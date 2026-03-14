Eredményesen zárult a tényfeltáró bizottsági ukrajnai útja – Orbán Viktor utasította a bizottság tagjait, hogy térjenek haza (VIDEÓ)

„Tényekkel tér haza Ukrajnából a tényfeltáró bizottság” – számolt be Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. Mint ismert, a Czepek Gábor vezette magyar tényfeltáró bizottságot azért küldte a magyar kormány, hogy utánajárjon, miért nem indítja újra Zelenszkij a Barátság kőolajvezetéket.

Orbán Viktor videóüzenetben konzultált a bizottságot vezető Czepekkel, aki elmondta, nem volt könnyű estéjük, mert közel ötszáz légvédelmi eszköz indult el a térségben, majd azonnal rá is tért a kőolajvezeték helyzetével kapcsolatos eredményekre.