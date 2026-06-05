A GKI szerint akár negyedmillió vállalkozó térhet vissza a katába

A kormány 2027-től újra szélesebb körben tenné elérhetővé a kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata), ugyanakkor a korábbi rendszerhez képest szigorúbb, a visszaéléseket kizáró szabályozást ígér – olvasható az üzletem.hu cikkében. A részletek egyelőre nem ismertek, de a GKI Gazdaságkutató szerint az új konstrukció közvetlenül 300–350 ezer vállalkozót érinthet, és akár 250–270 ezer egykori katás is visszatérhet az adónembe.

A kata 2013-ban indult, és 2022-ig közel 450 ezer vállalkozó számára biztosított egyszerű, alacsony adminisztrációjú adózási formát. A kormány azonban négy évvel ezelőtt jelentősen szűkítette a jogosultak körét, arra hivatkozva, hogy az adónemet sokan bújtatott foglalkoztatásra használták. A szigorítás után