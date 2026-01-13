Ft
Ft
0°C
-6°C
Ft
Ft
0°C
-6°C
01. 13.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 13.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
deutsche welle horvátországban sorkatonai szolgálat

Háborúk és veszélyek korába léptünk – bevezették a sorkatonaságot a szomszédban

2026. január 13. 14:28

2026 elején mintegy 1200 fiatal férfi kapott behívót.

2026. január 13. 14:28
null

Horvátország közel két évtized után újra bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot: 

2026 elején mintegy 1200 fiatal férfi kapott behívót kéthónapos katonai kiképzésre. 

Ők az első generáció, amely 2008 óta – vagyis a sorkötelezettség eltörlése és a NATO-csatlakozás előtti időszak után – ismét szembesül a kötelező szolgálattal – írja a Deutsche Welle

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Akkor a cél a hivatásos hadsereg kiépítése volt, mára azonban a biztonsági környezet gyökeresen megváltozott: 

Horvátországot már csak Magyarország választja el az ukrajnai háborútól, ami újra napirendre tette az ország védelmi képességeinek kérdését.

A döntést több konkrét tapasztalat is megerősítette. 2022-ben egy – feltehetően ukrán – drón csapódott be Zágrábban, komoly károkat ugyan nem okozott, de világossá tette, mennyire közel került a háborús kockázat. 

A horvát kormány ráadásul azzal szembesült, hogy kevesebb mint 15 ezer aktív katonára támaszkodhat. A 2024-es választások előtt ezért a Horvát Demokratikus Közösség pártja javasolta a sorkatonaság visszaállítását, amelyet a közvélemény is támogatott: 

a felmérések szerint a lakosság mintegy 70 százaléka egyetértett az intézkedéssel. 

A parlament tavaly ősszel nagy többséggel elfogadta a szükséges jogszabályokat, komolyabb társadalmi tiltakozás nélkül.

A védelmi minisztérium szerint a sorkatonai szolgálat nemcsak a hadsereg utánpótlását erősíti, hanem fegyelemre és válságkezelésre is neveli a fiatalokat.

A kritikus hangok – főként a baloldalról – inkább szociális beruházásokat sürgetnek, ám 

a kormányzati álláspont szerint az ország és az „európai életforma” védelme végső soron a hadsereg feladata.

Horvátország lépése illeszkedik egy szélesebb balkáni trendbe. A volt Jugoszlávia több utódállamában is felmerült a sorkatonaság visszahozásának gondolata, szakítva a 2000-es évek leszerelési hullámával. 

Szlovéniában és Szerbiában szintén napirenden van a kérdés, bár egyelőre eltérő politikai súllyal. 

Elemzők szerint mindez inkább óvatossági és felkészülési lépés, semmint agresszív katonai tervezés: a régióban nem egy új háború előkészítése, hanem a bizonytalan és kiszámíthatatlan nemzetközi környezetre adott válasz körvonalazódik.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: DAMIR SENCAR / AFP

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csubszi
2026. január 13. 15:54
A HDZ az igazi csalódás! Nem volt elég a balkáni háborúk idején a pusztításból?
Válasz erre
1
0
rezeda-kazmer
2026. január 13. 15:34
Akkor nekünk is előbb-utóbb be kell. Nincs mese, sajnos. Nehogy azt higgyük, hogy Oroszország miatt izgulnak.
Válasz erre
3
0
Obsitos Technikus
2026. január 13. 15:16
LSZRM Krobótok..
Válasz erre
0
0
iphone-13
2026. január 13. 14:57
TRÁGYA NÉPSÉG
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!