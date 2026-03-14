Kivándorlási hullámot indíthat el a sorkatonaság bevezetése Horvátországban

Háborúk és veszélyek korába léptünk – bevezették a sorkatonaságot a szomszédban
2026 elején mintegy 1200 fiatal férfi kapott behívót.
Bár a kormány úgy próbálja beállítani, mintha a bevonulás önkéntes lenne, valójában szó sincsen személyes döntésről.
Horvátország a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállításával szeretné korszerűsíteni fegyveres erőit, és pótolni a hadsereg létszámhiányát. Márciustól a 18 éves férfiaknak egy kéthónapos alapkiképzésen kell részt venniük, amelyet lelkiismereti okokra hivatkozva polgári szolgálattal is ki lehet váltani – hangzik el a Deutsche Welle riportjában.
A védelmi minisztérium a program előnyei között a juttatásokat és a jobb munkalehetőségeket emeli ki, míg bírálói attól tartanak, hogy az intézkedés újabb kivándorlási hullámot indíthat el az országból.
„Ha a sorkötelezettséget teljes összefüggésében nézzük, könnyen az elvándorlás újabb okává válhat, ha a rendszer elnyomó vagy népszerűtlen lesz” – mondja a videóban Igor Tabak katonai szakértő, aki rámutat arra, hogy bár a kormány úgy próbálja bemutatni, mint ha a bevonulás önkéntes lenne, valójában „szó sincsen személyes döntésről”.
Ez egy kötelező szolgálat, az önkéntességet már régen elvetették”
– mondta.
Fotó: LIONEL BONAVENTURE / AFP