Ft
Ft
26°C
14°C
Ft
Ft
26°C
14°C
06. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
katás gki gazdaságkutató adózási forma kata

A GKI szerint akár negyedmillió vállalkozó térhet vissza a katába

2026. június 05. 11:06

A pénzügyi tárca szerint az új kata ismét lehetővé tenné a cégeknek történő számlázást, miközben garanciákat építenének be a visszaélések megakadályozására.

2026. június 05. 11:06
null

A kormány 2027-től újra szélesebb körben tenné elérhetővé a kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata), ugyanakkor a korábbi rendszerhez képest szigorúbb, a visszaéléseket kizáró szabályozást ígér – olvasható az üzletem.hu cikkében. A részletek egyelőre nem ismertek, de a GKI Gazdaságkutató szerint az új konstrukció közvetlenül 300–350 ezer vállalkozót érinthet, és akár 250–270 ezer egykori katás is visszatérhet az adónembe.

A kata 2013-ban indult, és 2022-ig közel 450 ezer vállalkozó számára biztosított egyszerű, alacsony adminisztrációjú adózási formát. A kormány azonban négy évvel ezelőtt jelentősen szűkítette a jogosultak körét, arra hivatkozva, hogy az adónemet sokan bújtatott foglalkoztatásra használták. A szigorítás után

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

a katások száma 444 ezerről mintegy 145 ezerre esett vissza, több tízezer vállalkozás megszűnt vagy más adózási formára váltott.

A pénzügyi tárca szerint az új kata ismét lehetővé tenné a cégeknek történő számlázást, miközben garanciákat építenének be a visszaélések megakadályozására. A GKI szerint az egyik legfontosabb kérdés az lesz, hogy milyen bevételi korlátokkal, adómértékkel és ellenőrzési szabályokkal indul újra a rendszer.

Az elemzés arra is figyelmeztet: ha a szabályozás túl megengedő lesz, ismét megjelenhet a munkaviszonyok katás szerződésekkel történő kiváltása. Ugyanakkor számos egykori katás vállalkozó már alkalmazkodott az új környezethez, ezért nem biztos, hogy mindenki visszatér az adónembe. A végleges szabályok várhatóan 2026 végén vagy 2027 elején kerülhetnek nyilvánosságra.

 Nyitókép: Oláh Tibor/MTI/MTVA

 

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Agricola
2026. június 05. 11:49
"miközben garanciákat építenének be a visszaélések megakadályozására." Mik lennének ezek? A sohasem nedvesedő puskaport sem találták még fel.
Válasz erre
0
0
buktoragyufaarus
2026. június 05. 11:38
salátás 2026. június 05. 11:33 sok csaló szar pártízezret fizet a kasszába 1millió nettóra, amíg az alkalmazott 550ezret. húdejó! Ez igaz.Nem csalók de változtatni kell rajta mert igazságtalan.Nem is marad meg a régi formájában addig pedig nem értem a tipródást. A fél állású katánál pedig kitétel a fő állás,így plusz bevétele keletkezik a költségvetésnek.👍
Válasz erre
0
0
salátás
2026. június 05. 11:33
sok csaló szar pártízezret fizet a kasszába 1millió nettóra, amíg az alkalmazott 550ezret. húdejó!
Válasz erre
1
0
salátás
2026. június 05. 11:32
nuevas-reglas 2026. június 05. 11:21 "Több száz NER-közeli személy kapott jogtalanul diplomata-útlevelet" szijjas is elo lesz rangatva az OLbol ahol bujkal --------- és ettől neked mi változott az életedben, románszar? kevesebb lett a kommentbér?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!