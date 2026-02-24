Ft
02. 24.
kedd
Kocsis Máté Ceglédi Zoltán Magyar Péter drogteszt

Magyar Péter közös drogtesztre hívta ki (többek között) Kocsis Mátét

2026. február 24. 09:29

A párban drogtesztre vonuló politikusok nem az a kép, nem az a kampányelem, amire én vágynék.

2026. február 24. 09:29
null
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

Magyar Péter közös drogtesztre hívta ki (többek között) Kocsis Mátét. A Fidesz frakcióvezetője a kihívást elfogadta.

Megint mondom: a párban drogtesztre vonuló politikusok nem az a kép, nem az a kampányelem, amire én vágynék, sőt. De itt most megtörtént a kihívás, megtörtént annak elfogadása – és mégis az tűnik kevésbé valószínűnek, hogy ez a két ember maholnap közösen elmegy egy laborba (?!) úgymond teszteltetni magát.”

Nyitókép: Képernyőfotó

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

ben2
2026. február 24. 10:33
Mégis csak nyalintott abból a porcukorból a Hányinger Messiás, azt is pontosan tudja, hogy van róla felvétel és előbb-utóbb nyilvánosság elé fog kerülni, ezért próbál ilyen szánalmas akciókkal terelni.
Válasz erre
0
0
CirmoS
2026. február 24. 10:16
Ennek a Wéber meg Zselé faszát szopó, drogos korrupt féregnek mondanivaló hiányában nem holmi drogtesztre hívással kéne foglalkozni, hanem elítélni az olajelzárást, a migrációt stb... Meg elismerni a TÉNYT, hogy a Tiszar bűnszervezettel együtt BRUTÁLIS MEGSZORÍTÁSOKRA készülnek ❗️❗️❗️❗️
Válasz erre
4
1
szilvarozsa
2026. február 24. 10:02
Mi a szösz? Magyarellenes Peti oroszrulettet akar játszani?
Válasz erre
1
0
gullwing
2026. február 24. 09:51
Agyhalott tiszaszarok. anyátok csak ilyen szarokat ellett mint ti vagytok?! Igen...
Válasz erre
2
0
