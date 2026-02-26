Ft
sorkatonai szolgálat Horvátország behívó

Elkezdődött: kiküldték a behívókat a kötelező sorkatonai szolgálatra Magyarország szomszédságában

2026. február 26. 16:14

Alig pár ember élt lelkiismereti kifogással.

2026. február 26. 16:14
null

Több mint hétszáz behívót küldtek ki a kötelező sorkatonai alapkiképzés első turnusára Horvátországban, és mindössze heten éltek lelkiismereti kifogással – közölte csütörtökön Tihomir Kundid vezérezredes, a horvát fegyveres erők vezérkari főnöke.

Az első bevonulók március 9-én kezdik meg a kéthónapos alapfokú katonai kiképzést a knini, a slunji és a pozsegai laktanyában. A tervek szerint Kninbe és Slunjba egyenként 200-200, Pozsegára pedig 400 újonc vonul be, ugyanakkor a pontos létszám csak a behívások véglegesítését követően lesz ismert.

Kundid tájékoztatása szerint a bevonulók korszerű felszerelést kapnak, köztük a horvát gyártású VHS gépkarabélyt. A kiképzés első szakaszában a résztvevők a gyalogos katonák alapvető ismereteit és készségeit sajátítják el, amelyeket később a tartalékos szolgálat során tovább mélyíthetnek. A tervek szerint évente öt kiképzési turnust indítanak, egyenként mintegy 800 sorkatonával, idén azonban – mivel az első turnus csak márciusban kezdődik – összesen négy behívási ciklus lesz.

A vezérkari főnök hangsúlyozta: a rendszert úgy alakították ki, hogy az újoncokat a civil életből érkezve nyolc hét intenzív felkészítés alatt, fokozatosan vezesse be a katonai szolgálatba. A hadsereg célja, hogy a fiatalok elsősorban az alapkiképzést válasszák a polgári szolgálat helyett. Mint mondta, a két hónapos szolgálat nem töri meg a fiatalok tanulmányi vagy szakmai terveit, ugyanakkor hasznos, a későbbiekben is kamatoztatható tudást biztosít. Hozzátette: a kiképzőközpontok felkészülten várják a bevonulókat, az oktatók pedig külön felkészítést kaptak a fiatalokkal való munkára.

Tavaly decemberben 1200 fiatal kapott behívót kötelező orvosi vizsgálatra, amelyen mintegy 95 százalékuk megjelent, közülük körülbelül tíz százalék bizonyult alkalmatlannak.

Horvátország 2008-ban megszüntette a sorkatonaságot, a parlament azonban 2025 októberében döntött a visszaállításáról, így 2026 januárjától ismét kötelező a kéthónapos alapkiképzés. A sorkatonák havi 1100 euró (közel 416 ezer forint) illetményt kapnak, szolgálati idejük pedig beszámít a munkaviszonyba. A katonai szolgálat alternatívájaként választható polgári szolgálat részletszabályait a kormány rendeletben határozta meg: a vallási vagy erkölcsi okból lelkiismereti kifogást benyújtók a belügyminisztérium irányítása alatt teljesíthetik szolgálatukat.

(MTI)

Nyitókép: DAMIR SENCAR / AFP

