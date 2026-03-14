03. 14.
szombat
kivándorlási hullám horvátország szolgálat

Kivándorlási hullámot indíthat el a sorkatonaság bevezetése Horvátországban

2026. március 14. 17:57

Bár a kormány úgy próbálja beállítani, mintha a bevonulás önkéntes lenne, valójában szó sincsen személyes döntésről.

Horvátország a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállításával szeretné korszerűsíteni fegyveres erőit, és pótolni a hadsereg létszámhiányát. Márciustól a 18 éves férfiaknak egy kéthónapos alapkiképzésen kell részt venniük, amelyet lelkiismereti okokra hivatkozva polgári szolgálattal is ki lehet váltani – hangzik el a Deutsche Welle riportjában

A védelmi minisztérium a program előnyei között a juttatásokat és a jobb munkalehetőségeket emeli ki, míg bírálói attól tartanak, hogy az intézkedés újabb kivándorlási hullámot indíthat el az országból.

„Ha a sorkötelezettséget teljes összefüggésében nézzük, könnyen az elvándorlás újabb okává válhat, ha a rendszer elnyomó vagy népszerűtlen lesz” – mondja a videóban Igor Tabak katonai szakértő, aki rámutat arra, hogy bár a kormány úgy próbálja bemutatni, mint ha a bevonulás önkéntes lenne,  valójában „szó sincsen személyes döntésről”.

Ez egy kötelező szolgálat, az önkéntességet már régen elvetették”

 – mondta. 

Fotó: LIONEL BONAVENTURE / AFP
 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
socialismo-e-muerte
2026. március 14. 20:41
Mi lesz a horvátországi magyarokkal? A kettős állampolgárokkal? Illene már egy törvény ami leszögezi, hogy a magyar állampolgár nem kötelezhető más hadsereg szolgálatára.
Tboyka
2026. március 14. 20:09
Hirtelen meg fog szaporodni a horvát fiatalok körében a lelkiismeretes ember. Amúgy meg a 2 hónap nem sokat ér. Én 1,5 évig voltam katona, de az erőnlétem kB a 6. hónap felé lett aránylag tűrhető.
socialismo-e-muerte
2026. március 14. 19:57 Szerkesztve
A néphadseregek kora lejárt. Ukrajna erre a pelda. Területvédelmiseknek jók lehetnek a besorozott polgárok egy része. De a fegyelmezett, szakképzett, ütőképes, technikailag is képzett haderő ma a nyerő. A hivatásosok.
socialismo-e-muerte
2026. március 14. 19:12 Szerkesztve
Fegyverkeznek és a sorkatonaságot is bevezette Horvátország és Szerbia is. Más környező ország nem. Evidens, hogy egymás ellen fegyverkeznek. A szerb elnök valami horvát-albán fenyegetésről delirált, miközben Szerbia életszinvonala a béka segge alatt van, de kínai rakétákra, sugárutakra, vasútra, atomreaktorra, sorkatonaságra tellik. Szerintem Bosznia miatt fegyerkeznek. Szerbia NATO tagállamot nem tud legyőzni, még ha meg is támadna egyet lecsapnák mint a legyet. Horvátország meg NATO tag, de feltehetően egy boszniai kalandban a NATO nem támogatná.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!