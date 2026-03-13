A balos politikus nagyot csalódott a Tisza taktikájában: felszólította Magyar Péteréket is, hogy nézzenek tükörbe

A Mol bekeményített: Von der Leyenék koppinthatnak rá a Zelenszkijéket támogató horvátok fejére
A Mol feljelentést tett az Európai Bizottságnál a horvát olajvezeték-üzemeltető ellen.
Inkább azt kellene megvizsgálni, miért érezheti úgy Zelenszkij, hogy Magyarországon nem számíthat támogatásra.
Éles hangú írásban értelmezte Volodimir Zelenszkij egyik sokat vitatott kijelentését Eörsi Mátyás az Élet és Irodalom hasábjain. A korábbi liberális politikus szerint az ukrán elnök valójában nem Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek vagy a magyar ellenzéknek üzent, hanem elsősorban a saját társadalmának.
Ezt is ajánljuk a témában
Eörsi úgy véli: Zelenszkij szavait Magyarországon sokan félreértették, mert a kijelentés főként az ukrán közvéleménynek szólt – különösen azoknak, akik a fronton harcolnak.
„Zelenszkij az inkriminált mondatával legkevésbé sem Orbánnak üzent, még Orbán ellenzékének sem, hanem mondanivalóját a saját népéhez, közöttük az ukrán katonákhoz intézte” – írta.
Ezt is ajánljuk a témában
A pécsi egyetemisták azt állítják: az önkénteseket utasítgatják, a rendezvényeiken pedig még a telefonjaikat is elveszik.
Az írásban Eörsi kitért a Tisza Párt politikájára is. Szerinte sokan tapsolnak annak, hogy a párt igyekszik ügyesen kikerülni a kormánypárt által felállított politikai csapdákat.
„Bizonyára okkal tapsol az Orbántól megszabadulni kívánó sokaság annak, hogy a Tisza milyen ügyesen kerülgeti a Fidesz által kirakott aknákat” – fogalmazott.
A szerző ugyanakkor azt is megjegyezte:
személy szerint hiányolta a világosabb megfogalmazásokat és az Ukrajna iránti egyértelműbb elköteleződést, még ha szerinte a kampányidőszakban sok politikai szereplő más szempontokat is előtérbe helyez.
Eörsi Mátyás szerint az ukrán elnök mondata önmagában vállalható, még ha politikai következményei lehetnek is Magyarországon.
Zelenszkij mondata nagyon is vállalható, miközben a magyarországi ellenzéknek rosszat tesz”
– írta.
A szerző szerint mielőtt az ukrán elnököt hibáztatnák a kijelentés esetleges magyarországi politikai következményeiért, érdemes lenne önvizsgálatot tartani.
„Mielőtt Zelenszkijt hibáztatnánk ennek esetleges következményeiért, nézzünk tükörbe: vajon Zelenszkijnek nincs-e okkal olyan benyomása, hogy Magyarországon senkire sem számíthat?” – tette fel a kérdést.
Nyitókép forrása: ATTILA KISBENEDEK / AFP