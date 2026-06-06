Kanyarban sincs a béke: Zelenszkij szerint az orosz fél ismét a háborút választotta

Elszabadultak az indulatok Kijevben: káromkodva esett egymásnak Zelenszkij és Porosenko
Nem indult jól a kényszeres együttműködés.
Vlagyimir Putyin nemrég kijelentette, nem látja értelmét az ukrán elnökkel való találkozónak.
Volodimir Zelenszkij péntek esti beszédében azzal vádolta Vlagyimir Putyint, hogy nem áll érdekében az orosz-ukrán háború befejezése, miután az orosz vezető elutasította az ukrán elnök nyílt levelét, amelyben a béketárgyalások azonnali újrakezdését szorgalmazta – írta a Kyiv Independent.
Sajnos az orosz fél ismét a háborút választotta – mindenki hallotta a választ”
– húzta alá Zelenszkij, reagálva arra, hogy az orosz elnök kijelentette: „nem látja értelmét a Zelenszkijjel való találkozónak”.
Az ukrán vezető úgy vélekedett: „(Putyin) egyszerűen nem akarja befejezni a háborút. Úgy gondolom, hogy világszerte sokakat csalódásként ért ez a válasz. Nem akar semmit sem változtatni, és nem akarja beismerni, hogy ez a háború csak neki és azoknak kedvez, akik rajta keresnek” – szögezte le Volodimir Zelenszkij.
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Nem indult jól a kényszeres együttműködés.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP