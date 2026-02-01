A Fradi lenyomta a Volánt, Fehérváron védte meg Magyar Kupa-címét!

Villámrajtot vett a Volán a Fradi kárára

A bajnokságban egyik csapat sem brillírozik, hiszen a Volán a 13 csapatos tabella 10., a Fradi a 11. helyén áll, ám a történelmi hűség kedvéért tegyük hozzá, hogy a zöld-fehéreknek az idei a bemutatkozó szezonjuk az osztrák bázisú pontvadászatban. A Fehérvár a ligában eddig háromból háromszor legyőzte fővárosi riválisát idén, és vasárnap este is ők kezdtek jobban saját közönségük előtt a MET Arénában: az első emberelőnyt rögtön kihasználták a hétvégén már a harmadik gólját megszerző csapatkapitány, Erdély Csanád révén.