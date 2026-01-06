Vége a gyerekek ingyenes egészségügyi ellátásának, ha megvalósul a Tisza Pártnak tulajdonított reform

Fizess! Mindenért. Sokat.
Összehasonlításképp, a jelenlegi törvények szerint minden munkavállaló munkabéréből 18,5 százalék társadalombiztosítási járulékot von le az állam, ebben benne van a 10 százalék nyugdíjjárulék, a 7 százalék egészségügyi szolgáltatási járulék és a 1,5 százalék munkaerőpiaci járulék. Ez biztosítja a munkavállaló és az általa eltartott gyerekek teljes körű (!) egészségügyi ellátását, a táppénzt, az álláskeresési jutalékot (90 napig a korábbi átlagos munkabér 60 százaléka), és természetesen a nyugdíjat.
És itt jön a lényeg: ahhoz, hogy az említett „szolgáltatásokhoz” hozzájusson az ember, természetesen külön biztosításokat kellene kötni – hiszen amennyiben valaki mondjuk betegség miatt egy időre munkaképtelen az alapcsomagért biztosan nem kapna táppénzt, de keresetpótlást is csak akkor ha volna erre vonatkozó biztosítása.
A legdurvábbnak tűnő elképzelés, hogy a Tisza Pártnak tulajdonított megszorítócsomag szerint még a gyerekeknek és a nyugdíjasoknak sem járna teljes körű egészségügyi ellátás.
Ahhoz, hogy ezt megkapják a tervezet által csak „eltartottként” emlegetett gyermekek és a nyugdíjasok szintén külön biztosítást kellene kötni. Nem nehéz elképzelni, hogy amennyiben csak az alapellátásért a munkabér 15 százalékát kellene befizetni, akkor az említett „szolgáltatásokért” még mennyit kérnének a biztosítók, nem is beszélve arról, ha valakinek esetleg nagyobb orvosi beavatkozásra volna szüksége.