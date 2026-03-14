Kivándorlási hullámot indíthat el a sorkatonaság bevezetése Horvátországban

Horvátország a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállításával szeretné korszerűsíteni fegyveres erőit, és pótolni a hadsereg létszámhiányát. Márciustól a 18 éves férfiaknak egy kéthónapos alapkiképzésen kell részt venniük, amelyet lelkiismereti okokra hivatkozva polgári szolgálattal is ki lehet váltani – hangzik el a Deutsche Welle riportjában.

A védelmi minisztérium a program előnyei között a juttatásokat és a jobb munkalehetőségeket emeli ki, míg bírálói attól tartanak, hogy az intézkedés újabb kivándorlási hullámot indíthat el az országból.