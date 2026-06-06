Kanyarban sincs a béke: Zelenszkij szerint az orosz fél ismét a háborút választotta

Volodimir Zelenszkij péntek esti beszédében azzal vádolta Vlagyimir Putyint, hogy nem áll érdekében az orosz-ukrán háború befejezése, miután az orosz vezető elutasította az ukrán elnök nyílt levelét, amelyben a béketárgyalások azonnali újrakezdését szorgalmazta – írta a Kyiv Independent.

Sajnos az orosz fél ismét a háborút választotta – mindenki hallotta a választ”

– húzta alá Zelenszkij, reagálva arra, hogy az orosz elnök kijelentette: „nem látja értelmét a Zelenszkijjel való találkozónak”.