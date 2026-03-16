Hazudott a lengyel külügyminiszter a Barátság kőolajvezetékről, Szijjártó Péter alaposan helyre tette

Zelenszkij személyesen döntött: hallani sem akar a Barátság kőolajvezeték újraindításáról
Az ukrán elnök szerint az olajszállítás helyreállítása politikai feltételekhez köthető.
A magyar diplomácia vezetője minderre úgy reagált, „Sikorski kollégám sajnos hazudik. Akárcsak az ukrán kormány. Nem is csoda, mindketten magyarellenesek”.
A lengyel külügyminiszter, Radoslaw Sikorski hazudik arról, hogy mi hangzott el az európai uniós külügyi tanács ülésén, de ez nem is csoda, ugyanis az ukrán kormányhoz hasonlóan ő is magyarellenes – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben a minisztérium közlése szerint.
Radoslaw Sikorski a hétfői tanácsülést követően úgy nyilatkozott a lengyel sajtónak, hogy mára magyar kollégája is elismerte, hogy a Barátság kőolajvezeték most nem működőképes, javításra szorul.
Aláhúzta, hogy Magyarország azzal vádolja Ukrajnát, hogy a kőolajvezetéket meg lehetne javítani, csakis politikai okokból nem történik meg ez olyan gyorsan, amennyire lehetséges lenne. És rámutatott, hogy még ha valóban politikai okok is állnának a háttérben,
Magyarországnak akkor is el kellene ismernie azt, hogy mivel a kőolajvezetéket Oroszország bombázhatja és megrongálhatja, ezért alternatív ellátási forrásokat kell keresni, amit Horvátország és az egész EU már hónapok, sőt évek óta kínál”.
Szijjártó Péter erre reagálva leszögezte: „Sikorski kollégám sajnos hazudik. Akárcsak az ukrán kormány. Nem is csoda, mindketten magyarellenesek”.
„A Barátság vezeték teljesen működőképes, az olajszállítás Zelenszkij elnök politikai döntése miatt nem indul újra. Ezt mondtam ma a külügyminiszterek tanácsülésén is” – tájékoztatott.
(MTI)
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP
