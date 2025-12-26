Ft
12. 26.
péntek
tempó hadházy kocsis zoltán fasiszta tempó Ceglédi Zoltán

Ezt a fasiszta tempót tán mégse kéne

2025. december 26. 11:23

Őszintén sajnálom, ez a 4-5 hónap még sajnos ilyen szar lesz mindannyiunknak.

2025. december 26. 11:23
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„»Megszereztem azoknak a vezető szolgáknak a névsorát, akiket személyesen a Gázszerelő tüntetett ki« – írja Hadházy Ákos, majd karácsony alkalmából kikúr az őrjöngő közönsége elé egy hosszú névsort, amin pár valóban vezetői poszt után ott sorakoznak névvel-munkahellyel hétköznapi munkavállalók is, egyszerű banki alkalmazottól a helyi pékig tucatszám, akik év végi jutalmat merészeltek kapni.

Megint mondom: karácsonykor dobja oda a politikai kitartottak mellett az egész Mészáros-balhéban ártatlan, hétköznapi embereket is a lincselőknek, és jó eséllyel nem lesz egyetlen jogvédő, egyetlen tiszás újságíró sem, aki merne szólni, hogy ezt a fasiszta tempót tán mégse kéne.

Nem, nem, mert a borzalmasan elviselhetetlen NER leváltása (hát nézd meg, Hadházy is hogy nyomorog, mióta ellenzéki – előtte egy sokadik szekszárdi fideszes önkormányzati képviselő volt), az fontosabb, mint mindenféle apró-cseprő emberi meg jogi dolgok.

Szóval én a magam részéről csak annyit tudok mondani e lista minden nem politikailag bekötött résztvevőjének, hogy sajnálom, őszintén sajnálom, ez a 4-5 hónap még sajnos ilyen szar lesz mindannyiunknak, aztán ikszelünk valamit, és meglátjuk.”

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

***

