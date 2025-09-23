Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
09. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt faktum Magyar Péter kata

Leleplezték Magyar Péter hatalmas blöffjét – ismét roppant kínos helyzetbe került a liberális politikus

2025. szeptember 23. 18:17

Ezúttal is szembement a tényekkel a tiszás.

2025. szeptember 23. 18:17
null

Mint ismert, Magyar Péter a Tisza nyugdíjemelési programjának bejelentésekor azt állította, hogy a KATA szigorítása „majdnem félmillió magyar családot” hozott lehetetlen helyzetbe. Az ilyen hangzatos kijelentéseknél mindig érdemes alaposan megvizsgálni a tényeket – a Faktum tényellenőrző portál megtette.

A tapasztalat bizony mást mutat: a KATA-t nem „szüntették meg”, hanem célzottan szűkítették, másrészt a kikerülő vállalkozások nem ellehetetlenültek, hanem döntő részben átálltak más, létező és legális adózási megoldásra.

A KATA adózási forma 2022 nyarán nagyon népszerű volt: augusztus végén 444 041 egyéni és társas vállalkozás választotta, közülük 411 718 egyéni vállalkozó volt. A következő év január 1-jén pedig 144 729 katás vállalkozást tartott nyilván a NAV – a rendszer a változtatás után sem tűnt el, százezres nagyságrendben maradtak benne adózók. A többiek pedig más megoldást választottak: 180 610 vállalkozás bement az átalányadózás alá, 49 572 vállalkozás az általános – vállalkozói személyi jövedelemadó szerinti – szabályokat választotta, és mindössze 36 807 megszűnés történt augusztus 31-én; ráadásul ez utóbbi csoportban 11 424 esetben már eleve szünetelt a tevékenység a fordulónapon.

Ezt is ajánljuk a témában

Összességében a korábbi KATA-kör kevesebb mint 9 százaléka döntött tényleges megszűnés mellett. Ez nem tömeges ellehetetlenülés, hanem alkalmazkodás a változó körülményekhez – írta a portál, amely arra is rámutat, ebben az esetben a család kifejezés eleve pontatlan, hiszen adóalanyokról beszélhetünk,

ezek keverése kommunikációs szempontból látványos, de mind társadalmilag, mind gazdaságilag értelmezhetetlen.

A KATA rendszerének átalakításakor fontos cél volt a „gazdaságfehérítés” is, hogy ez a forma ne váljon tömeges adóoptimalizáló eszközzé, amely alatt valós munkaviszonyok rejtőznek. A rendszer tehát nem meghalt, hanem visszakerült az eredeti pályájára.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Facebook

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 23. 20:56
Szegény 23 éves pakisztáni ételfutárok. Ellehetetlenült a családjuk.
Válasz erre
0
0
Giszdúr
2025. szeptember 23. 20:13
Vicces pont a nyugdíjak kapcsán a KATA szigorítását bírálni. Minél több ideig katás az ember, annál kevésbé lesz nyugdíja. Egyrészt minimális összegre jogosít, másrészt 1 év katázás nem számít 1 egész ledolgozott évnek, tehát időben is kevésbé jön össze vele a nyugdíjjogosultság. Én szerettem katás lenni, de megfelelő előtakarékoskodás mellett. Akit a KATA átvariálása "lehetetlen" helyzetbe hozott, az nem takarékoskodott, hanem felélt mindent. Tehát nyugdíjasként nyomorgott volna.
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
2025. szeptember 23. 19:51
1. NEM liberális. 2. NEM politikus.
Válasz erre
0
0
csulak
2025. szeptember 23. 19:42
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!