orosz olaj Magyarország Barátság kőolajvezeték Slovnaft MOL Horvátország Szlovákia

Megszületett az egyezség: a kőolaj nemzetközi felügyelet mellett érkezhet Magyarországra és Szlovákiába

2026. február 20. 17:30

Megszületett az a megállapodás, amely stabilizálhatja a közép-európai ellátást a Barátság-vezeték leállása után. A kőolaj az Európai Bizottság engedélye nyomán a horvát Janaf vezetékén keresztül is eljuthat a Mol és a Slovnaft finomítóihoz, nemzetközi felügyelet mellett indulhatnak a tesztszállítások.

2026. február 20. 17:30
null

A kőolaj szállítása új szakaszba léphet: az Európai Bizottság engedélye nyomán megindulhatnak a tesztszállítások a horvát Janaf vezetéken, így a Mol és a Slovnaft is hozzájuthat a szükséges nyersanyaghoz a Barátság kőolajvezeték leállása alatt.

A Reuters tudósítása alapján a horvát csővezeték-üzemeltetőnek engedélyeznie kell az orosz tengeri kőolaj Magyarországra és Szlovákiába történő tranzitját, ami összhangban áll az európai és amerikai szankciókkal. A Mol és a Slovnaft közös közleményben hangsúlyozta: 

A Janafnak engedélyeznie kell a szállítmányok áthaladását.

Hozzátették: 

Amikor Közép- és Kelet-Európa ellátásbiztonságáról van szó, a régi vitákat félre kell tenni.

A Barátság vezetéken január 27-én állt le a szállítás, miután – az ukrán közlés szerint – egy orosz dróntámadás megrongálta az infrastruktúrát. A kiesés következtében Magyarország és Szlovákia azonnal alternatív megoldások után kezdett kutatni, mivel a két ország továbbra is a Barátság vezetéken érkező, gazdaságilag kedvezőbb orosz olajra támaszkodik.

Kőolaj nemzetközi ellenőrzés alatt

A Bloomberg szerint Horvátország, Szlovákia, Magyarország és az Európai Bizottság megállapodott az Adria-kőolajvezetéken elvégzendő kapacitástesztekről, amelyeket egy független nemzetközi megfigyelőcsoport támogat majd. A vizsgálatok célja, hogy egyértelműen megállapítsák, mekkora mennyiségű kőolaj szállítható biztonságosan a horvát szakaszon keresztül. A Mol közlése szerint: 

Ezt követően végre tisztán láthatjuk, mire képes az Adria-vezeték horvát szakasza.

A vállalat azt is kiemelte: 

Jelenleg nincs értelme olyan számokkal dobálózni, amelyeket nem igazoltak megfelelő tesztek.

Korábban Horvátország jelezte, hogy kész több olajat szállítani Magyarország és Szlovákia számára, ugyanakkor nem orosz eredetűt. A mostani fejlemény azonban azt mutatja, hogy a tranzit a szankciós keretek között is megoldható, amennyiben az megfelel az uniós és amerikai előírásoknak. A Reuters arról is beszámolt, hogy a magyar kormány mintegy 1,8 millió hordó kőolajat szabadít fel a stratégiai készletekből. A rendelet szerint a Mol elsőbbségi hozzáférést kap a felszabadított mennyiséghez április 15-ig, és augusztus 24-ig köteles azt visszapótolni. 

Január végén Magyarország 96 napra elegendő kőolaj- és kőolajtermék-tartalékkal rendelkezett.

Szlovákia szintén rendkívüli lépéseket tett. A Bloomberg szerint Pozsony 250 ezer tonna vészhelyzeti kőolajkészlet felszabadításáról döntött, hogy biztosítsa az ország egyetlen finomítójának, a Slovnaftnak a működését. A vállalat hét tankert rendelt Szaúd-Arábiából, Líbiából, Kazahsztánból és Norvégiából. 

A Slovnaft vezérigazgatója, Szabó Gábor szerint ha a szállítmányok időben megérkeznek, a Slovnaft áprilistól teljes kapacitással működhet, és hozzátette, hogy nincs ok pánikra.

A mostani engedély és a nemzetközi felügyelet mellett zajló kapacitástesztek tehát kulcsfontosságúak lehetnek. Amennyiben a kőolaj zavartalanul érkezhet a Janaf vezetéken keresztül, az nemcsak a Mol és a Slovnaft működését stabilizálhatja, hanem csökkentheti a Barátság vezeték leállása miatti kiszolgáltatottságot is Közép-Európában.

Nyitókép: OLGA MALTSEVA / AFP

