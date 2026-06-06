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európai ügyészség ursula von der leyen Görög Márta igazságügyi miniszter magyarország Magyar Péter

Újabb lépés az Európai Ügyészség felé: fontos tárgyalásokat folytatott a magyar igazságügyi miniszter

2026. június 06. 10:40

Görög Márta kijelentette, „Magyarország készen áll arra, hogy aktív és konstruktív partnerként vegyen részt a munkában”.

2026. június 06. 10:40
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Hivatalosan is megkezdődtek az előkészületek Magyarország Európai Ügyészséghez történő csatlakozásához, amely a tervek szerint már 2027-ben révbe ér – derült ki a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete Facebook-bejegyzéséből.

Ez ügyben találkozott – a korábban a romániai korrupcióellenes ügyészséget vezető – Laura Codruta Kövesi főügyésszel Görög Márta igazságügyi miniszter.

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A tárcavezető kijelentette:

Magyarország készen áll arra, hogy aktív és konstruktív partnerként vegyen részt a munkában.

Magyar Péter is megtette a szükséges lépéseket

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, mákus  végén Magyar Péter Brüsszelben egyeztetett Ursula von der Leyennel. A magyar kormányfő a találkozó kezdetén átadta Magyarország hivatalos csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészség számára. A tájékoztatón is elhangzott, hogy az igazságügyi szervezet akár már 2027 elején megkezdheti működését Magyarországon.

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Nyitókép: Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete Facebook-oldala

 

Összesen 36 komment

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magyar-1977
2026. június 06. 13:01
Hogy visítoznak a magyar nemzetet kifosztó bukott cigány seggmazsolái!:DDDD Zene füleimnek!:DDDDDDD
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0
4
Burdisgarage
2026. június 06. 12:44
Hazaáruló tisza!
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5
0
bondavary
•••
2026. június 06. 12:43 Szerkesztve
Hazaárulás, ha a vádhatóság jogát idegen kézbe adjuk. Ettől kezdve magyar bíróság előtt egy idegen ügyészség képviseli a vádat. Melyik jog fog így érvényesülni a tárgyaláson? Laura Kövesit azért mondatták le román ügyészként, mert politikai megrendelésre doolgozott. Gondolom, ezért mentették ki európai ügyésznek.
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5
0
lemez
2026. június 06. 12:32
Két korrupt mocsok.
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6
0
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