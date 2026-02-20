Reagált a Mol a zágrábi nyomásgyakorlásra: a horvátoknak át kell engedniük az orosz olajat

Orbán Viktor ledobta az atombombát: a Barátság kőolajvezetéket azok zárták el, akik az Északi Áramlatot is felrobbantották – az ukránok
Kerek perec kimondta az igazságot a miniszterelnök.
Az orosz kőolaj teljes kiesése jelentős áremelkedéshez vezetne a magyarországi üzemanyagárakban.
„Miközben a horvátok egyre magasabb, már évi 14–15 millió tonnás kapacitást emlegetnek, mi még azt sem látjuk tisztán, hogy milyen állapotban van az Adria-vezeték horvát szakasza” – nyilatkozta Szabó Szabolcs, a Mol-csoport Downstream üzletágának ellátásilánc-menedzsmentért felelős szenior alelnöke az Indexnek.
A horvát gazdasági miniszter nyomásgyakorlására, – miszerint szó sem lehet arról, hogy Magyarország orosz olajat kapjon – a szakember jelezte: az orosz kőolaj teljes kiesése jelentős áremelkedéshez vezetne a magyarországi üzemanyagárakban, valamint a régióban akár tíz százalékkal is csökkentené a helyben előállított üzemanyag mennyiségét.
A Barátság kőolajvezetéken történő kőolajtranzit helyett a nyersolaj tengeri úton történő szállítása az alelnök szerint egyrészt kérdéses, hogy a különféle, tengerről érkező nem orosz kőolajakat milyen arányban tudják bedolgozni, másrészt továbbra is homály fedi, hogy mennyit képes valójában szállítani az Adria-vezeték horvát szakasza.
Az eddigi kapacitástesztek ugyanis ellentmondásos képet mutatnak a vezeték képességeiről. Volt néhány ígéretes teszt, mint ahogy volt sikertelen teszt is. Egyaránt 1–2 órásak voltak. Miközben a horvátok egyre magasabb, már évi 14, 15 millió tonnás kapacitást emlegetnek, mi még azt sem látjuk tisztán, hogy milyen állapotban van a vezeték.
Valójában ugyanis soha nem szállítottak ezen a vezetékszakaszon többet évi 2 millió tonnánál, miközben a Barátság vezeték bizonyítottan 22 millió tonna kőolaj leszállítására képes.
– fogalmazott a lapnak.
Úgy véli, a régi vitákat ideje félretenni: „az Európai Bizottság, valamint Magyarország, Szlovákia és Horvátország megállapodott a részletes és hosszú távú kapacitástesztelésről, amelyet egy független nemzetközi szakértő csapat fog felügyelni. Így végre lehetőségünk lesz arra, hogy pontos és szakszerű képet kapjunk a déli vezeték állapotáról. Mi is abban vagyunk érdekeltek, hogy az Adria-vezeték teljes értékű útvonallá lépjen elő, de a vágyvezérelt gondolkodás helyett érdemes a számok, tények és realitások talaján maradni.”
A vizsgálatok után derül ki, milyen mértékben képes a horvát szakasz pótolni a kieső vezetékes szállításokat.
Szabó Szabolcs leszögezte: a MOL feladata nem a politikai elemzés, hanem a megoldáskeresés. „Rendeltünk kőolajat Szaúd-Arábiából, Norvégiából, Kazahsztánból és Líbiából is, és dolgozunk azon, hogy az Adria-vezetéken keresztül tudjunk behozni orosz kőolajat, amit az amerikai és az európai szankciók is lehetővé tesznek” – mondta az alelnök, majd leszögezte: „a horvátoknak tehát át kell engedniük az orosz olajat egészen addig, amíg nem tesszük teljesen rugalmassá a finomítóinkat”.
„Magyarország addig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű európai uniós hitelcsomagot, amíg a szomszéd ország nem indítja újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken”, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint pénteken Mátészalkán – írja az MTI.
Szijjártó Péter külügyminiszter leszögezte, „ameddig Ukrajna blokkolja a Barátságot, addig mi is blokkoljuk az Ukrajna számára barátságos döntéseket”.
A miniszter úgy látja, Volodimir Zelenszkijék ezzel ellátási káoszt szeretnének elérni Magyarországon, valamint azt, hogy egy liter üzemanyag ára elérje az 1000 forintot. Szijjártó arról beszélt, hogy Ukrajna a Barátság kőolajvezeték blokkolásával zsarolja Magyarországot.
Ezt Brüsszellel és a magyar ellenzékkel összejátszva teszi, annak érdekében, hogy ellátási zavarokat és benzinár emelkedést okozzon hazánkban”.
– fogalmazott.
Nyitókép: TOMAS BENEDIKOVIĆ / AFP