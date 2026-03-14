Eredményesen zárult a tényfeltáró bizottsági ukrajnai útja – Orbán Viktor utasította a bizottság tagjait, hogy térjenek haza (VIDEÓ)

Czepek Gábor összefoglalta a legfontosabb eredményeket: „Magyarország mozgásba hozta a gépezetet”, a vezeték újraindítható.
„Tényekkel tér haza Ukrajnából a tényfeltáró bizottság” – számolt be Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. Mint ismert, a Czepek Gábor vezette magyar tényfeltáró bizottságot azért küldte a magyar kormány, hogy utánajárjon, miért nem indítja újra Zelenszkij a Barátság kőolajvezetéket.
Orbán Viktor videóüzenetben konzultált a bizottságot vezető Czepekkel, aki elmondta, nem volt könnyű estéjük, mert közel ötszáz légvédelmi eszköz indult el a térségben, majd azonnal rá is tért a kőolajvezeték helyzetével kapcsolatos eredményekre.
„Pont most kezdődik egy egyeztetés, amit a Naftogaz nevű ukrán cég tart az összes nagykövetségi képviselőnek” – kezdett bele, és elmondta, a magyar nagykövet is jelen van ezen a megbeszélésen.
Orbán Viktor erre reagálva elmondta: ez azt jelenti, hogy Magyarország „mozgásba hozta a gépezetet”, és Ukrajna kénytelen volt előállni a saját narratívájával. Hangoztatta, az ukránok számára kínos, hogy nem engednek oda senkit megvizsgálni a csövet, arra hivatkozva, hogy nincsen semmi látnivaló, pedig a magyar bizottságot éppen ez a semmi érdekelné.
„A tények a következők” – foglalta össze Czepek Gábor:
„Az tény, hogy nem engedtek minket oda, ebből adódóan ez a vezeték újraindítható. Tény az, hogy beindult a gépezet. A mai szakértői egyeztetés eredményeképp sokkal többet fogunk tudni a cső állapotáról.”
A beszámoló után Orbán Viktor azt kérte, hogy a bizottság induljon haza Budapestre.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán