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háború vlagyimir putyin volodimir zelenszkij elnök orosz-ukrán háború

Kanyarban sincs a béke: Zelenszkij szerint az orosz fél ismét a háborút választotta

2026. június 06. 07:43

Vlagyimir Putyin nemrég kijelentette, nem látja értelmét az ukrán elnökkel való találkozónak.

2026. június 06. 07:43
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Volodimir Zelenszkij péntek esti beszédében azzal vádolta Vlagyimir Putyint, hogy nem áll érdekében az orosz-ukrán háború befejezése, miután az orosz vezető elutasította az ukrán elnök nyílt levelét, amelyben a béketárgyalások azonnali újrakezdését szorgalmazta – írta a Kyiv Independent.

Sajnos az orosz fél ismét a háborút választotta – mindenki hallotta a választ”

– húzta alá Zelenszkij, reagálva arra, hogy az orosz elnök kijelentette: „nem látja értelmét a Zelenszkijjel való találkozónak”.

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Az ukrán vezető úgy vélekedett: „(Putyin) egyszerűen nem akarja befejezni a háborút. Úgy gondolom, hogy világszerte sokakat csalódásként ért ez a válasz. Nem akar semmit sem változtatni, és nem akarja beismerni, hogy ez a háború csak neki és azoknak kedvez, akik rajta keresnek” – szögezte le Volodimir Zelenszkij.

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Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

 

Összesen 6 komment

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Sorrend:
BBrutus
2026. június 06. 09:40
Jól meggyengült az orosz haderő, ha nem tárgyalnak. Egyébként meg miről, mi Ukrajna követelése? Az 1991-es határok visszaállítása. Több száz milliárd dollár kártérítés az Oroszoktól. Putyin bebörtönzése. Közben Zselé náci katonái orosz civileket irtanak, mint a háború előtt Donbaszban.
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0
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pandalala
2026. június 06. 09:40
ez hülye
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0
0
Obsitos Technikus
2026. június 06. 09:08
Négy éve megmondták, hogy meddig mennek.
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1
0
gyzoltan-2
•••
2026. június 06. 08:16 Szerkesztve
"Kanyarban sincs a béke: Zelenszkij szerint az orosz fél ismét a háborút választotta" Az oroszok nem győzhetnek! Az oroszokkal nem lehet tárgyalni! Az oroszok csak az erőből értenek! Nagy hangja lehet a zsidó Zelenszkijnek, a zsidóság harca jól áll Ukrajnában! Trump ismét vereséget szenvedett Amerikában, kénytelen, kelletlen, kötelező számára továbbra is támogatni a zsidóság ukrajnai háborúját..! Akarja, nem akarja, nem tehet mást, az USA támogatását nem vonhatja el... -ha továbbra is elnök akar maradni, kénytelen tudomásul venni a zsidóság óhaját, elvárását, kívánságát, parancsát! Talán ideje Netanjahutól is bocsánatot, elnézést kérnie..! -mert ilyen a politika..! -máshol is...
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