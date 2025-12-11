Milliárdokat hagyott az állam a családoknál: több mint 123 ezer szülőnek lett adómentes a csed, a gyed és az örökbefogadói díj
A NAV szerint szeptemberben összesen 46,2 milliárd forintot is meghaladó adóalap-kedvezményt jelentett.
Ezekkel az adócsökkentéssekkel ismét jelentősen nő a családok bevétele.
„Már csak 20 nap az újabb családi adócsökkentésekig!
Visszaszámlálás: már csak 20 napot jelez a kijelző és újabb adócsökkentések lépnek életbe!
Január 1-jétől:
Ezekkel az adócsökkentéssekkel ismét jelentősen nő a családok bevétele.
A januári adócsökkentések Európa legnagyobb családi adócsökkentési programjának újabb állomásai. Idén júliustól szja-mentes lett a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj, októbertől a háromgyermekes édesanyák kaptak teljes SZJA-mentességet.”
