Újabb lépés az Európai Ügyészség felé: fontos tárgyalásokat folytatott a magyar igazságügyi miniszter

Ezért mondana le Magyar Péter „egy pici szuverenitásról”: visszamenőleg is vizsgálódhatna az Európai Ügyészség
Akár több évvel ezelőtti esetek vizsgálata is lehetővé válhat.
Görög Márta kijelentette, „Magyarország készen áll arra, hogy aktív és konstruktív partnerként vegyen részt a munkában”.
Hivatalosan is megkezdődtek az előkészületek Magyarország Európai Ügyészséghez történő csatlakozásához, amely a tervek szerint már 2027-ben révbe ér – derült ki a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete Facebook-bejegyzéséből.
Ez ügyben találkozott – a korábban a romániai korrupcióellenes ügyészséget vezető – Laura Codruta Kövesi főügyésszel Görög Márta igazságügyi miniszter.
A tárcavezető kijelentette:
Magyarország készen áll arra, hogy aktív és konstruktív partnerként vegyen részt a munkában.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, mákus végén Magyar Péter Brüsszelben egyeztetett Ursula von der Leyennel. A magyar kormányfő a találkozó kezdetén átadta Magyarország hivatalos csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészség számára. A tájékoztatón is elhangzott, hogy az igazságügyi szervezet akár már 2027 elején megkezdheti működését Magyarországon.
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Akár több évvel ezelőtti esetek vizsgálata is lehetővé válhat.
Nyitókép: Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete Facebook-oldala