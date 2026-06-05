A GKI szerint akár negyedmillió vállalkozó térhet vissza a katába

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A pénzügyi tárca szerint az új kata ismét lehetővé tenné a cégeknek történő számlázást, miközben garanciákat építenének be a visszaélések megakadályozására.
A kormány 2027-től újra szélesebb körben tenné elérhetővé a kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata), ugyanakkor a korábbi rendszerhez képest szigorúbb, a visszaéléseket kizáró szabályozást ígér – olvasható az üzletem.hu cikkében. A részletek egyelőre nem ismertek, de a GKI Gazdaságkutató szerint az új konstrukció közvetlenül 300–350 ezer vállalkozót érinthet, és akár 250–270 ezer egykori katás is visszatérhet az adónembe.
A kata 2013-ban indult, és 2022-ig közel 450 ezer vállalkozó számára biztosított egyszerű, alacsony adminisztrációjú adózási formát. A kormány azonban négy évvel ezelőtt jelentősen szűkítette a jogosultak körét, arra hivatkozva, hogy az adónemet sokan bújtatott foglalkoztatásra használták. A szigorítás után
a katások száma 444 ezerről mintegy 145 ezerre esett vissza, több tízezer vállalkozás megszűnt vagy más adózási formára váltott.
A pénzügyi tárca szerint az új kata ismét lehetővé tenné a cégeknek történő számlázást, miközben garanciákat építenének be a visszaélések megakadályozására. A GKI szerint az egyik legfontosabb kérdés az lesz, hogy milyen bevételi korlátokkal, adómértékkel és ellenőrzési szabályokkal indul újra a rendszer.
Az elemzés arra is figyelmeztet: ha a szabályozás túl megengedő lesz, ismét megjelenhet a munkaviszonyok katás szerződésekkel történő kiváltása. Ugyanakkor számos egykori katás vállalkozó már alkalmazkodott az új környezethez, ezért nem biztos, hogy mindenki visszatér az adónembe. A végleges szabályok várhatóan 2026 végén vagy 2027 elején kerülhetnek nyilvánosságra.
Nyitókép: Oláh Tibor/MTI/MTVA