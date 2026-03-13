tisza tárkányi zsolt karlendítés

Botrány: karlendítős fotó került elő a Tisza sajtófőnökéről

2026. március 13. 16:30

A Tisza debreceni jelöltje, Tárkányi Zsolt elismerte, hogy ő szerepel a fotón, de nem kér bocsánatot, szerinte ez nem az, aminek látszik.

Megdöbbentő fényképet juttatott el egy olvasó a Hetek szerkesztőségéhez: a felvételen a debreceni futballultrák egyik vonulása látható, rajta egy, az arcát sáljával részben eltakaró, karlendítő férfival.

A lap forrásai szerint a képen Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt sajtófőnöke, valamint a Hajdú-Bihar megye 1-es számú választókerületének tiszás jelöltje szerepel. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

A Tisza Párt sajtóosztálya később megerősítette, hogy valóban ő látható a felvételen, ugyanakkor hangsúlyozták: szerintük nem náci karlendítésről van szó.

Ezt is ajánljuk a témában

A Hetekhez eljuttatott képen a SZUD (Szívtiprók Ultras Debrecen) vonulása látható. Ez a DVSC 1994-ben alapított ultracsoportja, amelynek menetében a felvétel szerint több résztvevő is felemeli a karját. A képen szereplő férfi egyforma pulóvert visel a csoport tagjaival, arcát részben sál takarja, azonban a lap szerint így is feltűnő a hasonlóság Tárkányi Zsolttal. Az olvasó, aki a képet eljuttatta a szerkesztőséghez, szintén azt állítja, hogy valóban ő látható rajta.

A felvétel információk szerint egy szurkoló által készült a 2010-es évek elején egy SZUD-vonuláson. A DVSC legrégebbi és legismertebb szurkolói csoportja a 2000-es és 2010-es években több alkalommal is botrányt keltő, szélsőséges megnyilvánulásokkal került a figyelem középpontjába. A lelátókon például időnként felhangzott az „Indul a vonat Auschwitzba…” kezdetű antiszemita rigmus is.

A lap közlése szerint a fényképet három különböző alkalmazással is ellenőrizték annak megállapítására, hogy manipulálták-e mesterséges intelligenciával. 

Mindhárom AI-detektor azt jelezte, hogy több mint 90 százalékos valószínűséggel valódi felvételről van szó.

A szerkesztőség kérdésekkel fordult a Tisza Párthoz és Tárkányi Zsolthoz is. A párt sajtóosztálya péntek délután az alábbi választ küldte:

A felvételen Tárkányi Zsolt szerepel, miközben a DVSC meccsére vonultak Nyíregyházán. A felvétel a cikkben leírtakkal ellentétben nem 2010 után készült, hanem 2006 tavaszán, vagyis 20 éve. A kézmozdulat természetesen a cikkben sugalltakkal ellentétben nem náci karlendítés, Tárkányi Zsolttól a lehető legtávolabb állnak a szélsőséges eszmék és reméljük, hogy hasonlóval a Loki szurkolóit sem vádolja senki.

Egy népszerű, a csapatot éltető szurkolói dal, aminek éneklése közben a fotó készült ezen a linken látható: 

»Hajrá, Loki! Hajrá, Loki! Te vagy a mi istenünk.

Érted élünk, érted halunk, érted bármit megteszünk!«”

Nyitókép: Hetek

Összesen 43 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Kormánypárti2
2026. március 13. 18:29
Nem ismeri közülük senki a képen lévőt.
Asperrimus
2026. március 13. 18:05
Tulajdonképpen a náciké sem valódi náci karlendítés volt, csak egyesek túllihegik. Igazából nem is úgy gondolták ők sem. Valami csúnya összeesküvés áldozatai, mint ez a szegény jóember, aki csak ilyen módon akarta üdvözölni a barátait: "Sieg heil!"
totumfaktum-2
2026. március 13. 18:03
Igen Nikikém, örömében koccintani fog április 12-én. Miután mi, magyar választók elküldjük a tisza nevű valamit a sor végére. Nagyon kínos neked a fenti fotó, igaz?
totumfaktum-2
2026. március 13. 17:59
Nikikém, a Magyar Nemzet most nyert jogerősen sajtópert ellenetek, mert ALAPPAL ÁLLÍTHATTÁK, hogy adóemelésre készültök. Ugyanis Tarr Zoltán saját szájával mondta, hogy "még nem beszélhetünk róla, mert akkor megbukunk." Ugye te is érzed mekkora bukta a fenti fotó, hogy így terelsz?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!