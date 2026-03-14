czepek gábor Barátság kőolajvezeték ukrajna orbán viktor

Eredményesen zárult a tényfeltáró bizottsági ukrajnai útja – Orbán Viktor utasította a bizottság tagjait, hogy térjenek haza (VIDEÓ)

2026. március 14. 17:22

Czepek Gábor összefoglalta a legfontosabb eredményeket: „Magyarország mozgásba hozta a gépezetet”, a vezeték újraindítható.

2026. március 14. 17:22
„Tényekkel tér haza Ukrajnából a tényfeltáró bizottság” – számolt be Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. Mint ismert, a Czepek Gábor vezette magyar tényfeltáró bizottságot azért küldte a magyar kormány, hogy utánajárjon, miért nem indítja újra Zelenszkij a Barátság kőolajvezetéket.

Orbán Viktor videóüzenetben konzultált a bizottságot vezető Czepekkel, aki elmondta, nem volt könnyű estéjük, mert közel ötszáz légvédelmi eszköz indult el a térségben, majd azonnal rá is tért a kőolajvezeték helyzetével kapcsolatos eredményekre.

„Pont most kezdődik egy egyeztetés, amit a Naftogaz nevű ukrán cég tart az összes nagykövetségi képviselőnek” – kezdett bele, és elmondta, a magyar nagykövet is jelen van ezen a megbeszélésen.

Orbán Viktor erre reagálva elmondta: ez azt jelenti, hogy Magyarország „mozgásba hozta a gépezetet”, és Ukrajna kénytelen volt előállni a saját narratívájával. Hangoztatta, az ukránok számára kínos, hogy nem engednek oda senkit megvizsgálni a csövet, arra hivatkozva, hogy nincsen semmi látnivaló, pedig a magyar bizottságot éppen ez a semmi érdekelné.

„A tények a következők” – foglalta össze Czepek Gábor: 

„Az tény, hogy nem engedtek minket oda, ebből adódóan ez a vezeték újraindítható. Tény az, hogy beindult a gépezet. A mai szakértői egyeztetés eredményeképp sokkal többet fogunk tudni a cső állapotáról.”

A beszámoló után Orbán Viktor azt kérte, hogy a bizottság induljon haza Budapestre.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Összesen 69 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mnmn
2026. március 14. 20:35
Ez az EU érett ország jelenleg az EU tag Görögország egyik hajóját trafálta el a Fekete-tengeren. Kíváncsi leszek Uschiék reakciójára. Hiába fényezik ezt a fostelep országot, előbb utóbb kiütközik milyenek is valójában.
iimre
•••
2026. március 14. 20:04 Szerkesztve
"falcatus-2" II. Másfelől pedig tragédia lenne számukra, ha az orosz nyersanyag és a német technológia  találkozna, ezért ugrasztják össze a ruszkikat és a fritzeket. (Az USA geopolitikai stratégiáját egy amerikai szaki ismerteti: tinyurl.com/24sdmrba írásban & George Friedman, Stratfor, 2015 youtu.be/gGdcQMaLinE videón.) 2. Vegyük észre, hogy az Európa Parlament korrupt képviselőit már régen megvette a Soros, ezzel irányítva politikai döntéseiket, lásd pl. az EP Állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottsága (LIBE) tagjai honnan kapják a mellékest: tinyurl.com/2dpnxawc; 3. Azt is tudni kell, hogy az Európai Központi Bank jelenlegi elnöke, Christine Lagarde 2019-ig a washintoni székhelyű IMF-nek volt a vezetője. ui: Ja, és ugye Nyugat-Európa a II.vh. végétől amerikai katonai és gazdasági megszállás (“felszabadítás”) alatt áll. Ezeknek az összefüggéseknek a felfedezése szerintem megmagyarázza a EU, EP es az EB Európa őslakosságának érdekeivel szembeni viselkedését.
iimre
•••
2026. március 14. 20:01 Szerkesztve
"falcatus-2 2026. március 14. 18:08 (…) Európa vezető osztályának van-e intellektuális bátorsága ezt felismerni, nemhogy politikai akarata a cselekvésre, a válság miatt sokkal sürgetőbbé vált, mint egy hónappal ezelőtt volt. Jól érzékelhetően, sem intellektualitása, sem bátorsága, sem akarata, sem cselekvőképessége nincs, és nem is lesz." I. A helyzet szerintem sokkal durvább ennél: az EU vezetése direkt zülleszti Európát. 1. A legmeggyőzőbb, amit erről hallottam, az az, hogy a zUSA tulajdonképpen le akarja rángatni a maga (bevándorlók okozta) zűrzavaros és kezelhetetlen társadalmi szintjére Európát. Teszi ezt azért, mert Európában gazdasági és politikai versenytársat lát. Ezért (nem is annyira az olajért) rombolta le az észak-afrikai és közel-keleti diktatúrákat, a "demokrácia-exporttal" tudatosan rászabadítva a muzulmán hordát az EU-ra. Ugyanezt célozták D–DK felől a muzulmán Koszovó  támogatásával a balkáni háborúban, és ugyanebből a célból jelentek meg Ukrajnában is. Egyfelől.
recipp
2026. március 14. 19:54
A fél ország azt találgatja, szervez-e a Fidesz valami ukránszagú merényletet az ünnepre. Ezt kizárni nem lehet: gátlásaik nincsenek,az irhájuk veszélyben, a fenyegetésnek megágyaztak. Vagyis előástak a naftalinból egy zugcsatornán kaffogó öreg ukránt, akinek semmi köze Ukrajna kormányához,de ezt a gombáknak nem mondják meg. Ha neadjisten ilyesmi történik, világos lesz, mi történt. Egy effajta esemény a Fidesznek,és így természetesen Oroszországnak kedvez. Mind emlékszünk a fülön lőtt Trumpra. Elvileg lehetnek még kriptofideszesek, akiket majd ez mozgósít. Senki másnak nem áll érdekében.Legkevésbé Ukrajnának vagy bárkinek, aki kormányváltásban érdekelt. Orbán ugyanis bukásra áll. Még a kormánypárti mérések szerint is esélye van veszíteni. Aki az eltakarodását óhajtja, az most imádkozik drukkol, vuduzik, de szépen kivárja a választást, és véletlenül sem csinál belőle áldozatot. A tettest az első pillanatban fel fogjuk ismerni.És lesznek, akiket épp ez mozgósít, de nem a tettes mellett.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!