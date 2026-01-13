Háborúk és veszélyek korába léptünk – bevezették a sorkatonaságot a szomszédban

Horvátországot már csak Magyarország választja el az ukrajnai háborútól, ami újra napirendre tette az ország védelmi képességeinek kérdését.

A döntést több konkrét tapasztalat is megerősítette. 2022-ben egy – feltehetően ukrán – drón csapódott be Zágrábban, komoly károkat ugyan nem okozott, de világossá tette, mennyire közel került a háborús kockázat.

A horvát kormány ráadásul azzal szembesült, hogy kevesebb mint 15 ezer aktív katonára támaszkodhat. A 2024-es választások előtt ezért a Horvát Demokratikus Közösség pártja javasolta a sorkatonaság visszaállítását, amelyet a közvélemény is támogatott:

a felmérések szerint a lakosság mintegy 70 százaléka egyetértett az intézkedéssel.

A parlament tavaly ősszel nagy többséggel elfogadta a szükséges jogszabályokat, komolyabb társadalmi tiltakozás nélkül.