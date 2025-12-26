„»Megszereztem azoknak a vezető szolgáknak a névsorát, akiket személyesen a Gázszerelő tüntetett ki« – írja Hadházy Ákos, majd karácsony alkalmából kikúr az őrjöngő közönsége elé egy hosszú névsort, amin pár valóban vezetői poszt után ott sorakoznak névvel-munkahellyel hétköznapi munkavállalók is, egyszerű banki alkalmazottól a helyi pékig tucatszám, akik év végi jutalmat merészeltek kapni.

Megint mondom: karácsonykor dobja oda a politikai kitartottak mellett az egész Mészáros-balhéban ártatlan, hétköznapi embereket is a lincselőknek, és jó eséllyel nem lesz egyetlen jogvédő, egyetlen tiszás újságíró sem, aki merne szólni, hogy ezt a fasiszta tempót tán mégse kéne.