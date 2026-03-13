Radnai Márk gyengén adja elő: náci karlendítést bemutató párttársa szerinte csak integet

Botrány: karlendítős fotó került elő a Tisza sajtófőnökéről
A Tisza debreceni jelöltje, Tárkányi Zsolt elismerte, hogy ő szerepel a fotón, de nem kér bocsánatot, szerinte ez nem az, aminek látszik.
Kínosan mentegeti párttársa, Tárkányi Zsolt karlendítését a Tisza alelnöke. Radnai Márk a HírTV-nek nyilatkozva megpróbálta elbagatellizálni az esetet.
Magyar Péter pártja hivatalosan is elismerte, hogy képviselőjelöltjük, a volt RTL-es riporter, Tárkányi Zsolt látható a nyilvánosságra került felvételen, melyen jólláthatóan náci karlendítést mutat be.
Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke azt állította a HírTV megkeresésére: nem hallott az ügyről, illetve megpróbálta elbagatellizálni az esetet.
Szerinte
Tárkányi Zsolt a náci karlendítést idéző fotón mindössze integet.
A HírTV-n felidézték: korábban a hasonló botrányba keveredett jobbikos politikusok ugyancsak integetéssel magyarázták a róluk kikerült kínos felvételeket.
Nyitókép: Magyar Péter/Facebook