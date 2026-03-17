Ursula von der Leyen felfedte lapjait: fontos számukra az európaiak energiaellátása, de nem kérnek az orosz olajból

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Az elemző szerint világosak az erőviszonyok és az ezzel kapcsolatos megfontolások a Tisza elnökének cselekedeteiben.
Hozta a szokásos formát.
Komoly bejelentést tett közösségi oldalán kedden Ursula von der Leyen. A Barátság kőolajvezetékről szóló nyilatkozatában az olvasható, hogy a január 27-i orosz csapásokat követően „minden szinten intenzív egyeztetéseket folytattak” a tagállamokkal és Ukrajnával annak érdekében, hogy helyreállítsák az olaj áramlását a két tagországba.
Az Európai Bizottság vezetője ismertette, hogy az Unió technikai támogatást és finanszírozást ajánlott fel Ukrajnának, melyet az ukrán fél üdvözölt, és elfogadta ezt az ajánlatot. Állításuk szerint „elsődleges célunk az, hogy biztosítsuk minden európai polgár energiaellátásának biztonságát. Ennek érdekében továbbra is együtt dolgozunk az érintett felekkel azon, hogy alternatív útvonalakat találjunk a nem orosz eredetű nyersolaj Közép- és Kelet-Európa országaiba történő szállítására”.
Zelenszkij a levelében megírta, nagyjából másfél hónap múlva „készen” lesz a javítás, azaz elismerte, a választásokig nem fog jönni olaj Ukrajnából.
Ezzel szinte párhuzamosan az Európai Parlamentben a Külügyi Bizottság sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy
Ukrajna csatlakozási folyamata jelenleg bővítési politikájuk egyik legjelentősebb folyamata.
