknek az idei a bemutatkozó szezonjuk az osztrák bázisú pontvadászatban. A Fehérvár a ligában eddig háromból háromszor legyőzte fővárosi riválisát idén, és vasárnap este is ők kezdtek jobban saját közönségük előtt a MET Arénában: az első emberelőnyt rögtön kihasználták a hétvégén már a harmadik gólját megszerző csapatkapitány, Erdély Csanád révén. 

Hári János szép lövése után már a 8. percben kettővel ment a Fehérvár, ám kisvártatva Brady Shaw is megvillantotta klasszisát a túloldalon, remek szólógólóllal demonstrálta, miért ő az FTC idei házi pontkirálya. 

Fehérvár-Fradi MK
Itt még örült a Fehérvár, ám aztán jött a Fradi... (Fotó: Vörös Dávid/MJSZ)

A folytatás a vendégeké volt

A gyors szépítés lélektanilag is fontos volt, hiszen a középső etapnak így minimális hátránnyal vágott neki a Ferencváros. Az utolsónak pedig már annyival sem: a második harmad végén a mezőnyjátéknak Jussi Tammela vetett véget egy óriási góllal, a bal bulikör széléről ragasztotta be a hosszú sarokba, 2–2-vel mentek a felek a döntő játékrészre! A záró húsz percben a felek megpróbáltak „vigyázni” a döntetlenállásra, a Fehérvárnak ez 57:38-ig sikerült, ekkor a Fradi megbüntetett egy kiállítást: 

Tammela és Shaw bizonyult ezen az estén a nyerő embernek, a finn a kanadai kiváló centerezését tette be közelről jól érkezve, Shaw üres kapus góljával pedig minden kérdés eldőlt, 2–4 a vége

A győzelemért összességében többet tevő, kétgólos hátrányból felálló Ferencváros Székesfehérváron védte meg Magyar Kupa-címét, ez komoly gyomros a rivális Volánnak – főleg, hogy a csapat minden sorozatot figyelembe véve már nyolc vereségnél jár zsinórban...

Fotó: Vörös Dávid/MJSZ

Nyitókép: Vörös Dávid/MJSZ

