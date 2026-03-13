Botrány: karlendítős fotó került elő a Tisza sajtófőnökéről

A balos politikus nagyot csalódott a Tisza taktikájában: felszólította Magyar Péteréket is, hogy nézzenek tükörbe
Inkább azt kellene megvizsgálni, miért érezheti úgy Zelenszkij, hogy Magyarországon nem számíthat támogatásra.
A Tisza debreceni jelöltje, Tárkányi Zsolt elismerte, hogy ő szerepel a fotón, de nem kér bocsánatot, szerinte ez nem az, aminek látszik.
Megdöbbentő fényképet juttatott el egy olvasó a Hetek szerkesztőségéhez: a felvételen a debreceni futballultrák egyik vonulása látható, rajta egy, az arcát sáljával részben eltakaró, karlendítő férfival.
A lap forrásai szerint a képen Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt sajtófőnöke, valamint a Hajdú-Bihar megye 1-es számú választókerületének tiszás jelöltje szerepel.
A Tisza Párt sajtóosztálya később megerősítette, hogy valóban ő látható a felvételen, ugyanakkor hangsúlyozták: szerintük nem náci karlendítésről van szó.
Ezt is ajánljuk a témában
A Hetekhez eljuttatott képen a SZUD (Szívtiprók Ultras Debrecen) vonulása látható. Ez a DVSC 1994-ben alapított ultracsoportja, amelynek menetében a felvétel szerint több résztvevő is felemeli a karját. A képen szereplő férfi egyforma pulóvert visel a csoport tagjaival, arcát részben sál takarja, azonban a lap szerint így is feltűnő a hasonlóság Tárkányi Zsolttal. Az olvasó, aki a képet eljuttatta a szerkesztőséghez, szintén azt állítja, hogy valóban ő látható rajta.
A felvétel információk szerint egy szurkoló által készült a 2010-es évek elején egy SZUD-vonuláson. A DVSC legrégebbi és legismertebb szurkolói csoportja a 2000-es és 2010-es években több alkalommal is botrányt keltő, szélsőséges megnyilvánulásokkal került a figyelem középpontjába. A lelátókon például időnként felhangzott az „Indul a vonat Auschwitzba…” kezdetű antiszemita rigmus is.
A lap közlése szerint a fényképet három különböző alkalmazással is ellenőrizték annak megállapítására, hogy manipulálták-e mesterséges intelligenciával.
Mindhárom AI-detektor azt jelezte, hogy több mint 90 százalékos valószínűséggel valódi felvételről van szó.
A szerkesztőség kérdésekkel fordult a Tisza Párthoz és Tárkányi Zsolthoz is. A párt sajtóosztálya péntek délután az alábbi választ küldte:
„A felvételen Tárkányi Zsolt szerepel, miközben a DVSC meccsére vonultak Nyíregyházán. A felvétel a cikkben leírtakkal ellentétben nem 2010 után készült, hanem 2006 tavaszán, vagyis 20 éve. A kézmozdulat természetesen a cikkben sugalltakkal ellentétben nem náci karlendítés, Tárkányi Zsolttól a lehető legtávolabb állnak a szélsőséges eszmék és reméljük, hogy hasonlóval a Loki szurkolóit sem vádolja senki.
Egy népszerű, a csapatot éltető szurkolói dal, aminek éneklése közben a fotó készült ezen a linken látható:
»Hajrá, Loki! Hajrá, Loki! Te vagy a mi istenünk.
Érted élünk, érted halunk, érted bármit megteszünk!«”
Nyitókép: Hetek