életkor család Európa gyed édesanya örökbefogadó adócsökkenés program jövedelem

Már csak 20 nap az újabb családi adócsökkentésekig!

2025. december 11. 08:38

Ezekkel az adócsökkentéssekkel ismét jelentősen nő a családok bevétele.

2025. december 11. 08:38
Koncz Zsófia
Koncz Zsófia
Január 1-jétől:

  • újabb 50%-kal emeljük a családi adókedvezményt
    személyi jövedelemadó-mentesek lesznek a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák – életkortól függetlenül
    a 30 év alatti édesanyák is SZJA-mentesek lesznek a teljes jövedelmükre.


Ezekkel az adócsökkentéssekkel ismét jelentősen nő a családok bevétele.

A januári adócsökkentések Európa legnagyobb családi adócsökkentési programjának újabb állomásai. Idén júliustól szja-mentes lett a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj, októbertől a háromgyermekes édesanyák kaptak teljes SZJA-mentességet.”

