Háborús propaganda csúcsra járatva: Magyar Péter pártja szerint Ukrajna harca Európa harca
Nem aprózzák el.
A párban drogtesztre vonuló politikusok nem az a kép, nem az a kampányelem, amire én vágynék.
„Magyar Péter közös drogtesztre hívta ki (többek között) Kocsis Mátét. A Fidesz frakcióvezetője a kihívást elfogadta.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem aprózzák el.
Túl azon, milyen kiábrándítóan ostoba és közhelyes lett a magyar politika, ha tippelnem kéne, akkor Magyarnak hirtelen eszébe jut majd még valami plusz, extra feltétel (ebben is sima turbókommentelőként működik, aki ha megkapja, amit kér, akkor azonnal rátesz egy »na jó, de akkor még« kört), és a végén rohadtul nem lesz az egészből semmi.
Megint mondom: a párban drogtesztre vonuló politikusok nem az a kép, nem az a kampányelem, amire én vágynék, sőt. De itt most megtörtént a kihívás, megtörtént annak elfogadása – és mégis az tűnik kevésbé valószínűnek, hogy ez a két ember maholnap közösen elmegy egy laborba (?!) úgymond teszteltetni magát.”
Nyitókép: Képernyőfotó