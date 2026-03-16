szijjártó péter Lengyelország külügyminiszter magyarország radoslaw sikorski Barátság kőolajvezeték ukrajna

Hazudott a lengyel külügyminiszter a Barátság kőolajvezetékről, Szijjártó Péter alaposan helyre tette

2026. március 16. 19:00

A magyar diplomácia vezetője minderre úgy reagált, „Sikorski kollégám sajnos hazudik. Akárcsak az ukrán kormány. Nem is csoda, mindketten magyarellenesek”.

2026. március 16. 19:00
A lengyel külügyminiszter, Radoslaw Sikorski hazudik arról, hogy mi hangzott el az európai uniós külügyi tanács ülésén, de ez nem is csoda, ugyanis az ukrán kormányhoz hasonlóan ő is magyarellenes – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben a minisztérium közlése szerint.

Radoslaw Sikorski a hétfői tanácsülést követően úgy nyilatkozott a lengyel sajtónak, hogy mára magyar kollégája is elismerte, hogy a Barátság kőolajvezeték most nem működőképes, javításra szorul.

Aláhúzta, hogy Magyarország azzal vádolja Ukrajnát, hogy a kőolajvezetéket meg lehetne javítani, csakis politikai okokból nem történik meg ez olyan gyorsan, amennyire lehetséges lenne. És rámutatott, hogy még ha valóban politikai okok is állnának a háttérben, 

Magyarországnak akkor is el kellene ismernie azt, hogy mivel a kőolajvezetéket Oroszország bombázhatja és megrongálhatja, ezért alternatív ellátási forrásokat kell keresni, amit Horvátország és az egész EU már hónapok, sőt évek óta kínál”.

Szijjártó Péter erre reagálva leszögezte: „Sikorski kollégám sajnos hazudik. Akárcsak az ukrán kormány. Nem is csoda, mindketten magyarellenesek”.

„A Barátság vezeték teljesen működőképes, az olajszállítás Zelenszkij elnök politikai döntése miatt nem indul újra. Ezt mondtam ma a külügyminiszterek tanácsülésén is” – tájékoztatott.

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
zakar zoltán béla
2026. március 16. 19:21
Ciakorski az egyik veszett eb.
nuevoreynuevaley
2026. március 16. 19:21
Ok, Peti, intezed vagy megbuktal ? Valassz
sozlib_abschaum
2026. március 16. 19:19
Én már nem tudom eldönteni, hogy melyik hazudozik jobban, a két galíciai ez a sikorski és a maffia fönök selenski vagy a bohóc (petra madjar).
belbuda
2026. március 16. 19:12
Robokuty,szűk egy hónap,és költözhetsz Moszkvába a Lavór barátodhoz...na jó,viheted a Dzsudzsit is...😉
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!