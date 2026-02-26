Elkezdődött: kiküldték a behívókat a kötelező sorkatonai szolgálatra Magyarország szomszédságában

Több mint hétszáz behívót küldtek ki a kötelező sorkatonai alapkiképzés első turnusára Horvátországban, és mindössze heten éltek lelkiismereti kifogással – közölte csütörtökön Tihomir Kundid vezérezredes, a horvát fegyveres erők vezérkari főnöke.

Az első bevonulók március 9-én kezdik meg a kéthónapos alapfokú katonai kiképzést a knini, a slunji és a pozsegai laktanyában. A tervek szerint Kninbe és Slunjba egyenként 200-200, Pozsegára pedig 400 újonc vonul be, ugyanakkor a pontos létszám csak a behívások véglegesítését követően lesz ismert.