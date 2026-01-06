Vége a gyerekek ingyenes egészségügyi ellátásának, ha megvalósul a Tisza Pártnak tulajdonított reform

A magánbiztosítók szabadon alakíthatják csomagjaikat az alapellátástól a prémium szolgáltatásokig, a magyaroknak azonban legalább (!) a bérük 8,5 százalékát be kellene fizetniük. Ez azonban mindössze a legalapvetőbb szolgáltatásokat biztosítaná a munkavállalók számára.

A magánbiztosítással nem rendelkezők és a szociálisan hátrányos helyzetűek valamint a nyugdíjasok (!) szintén kizárólag alapellátásra, sürgősségi ellátásra és gyógyszertámogatásra lennének jogosultak.

Ez azt jelenti, hogy egy komolyabb műtétért már mindenkinek külön fizetnie kellene. Valószínűleg nem is keveset. Már csak azért is, mert az ezeket az ellátásokat biztosító úgynevezett szolidaritási alapba a magánbiztosítóknak is be kellene fizetniük profitjuk 20 százalékát adóként. Ez pedig profitorientált cégek lévén nyilvánvalóan azt jelentené, hogy az így kieső összeget a „fogyasztókra” azaz az ügyfelekre terhelnék. Magyarul ezért is többet kellene fizetnünk.

Persze a szolidaritási alap kiadásaihoz ez nem elég, így nem csak a biztosítókon keresztül, hanem külön is hozzájárulást kellene fizetni, méghozzá kétféle jogcímen. Először is minden munkabér után 1,5 százalék szolidaritási járulékot kellene befizetni, azonkívül 1 millió forint alatti jövedelemig a munkabér 0,5 százalékát, az a feletti összeg után pedig 4 százalékot. Emellett minden jövedelmet (beleértve a tőkejövedelmeket is) 5 százalék egészségügyi fenntartási és közegészségügyi járulék terhelne.