Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
02. 20.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 20.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
olaj barátság vezeték mol Horvátország ukrajna

Reagált a Mol a zágrábi nyomásgyakorlásra: a horvátoknak át kell engedniük az orosz olajat

2026. február 20. 20:20

Az orosz kőolaj teljes kiesése jelentős áremelkedéshez vezetne a magyarországi üzemanyagárakban.

2026. február 20. 20:20
null

„Miközben a horvátok egyre magasabb, már évi 14–15 millió tonnás kapacitást emlegetnek, mi még azt sem látjuk tisztán, hogy milyen állapotban van az Adria-vezeték horvát szakasza” – nyilatkozta Szabó Szabolcs, a Mol-csoport Downstream üzletágának ellátásilánc-menedzsmentért felelős szenior alelnöke az Indexnek.

A horvát gazdasági miniszter nyomásgyakorlására, – miszerint szó sem lehet arról, hogy Magyarország orosz olajat kapjon – a szakember jelezte: az orosz kőolaj teljes kiesése jelentős áremelkedéshez vezetne a magyarországi üzemanyagárakban, valamint a régióban akár tíz százalékkal is csökkentené a helyben előállított üzemanyag mennyiségét.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen

Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen
Tovább a cikkhezchevron

Bizonytalan alternatíva

A Barátság kőolajvezetéken történő kőolajtranzit helyett a nyersolaj tengeri úton történő szállítása az alelnök szerint egyrészt kérdéses, hogy a különféle, tengerről érkező nem orosz kőolajakat milyen arányban tudják bedolgozni, másrészt továbbra is homály fedi, hogy mennyit képes valójában szállítani az Adria-vezeték horvát szakasza.

Ezt is ajánljuk a témában

Az eddigi kapacitástesztek ugyanis ellentmondásos képet mutatnak a vezeték képességeiről. Volt néhány ígéretes teszt, mint ahogy volt sikertelen teszt is. Egyaránt 1–2 órásak voltak. Miközben a horvátok egyre magasabb, már évi 14, 15 millió tonnás kapacitást emlegetnek, mi még azt sem látjuk tisztán, hogy milyen állapotban van a vezeték.

Valójában ugyanis soha nem szállítottak ezen a vezetékszakaszon többet évi 2 millió tonnánál, miközben a Barátság vezeték bizonyítottan 22 millió tonna kőolaj leszállítására képes.

– fogalmazott a lapnak.

A horvátoknak át kell engedniük az orosz olajat

Úgy véli, a régi vitákat ideje félretenni: „az Európai Bizottság, valamint Magyarország, Szlovákia és Horvátország megállapodott a részletes és hosszú távú kapacitástesztelésről, amelyet egy független nemzetközi szakértő csapat fog felügyelni. Így végre lehetőségünk lesz arra, hogy pontos és szakszerű képet kapjunk a déli vezeték állapotáról. Mi is abban vagyunk érdekeltek, hogy az Adria-vezeték teljes értékű útvonallá lépjen elő, de a vágyvezérelt gondolkodás helyett érdemes a számok, tények és realitások talaján maradni.”

Ezt is ajánljuk a témában

Szabó Szabolcs leszögezte: a MOL feladata nem a politikai elemzés, hanem a megoldáskeresés. „Rendeltünk kőolajat Szaúd-Arábiából, Norvégiából, Kazahsztánból és Líbiából is, és dolgozunk azon, hogy az Adria-vezetéken keresztül tudjunk behozni orosz kőolajat, amit az amerikai és az európai szankciók is lehetővé tesznek” – mondta az alelnök, majd leszögezte: „a horvátoknak tehát át kell engedniük az orosz olajat egészen addig, amíg nem tesszük teljesen rugalmassá a finomítóinkat”.

Friss: Magyarország blokkolja a 90 milliárdos ukrán háborús kölcsönt, amíg Ukrajna nem indítja újra a Barátság vezetéket

„Magyarország addig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű európai uniós hitelcsomagot, amíg a szomszéd ország nem indítja újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken”, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint pénteken Mátészalkán – írja az MTI.

Ezt is ajánljuk a témában

A miniszter úgy látja, Volodimir Zelenszkijék ezzel ellátási káoszt szeretnének elérni Magyarországon, valamint azt, hogy egy liter üzemanyag ára elérje az 1000 forintot. Szijjártó arról beszélt, hogy Ukrajna a Barátság kőolajvezeték blokkolásával zsarolja Magyarországot. 

Ezt Brüsszellel és a magyar ellenzékkel összejátszva teszi, annak érdekében, hogy ellátási zavarokat és benzinár emelkedést okozzon hazánkban”. 

– fogalmazott.  

Nyitókép: TOMAS BENEDIKOVIĆ / AFP

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
RWG1
2026. február 20. 21:48
Csak belegondoltam mi lenne ha a horvátok lennének bajban és rajtunk állna a segítség..... Bajban ismerszik meg a barát. / és az is hogy ki a szar alak/. Ezt cirmos figyelmébe is ajánlom aki úgy tűnik most rettenetesen boldog.
Válasz erre
3
0
monuskaroly
2026. február 20. 21:30
Az INA tartalékait átirányítani hozzánk, ha már a MOL a legnagyobb tulajdonosa.
Válasz erre
5
0
monuskaroly
2026. február 20. 21:29
Közös Orosz-Magyar határt, minél előbb!!! Putyin takarítsd már el ezt a pöcegödröt közülünk!!!
Válasz erre
3
0
cirmos
2026. február 20. 20:49
egész horvátország rajtatok röhög.
Válasz erre
0
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!