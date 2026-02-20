Megszületett az egyezség: a kőolaj nemzetközi felügyelet mellett érkezhet Magyarországra és Szlovákiába

Szlovákia szintén rendkívüli lépéseket tett. A Bloomberg szerint Pozsony 250 ezer tonna vészhelyzeti kőolajkészlet felszabadításáról döntött, hogy biztosítsa az ország egyetlen finomítójának, a Slovnaftnak a működését. A vállalat hét tankert rendelt Szaúd-Arábiából, Líbiából, Kazahsztánból és Norvégiából.
A Slovnaft vezérigazgatója, Szabó Gábor szerint ha a szállítmányok időben megérkeznek, a Slovnaft áprilistól teljes kapacitással működhet, és hozzátette, hogy nincs ok pánikra.
A mostani engedély és a nemzetközi felügyelet mellett zajló kapacitástesztek tehát kulcsfontosságúak lehetnek. Amennyiben a kőolaj zavartalanul érkezhet a Janaf vezetéken keresztül, az nemcsak a Mol és a Slovnaft működését stabilizálhatja, hanem csökkentheti a Barátság vezeték leállása miatti kiszolgáltatottságot is Közép-Európában.
Nyitókép: OLGA MALTSEVA / AFP