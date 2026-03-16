Nem csitul a karlendítős botrány – még a Partizán műsorvezetője szerint is elég szerencsétlen magyarázatot adtak az esetre (VIDEÓ)

Radnai Márk gyengén adja elő: náci karlendítést bemutató párttársa szerinte csak integet
Kínos magyarázkodásba kezdett a Tisza alelnöke.
Gulyás Márton szavaira Lakner Zoltán politológus is csak bólogatni tudott.
Gulyás Márton, a Partizán műsorvezetője a Békemenetet és a Nemzeti Menetet követően Lakner Zotán politológussal beszélgetett.
Az interjú során szóba került a Tisza Párt sajtófőnökének , Tárkányi Zsoltnak a karlendítős botránya is. Ennek kapcsán Gulyás kijelentette, hogy Magyar Péter munkatársa
elég szerencsétlen magyarázatot adott a karlendítős képre”.
Lakner Zoltán, a régi ellenzéki tanácsadó erre csak bólogatni tudott.
Ezt a jelenetet alább tekintheti meg:
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, egy megdöbbentő fényképet juttatott el egy olvasó a Hetek szerkesztőségéhez a múlt héten: a felvételen a debreceni futballultrák egyik vonulása látható, rajta egy, az arcát sáljával részben eltakaró, karlendítő férfival.
A lap forrásai azt írták, hogy a képen Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt sajtófőnöke, valamint a Hajdú-Bihar megye 1-es számú választókerületének tiszás jelöltje szerepel.
A Tisza Párt sajtóosztálya később megerősítette, hogy valóban ő látható a felvételen, ugyanakkor hangsúlyozták: szerintük nem náci karlendítésről van szó.
A botrányos felvételre Radnai Márk, a Tisza alelnöke is reagált. A mentegetése elég gyengére sikerült, ugyanis úgy fogalmazott, párttársa csak integetett.
Nyitókép: Hetek
Bár a Tisza sajtófőnöke elismerte, hogy ő szerepel a képen, a 444, a Népszava és a Telex mégis „vitatja a vitathatatlant”.