Milliárdokat hagyott az állam a családoknál: több mint 123 ezer szülőnek lett adómentes a csed, a gyed és az örökbefogadói díj

2025 júliusától vált szja-mentessé a csecsemőgondozási (csed), a gyermekgondozási (gyed) és az örökbefogadói díj – számolt be róla a Nemzeti Adó- és Vámhivatal legújabb közleményében. A könnyítés szeptemberben több mint 123 ezer magánszemélynél összesen 46,2 milliárd forintot is meghaladó adóalap-kedvezményt jelentett, ők hét milliárd forinttal kevesebb szja-t fizettek.

A közleményben kiemelték: könnyebbséget jelent az is, hogy a kedvezményt nem kell kérni, a folyósító, például az Államkincstár a kifizetéskor automatikusan figyelembe veszi. Ráadásul, ha valaki egyszerre többféle ellátást is kap, a kedvezmény mindegyikre jár. A csed és az örökbefogadói díj után semmilyen közterhet nem kell fizetni, a gyed után 10 százalék nyugdíjjárulékot, ám ebből – adóelőleg-nyilatkozattal – a családi járulékkedvezmény érvényesíthető.

A kedvezményt a négy-, illetve a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét követően, de a többi (a 25 év alatti fiatalok, a 30 év alatti anyák, a személyi, az első házasok, illetve a családi) kedvezményt megelőzően lehet érvényesíteni.

Júliustól a gyermeket nevelő családokat számos intézkedés segíti: július 1-jétől a csed, a gyed és örökbefogadói díj szja-mentessége mellett a családi adókedvezmény 50 százalékkal emelkedett. Október 1-től a háromgyerekes édesanyák teljes szja-mentességet kaptak a munkával megszerzett jövedelmeikre, januártól lépcsőzetesen indul a kétgyerekes édesanyák szja-mentessége, először a 40 év alattiakkal, és a 30 év alatti, egygyermekes édesanyák teljes fizetése is adómentessé válik. Szintén januártól esedékes a családi adókedvezmény második 50 százalékos emelése – írták a közleményben.