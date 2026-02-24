Túl azon, milyen kiábrándítóan ostoba és közhelyes lett a magyar politika, ha tippelnem kéne, akkor Magyarnak hirtelen eszébe jut majd még valami plusz, extra feltétel (ebben is sima turbókommentelőként működik, aki ha megkapja, amit kér, akkor azonnal rátesz egy »na jó, de akkor még« kört), és a végén rohadtul nem lesz az egészből semmi.