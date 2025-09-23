Leleplezték Magyar Péter hatalmas blöffjét – ismét roppant kínos helyzetbe került a liberális politikus

Mint ismert, Magyar Péter a Tisza nyugdíjemelési programjának bejelentésekor azt állította, hogy a KATA szigorítása „majdnem félmillió magyar családot” hozott lehetetlen helyzetbe. Az ilyen hangzatos kijelentéseknél mindig érdemes alaposan megvizsgálni a tényeket – a Faktum tényellenőrző portál megtette.

A tapasztalat bizony mást mutat: a KATA-t nem „szüntették meg”, hanem célzottan szűkítették, másrészt a kikerülő vállalkozások nem ellehetetlenültek, hanem döntő részben átálltak más, létező és legális adózási megoldásra.

A KATA adózási forma 2022 nyarán nagyon népszerű volt: augusztus végén 444 041 egyéni és társas vállalkozás választotta, közülük 411 718 egyéni vállalkozó volt. A következő év január 1-jén pedig 144 729 katás vállalkozást tartott nyilván a NAV – a rendszer a változtatás után sem tűnt el, százezres nagyságrendben maradtak benne adózók. A többiek pedig más megoldást választottak: 180 610 vállalkozás bement az átalányadózás alá, 49 572 vállalkozás az általános – vállalkozói személyi jövedelemadó szerinti – szabályokat választotta, és mindössze 36 807 megszűnés történt augusztus 31-én; ráadásul ez utóbbi csoportban 11 424 esetben már eleve szünetelt a tevékenység a fordulónapon.