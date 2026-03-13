tisza volodimir zelenszkij eörsi mátyás Magyar Péter ukrajna orbán viktor

A balos politikus nagyot csalódott a Tisza taktikájában: felszólította Magyar Péteréket is, hogy nézzenek tükörbe

2026. március 13. 16:15

Inkább azt kellene megvizsgálni, miért érezheti úgy Zelenszkij, hogy Magyarországon nem számíthat támogatásra.

Éles hangú írásban értelmezte Volodimir Zelenszkij egyik sokat vitatott kijelentését Eörsi Mátyás az Élet és Irodalom hasábjain. A korábbi liberális politikus szerint az ukrán elnök valójában nem Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek vagy a magyar ellenzéknek üzent, hanem elsősorban a saját társadalmának.

Eörsi úgy véli: Zelenszkij szavait Magyarországon sokan félreértették, mert a kijelentés főként az ukrán közvéleménynek szólt – különösen azoknak, akik a fronton harcolnak.

Zelenszkij az inkriminált mondatával legkevésbé sem Orbánnak üzent, még Orbán ellenzékének sem, hanem mondanivalóját a saját népéhez, közöttük az ukrán katonákhoz intézte” – írta.

Az írásban Eörsi kitért a Tisza Párt politikájára is. Szerinte sokan tapsolnak annak, hogy a párt igyekszik ügyesen kikerülni a kormánypárt által felállított politikai csapdákat.

Bizonyára okkal tapsol az Orbántól megszabadulni kívánó sokaság annak, hogy a Tisza milyen ügyesen kerülgeti a Fidesz által kirakott aknákat” – fogalmazott.

A szerző ugyanakkor azt is megjegyezte: 

személy szerint hiányolta a világosabb megfogalmazásokat és az Ukrajna iránti egyértelműbb elköteleződést, még ha szerinte a kampányidőszakban sok politikai szereplő más szempontokat is előtérbe helyez.

Eörsi Mátyás szerint az ukrán elnök mondata önmagában vállalható, még ha politikai következményei lehetnek is Magyarországon.

Zelenszkij mondata nagyon is vállalható, miközben a magyarországi ellenzéknek rosszat tesz”

 – írta.

A szerző szerint mielőtt az ukrán elnököt hibáztatnák a kijelentés esetleges magyarországi politikai következményeiért, érdemes lenne önvizsgálatot tartani.

Mielőtt Zelenszkijt hibáztatnánk ennek esetleges következményeiért, nézzünk tükörbe: vajon Zelenszkijnek nincs-e okkal olyan benyomása, hogy Magyarországon senkire sem számíthat?” – tette fel a kérdést.

dodek4b
2026. március 13. 18:20
U.az mint Krasznahorkai , úgyis kell kezelni ! Semmi köze nincs Magyarországhoz , csak Ő ezt még nyilvánosan nem jelentette ki , de a ráutaló magatartása pontosan erre utal .
cutcopy
2026. március 13. 18:00
Eörsi stabilan megmaradt a hazaáruló szadeszes komcsi mentalitásnál..
Syr Wullam
2026. március 13. 17:51
"Mielőtt Zelenszkijt hibáztatnánk ennek esetleges következményeiért, nézzünk tükörbe: vajon Zelenszkijnek nincs-e okkal olyan benyomása, hogy Magyarországon senkire sem számíthat?" Dehogynem. Teljes joggal van olyan benyomása. 😁😁😁
timurida
2026. március 13. 17:20
Ajjaj... Még hány leszerepelt alak jelenik meg a 2010 előtti korszakból?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!