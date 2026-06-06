Újabb lépés az Európai Ügyészség felé: fontos tárgyalásokat folytatott a magyar igazságügyi miniszter

Hivatalosan is megkezdődtek az előkészületek Magyarország Európai Ügyészséghez történő csatlakozásához, amely a tervek szerint már 2027-ben révbe ér – derült ki a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete Facebook-bejegyzéséből.

Ez ügyben találkozott – a korábban a romániai korrupcióellenes ügyészséget vezető – Laura Codruta Kövesi főügyésszel Görög Márta igazságügyi miniszter.