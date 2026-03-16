Hazudott a lengyel külügyminiszter a Barátság kőolajvezetékről, Szijjártó Péter alaposan helyre tette

A lengyel külügyminiszter, Radoslaw Sikorski hazudik arról, hogy mi hangzott el az európai uniós külügyi tanács ülésén, de ez nem is csoda, ugyanis az ukrán kormányhoz hasonlóan ő is magyarellenes – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben a minisztérium közlése szerint.

Radoslaw Sikorski a hétfői tanácsülést követően úgy nyilatkozott a lengyel sajtónak, hogy mára magyar kollégája is elismerte, hogy a Barátság kőolajvezeték most nem működőképes, javításra szorul.