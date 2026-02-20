Reagált a Mol a zágrábi nyomásgyakorlásra: a horvátoknak át kell engedniük az orosz olajat

„Miközben a horvátok egyre magasabb, már évi 14–15 millió tonnás kapacitást emlegetnek, mi még azt sem látjuk tisztán, hogy milyen állapotban van az Adria-vezeték horvát szakasza” – nyilatkozta Szabó Szabolcs, a Mol-csoport Downstream üzletágának ellátásilánc-menedzsmentért felelős szenior alelnöke az Indexnek.

A horvát gazdasági miniszter nyomásgyakorlására, – miszerint szó sem lehet arról, hogy Magyarország orosz olajat kapjon – a szakember jelezte: az orosz kőolaj teljes kiesése jelentős áremelkedéshez vezetne a magyarországi üzemanyagárakban, valamint a régióban akár tíz százalékkal is csökkentené a helyben előállított üzemanyag mennyiségét.