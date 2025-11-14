Ft
Ft
8°C
5°C
Ft
Ft
8°C
5°C
11. 14.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 14.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
NAV nyugdíjjárulék közlemény forint Államkincstár

Milliárdokat hagyott az állam a családoknál: több mint 123 ezer szülőnek lett adómentes a csed, a gyed és az örökbefogadói díj

2025. november 14. 14:20

A NAV szerint szeptemberben összesen 46,2 milliárd forintot is meghaladó adóalap-kedvezményt jelentett.

2025. november 14. 14:20
null

2025 júliusától vált szja-mentessé a csecsemőgondozási (csed), a gyermekgondozási (gyed) és az örökbefogadói díj – számolt be róla a Nemzeti Adó- és Vámhivatal legújabb közleményében. A könnyítés szeptemberben több mint 123 ezer magánszemélynél összesen 46,2 milliárd forintot is meghaladó adóalap-kedvezményt jelentett, ők hét milliárd forinttal kevesebb szja-t fizettek.

A közleményben kiemelték: könnyebbséget jelent az is, hogy a kedvezményt nem kell kérni, a folyósító, például az Államkincstár a kifizetéskor automatikusan figyelembe veszi. Ráadásul, ha valaki egyszerre többféle ellátást is kap, a kedvezmény mindegyikre jár. A csed és az örökbefogadói díj után semmilyen közterhet nem kell fizetni, a gyed után 10 százalék nyugdíjjárulékot, ám ebből – adóelőleg-nyilatkozattal – a családi járulékkedvezmény érvényesíthető.

A kedvezményt a négy-, illetve a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét követően, de a többi (a 25 év alatti fiatalok, a 30 év alatti anyák, a személyi, az első házasok, illetve a családi) kedvezményt megelőzően lehet érvényesíteni.

Júliustól a gyermeket nevelő családokat számos intézkedés segíti: július 1-jétől a csed, a gyed és örökbefogadói díj szja-mentessége mellett a családi adókedvezmény 50 százalékkal emelkedett. Október 1-től a háromgyerekes édesanyák teljes szja-mentességet kaptak a munkával megszerzett jövedelmeikre, januártól lépcsőzetesen indul a kétgyerekes édesanyák szja-mentessége, először a 40 év alattiakkal, és a 30 év alatti, egygyermekes édesanyák teljes fizetése is adómentessé válik. Szintén januártól esedékes a családi adókedvezmény második 50 százalékos emelése – írták a közleményben.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: MTI/Purger Tamás

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!